Las mejores series de Disney+ en 2023: de 'The Bear' a 'Fleishman está en apuros' y 'Extraordinary'

Las 8 mejores series de Disney+ en 2023: de 'The Bear' a 'Fleishman está en apuros' y 'Extraordinary'

Tras los repasos de HBO Max y de Netflix llega el turno de recordar las mejores series que ha estrenado Disney+ en 2023. De la británica Extraordinary, que ha conseguido hacerse un hueco en lo mejor del año a pesar de haberse estrenado en enero, a Asesinato en el fin del mundo, la última en llegar al catálogo, la lista final es una colección de historias muy variadas.

También destacó la miniserie Fleishman está en apuros, un drama adulto de los que ya no se prodigan por el panorama seriéfilo con una Claire Danes espectacular, y los finales de Atlanta y Reservation Dogs, dos series con un universo propio que dejan un vacío difícil de llenar.

Con continuidad y muchas posibilidades de repetir en la lista del próximo año, las nuevas temporadas de The Bear, Solo asesinatos en el edificio y Colegio Abbott. Afortunadamente, Disney no es solo Star Wars ni Marvel y para muestra la siguiente selección en la que no hay ni una sola serie de estas franquicias.

[Todas las series y películas nominadas en los Globos de Oro 2024 que puedes ver en streaming]

'Asesinato en el fin del mundo'

Así es 'Asesinato en el fin del mundo'

Darby Hart, una detective aficionada, y otros ocho invitados son invitados por un multimillonario a participar en un exclusivo retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los invitados aparece muerto, Darby debe utilizar todas sus habilidades para demostrar que se trata de un asesinato, en contra de una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino se cobre otra vida.

Brit Marling y Zal Batmanglij regresan con su nueva serie tras la magnífica The OA, cancelada injustamente por Netflix, con una nueva enigmática historia protagonizada por Emma Corrin (The Crown), Clive Owen y la propia Marling. Con sus nombres detrás de cámaras no hacen falta más garantías.

Más | Quién es quién en 'Asesinato en el fin del mundo', la serie de los creadores de 'The OA' que estrena Disney+

'Atlanta'

'Atlanta' | Temporada 4 | Disney+

La serie de Donald Glover es una de las más autorales de la ficción de los últimos años, un universo siempre estimulante, sorprendente, con una riqueza única a nivel temático y conceptual. También ha sido una máquina para descubrir talentos delante y detrás de cámara, pues ahora todos reconocemos a Brian Tyree Henry, recién nominado al Oscar por Causeway; LaKeith Stanfield, Zazie Beetz, Hiro Murai o Stefani Robinson, guionista nominada al Emmy por Lo que hacemos en las sombras.

Su temporada final se estrenó en otoño del año pasado en Estados Unidos y estuvo en todas las listas de lo mejor del año. Tenían razón porque su último episodio es perfecto.

Más | 'Atlanta': Los increíbles casos reales que inspiraron la serie de Donald Glover

'Colegio Abbott'

Que esta serie sobre el día a día de los profesores de una escuela pública de primaria haya conseguido convertirse en un fenómeno sin tener ningún gran reclamo entre sus actores -que son en su mayoría negros-, estando ambientada en un mundo tan poco glamuroso, y atada a las restricciones de tiempos y uso del lenguaje de la televisión generalista, es todo un logro.

Es la heredera de Parks and Recreation, divertida y encantadora, y una de las pocas comedias no híbridas que hay en la televisión actual. Con su segunda temporada demostró que su éxito no fue casualidad y así lo han confirmado los premios. Está renovada por una tercera entrega.

Entrevista | Quinta Brunson: "La gente ya debate todo el día en Twitter, cuando pone una serie quiere desconectar"

'Extraordinary'

En un mundo en el que todos tienen un superpoder, y a los 18 años empiezan a ser capaces de atravesar paredes, comulgar con los muertos, transformarse en gato o provocar un orgasmo con un simple toque, Jen sigue sin encontrar su don a los 25.

Una comedia fresca e ingeniosa de la guionista novel Emma Moran, y creada por los productores de Killing Eve, nos presenta a una protagonista está desesperada por descubrir su superpoder, cueste lo que cueste, pero es posible que por el camino descubra la alegría de sentirse medianamente bien siendo "normal". Se estrenó en enero y no le quitaron el puesto en esta lista.

'Fleishman está en apuros'

La serie sigue al recién divorciado Toby Fleishman, que se sumerge en el mundo de las citas a través de apps. Justo al inicio de su primer verano con libertad sexual, su exmujer desaparece dejándole con sus hijos, y sin ninguna pista sobre dónde está, de cuándo tiene pensado regresar. O si piensa hacerlo.

Cuenta con un reparto lleno de estrellas, encabezado por Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Christian Slater, Adam Brody y Josh Radnor. La interpretación de Danes es una de las mejores de su carrera y el séptimo episodio contado desde su punto de vista es uno de los mejores del año.

Más | Así es 'Fleishman está en apuros', la estimulante vuelta de Claire Danes tras 'Homeland'

'Reservation Dogs'

La temporada final de Reservation Dogs fue una despedida preciosa y perfecta para una serie única en perspectiva y tono. Esta entrega fue la más emotiva de todas gracias a historias inolvidables como "Deer Lady", la exploración de la salud mental o el episodio que muestra la brutal y humillación que sufrieron los niños nativos con los planes gubernamentales de asimilación forzada de la cultura hegemónica.

Una historia de viaje a la madurez que pone su mirada tanto en sus jóvenes protagonistas como en los adultos y en los mayores. La echaremos de menos.

'Solo asesinatos en el edificio'

La tercera temporada sigue a Charles, Oliver y Mabel mientras investigan un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte.

Con la ayuda de Loretta Durkin, interpretada por la gran incorporación de esta entrega, Meryl Streep, el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo. La serie sigue al alto nivel de disfrute que nos tiene acostumbrados y es garantía de entretenimiento, con dosis de melancolía. Los Emmy siguen en deuda con Selena Gomez.

'The Bear'

Después de una primera temporada que enamoró a todo aquel que le dio una oportunidad, la serie regresó con una segunda entrega que tenía por delante el reto de demostrar que no era flor de un día y que su éxito, validado con 13 nominaciones a los Emmy, no había sido producto de la casualidad. Reto superado.

Si en 2022 todos hablaron del episodio rodado en plano secuencia, en 2023 tienen tres episodios excepcionales para elegir en las listas de lo mejor del año: el de Dinamarca, el de la cena familiar o el de Richie con la chef que interpreta Olivia Colman. Larga vida a The Bear.

Más | Cómo se hizo el episodio de 'The Bear' en Dinamarca: una joya meditativa e íntima sobre la búsqueda de la creatividad

Sigue los temas que te interesan