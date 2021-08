Crítica: 'Nine Perfect Strangers' no es la nueva 'Big Little Lies', ni quiere serlo, es mucho más entretenida

La primera escena de Nine Perfect Strangers es un plano cerrado de frutas girando a cámara lenta en una batidora. Es una metáfora fácil, servida en jarra cuqui de restaurante de brunch, que nos recuerda que la serie de Hulu (que ha estrenado Amazon) tiene varios de los ingredientes de Big Little Lies en su receta. Pero no esperéis el mismo resultado.

Con Nicole Kidman como protagonista, David E. Kelley adapta nuevamente una novela de Lianne Moriarty, en una historia con la que, si quisiéramos, podríamos asumir una postura analítica. Podríamos decir que es una crítica a la retórica del bienestar, a cierto estilo de vida de un grupo privilegiado y a problemáticas propias de la sociedad actual, pero con eso solo estaríamos añadiendo vitaminas y proteínas a la receta original de la serie.

Asher Keddie y Melissa McCarthy en 'Nine Perfect Strangers'. Amazon Prime Video

Kidman es por sí sola suficiente reclamo, pero si de algo carece esta serie es de mesura. En su irresistible cóctel también están Melissa McCarthy, Michael Shannon, Regina Hall, Bobby Cannavale, Luke Evans, y otros nombres menos conocidos, pero con rostros reconocibles. Todos interpretan personajes con un equipaje emocional estratégicamente diseñado para que la revelación de sus traumas del pasado, es decir, el motivo que los lleva a Tranquilum House, se convierta en locos giros del guion.

Tranquillum House es un selecto centro de salud y bienestar que garantiza a sus clientes una transformación total, si siguen con disciplina el protocolo. Durante su estadía, están bajo total vigilancia, los someten a exámenes de sangre, les retiran los móviles, les controlan la alimentación y los obligan a firmar un contrato de confidencialidad. Al mando de este exclusivo y revolucionario centro está la enigmática Masha (Kidman), que siempre aparece en pantalla con un halo místico, como si fuera Galadriel de El señor de los anillos.

Los nueve perfectos desconocidos a los que hace referencia el título, ni son perfectos, porque han pagado una suma exorbitante para acceder al tratamiento de Masha, y tampoco desconocidos, porque entre ellos hay una pareja y una familia. Pero como sujetos de un experimento al que darán su consentimiento, conforman un atractivo grupo que en un inicio solo tienen en común el escepticismo ante las prácticas propuestas por el centro. Puede que al final no encuentren en Traquillium lo que querían, pero sí lo que necesitan.

Grace Van Patten y Nicole Kidman en una escena de 'Nine Perfect Strangers' Amazon Prime Video

El bagaje que tiene de cada uno de esos nueve urbanitas es lo suficientemente distinto para mantener nuestro interés cuando la historia se detiene en alguno de ellos, para explorar sus traumas particulares o el objetivo que quieren conseguir al terminar su retiro de diez días. Intercalado con ese proceso coral, veremos también algunos flashes del pasado de Masha, cuya gran ironía parece ser que no ha encontrado el camino de sanación para sí misma.

Pero no os preocupéis, que esto no se convierte en un drama serio en ningún momento. Hay una secuencia en la que un hombre diminuto que canta Money de Cabaret es tirado en la taza del retrete, y Masha que, por cierto, es rusa, recibe amenazas de muerte a través de mensajes anónimos, tiene amantes en el centro y un pasado en común con uno de sus clientes/pacientes, del que ninguna de las dos personas involucradas habla hasta el sexto episodio. Y, bueno, sabemos a lo que hemos venido desde el principio, porque la escena de presentación del personaje de Melissa McCarthy, en la que, sin vergüenza alguna, hacen que nos cuente su vida hablando sola en el coche, ya es una declaración de intenciones.

'Nine Perfect Strangers' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

Hemos podido ver seis episodios de los ocho que tiene la serie y no sé hacia dónde se dirige en su resolución. Tampoco me importa porque, como pasa con los nueve perfectos desconocidos, nunca sabes muy bien qué está haciendo Masha, pero una vez estás ahí, no vas a dejar el tratamiento a la mitad. Nine Perfect Strangers es más The Undoing que Big Little Lies; su intención principal no es hacer comentario social ni sátira, es entretener. Y ese batido de frutas le sale muy bien.

Los primeros tres episodios de 'Nueve perfectos desconocidos' se estrenan el viernes 20 de agosto en Amazon Prime Video.

