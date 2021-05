Crítica: 'En terapia' (HBO), la temporada 4 nos recuerda que la base de una buena serie siempre será su guion

• Esta crítica de la serie de HBO ‘En terapia’ se ha elaborado tras ver 16 episodios de la cuarta temporada y no contiene spoilers.

En terapia, la serie que protagonizó Gabriel Byrne entre 2008 y 2010, ha vuelto a HBO con una cuarta temporada. Uzo Aduba interpreta ahora a la psicóloga protagonista y la acción se traslada de Baltimore a Los Ángeles, pero la estructura sigue siendo la misma que entonces: varios episodios a la semana, cada uno de ellos cubre en media hora la sesión de la doctora Brooke Taylor (Aduba) con uno de sus pacientes, y el último está centrado en ella.

Antes de continuar, si aún no habéis visto las primeras entregas de la serie, os recomendamos hacerlo en cuanto podáis, porque es una de las buenas de HBO, pero como no es normal que surja la duda, dejamos claro desde el principio que no es necesario hacerlo antes de ver la que se ha estrenado hoy. Podéis empezar directamente por esta; sabemos que Brooke y Paul Weston (Gabriel Byrne) se conocen y que esta entrega transcurre varios años después en el mismo universo, pero no es necesario tener ningún conocimiento previo del personaje anterior.

A nadie tomó por sorpresa el anuncio de la vuelta de En terapia. Con los protocolos de seguridad actuales, esta era la serie perfecta para rodar en estos tiempos, porque los dos personajes que requiere un episodio ya mantienen por defecto la distancia de seguridad reglamentaria. Con el apoyo de unos muy buenos guiones y actores que le den vida (la dirección y el montaje están a su servicio), esta serie nunca ha necesitado más que dos personajes hablando para para ser apasionante. Y realmente lo es.

Eladio (Anthony Ramos, Hamilton), el primer paciente de cada semana y de la temporada, es un buen punto de entrada en la serie. Es también el único que realiza sus sesiones por videollamadas, algo que no era necesario dadas las características de la producción, pero que está representado así porque ha sido la realidad de muchas personas que no podían posponer el tratamiento de su salud mental por una pandemia mundial.

Tráiler - En terapia - Temporada 4 - HBO España

Dicha pandemia existe en el universo de En terapia y, aunque en la ficción se encuentra controlada en un estadio similar al nuestro, sus consecuencias emocionales no son ignoradas. Tampoco que han pasado diez años entre la tercera temporada y esta, y eso se nota en cada decisión, desde la elección de la protagonista a los temas que se tratan, porque muchas conversaciones no habrían sido posibles con Byrne.

El impacto de la vida en confinamiento se nota quizá en mayor medida en el personaje de Brooke, alguien de quien no podemos contar mucho más porque la temporada está estructurada para que su pasado y su contexto se vayan revelando semana a semana. Sí podemos decir que tiene conflictos propios como también los tenía Paul, pero son distintos, como también son sus episodios al final de la semana.

Para quienes vimos las entregas anteriores el primer episodio es un recordatorio de las dinámicas, ritmos y construcción de personajes y, para quienes la ven por primera vez, es una forma ideal de entrar en contacto con la forma en la que se nos irá proporcionando la información. Porque una de las cosas más interesantes de En terapia es la exploración psicológica de sus protagonistas durante las sesiones, algo en lo que es vital la profesionalidad y empatía de Brooke, pero también su capacidad de leer entre líneas y saber escuchar el subtexto.

Y ese es uno de los aspectos más apasionantes de esta serie, ser testigos de la progresión de las sesiones semana a semana, descubrir poco a poco la verdadera razón por la que cada paciente está ahí. Nada suele ser tan simple como parece a primera vista; algunos omiten información voluntariamente porque están más cómodos con la mentira que han creado, otros no son conscientes de que viven en una. Unos no quieren ayuda y otros la están pidiendo a gritos, pero en silencio, esperando que alguien por fin entienda que la necesitan.

Anthony Ramos, John Benjamin Hickey y Quintessa Swindell son los pacientes de esta temporada.

Nos ha pasado con cada una de las tres temporadas anteriores y esta no es la excepción, una vez vemos las sesiones de la primera semana, en las siguientes sentiremos la tentación de ir directamente al episodio del personaje que más nos ha interesado. Haced como queráis, pero si también os interesa Brooke, lo mejor será seguirlos todos porque hay retazos de su vida personal en cada uno de ellos.

He podido ver 16 de los 24 episodios que tendrá la temporada, en este punto, y sin spoilers, os puedo decir que las sesiones más entretenidas de ver son las de Colin (John Benjamin Hickey), pero que los personajes más complejos son Eladio y Laila (Quintessa Swindell), ella en particular es quién más me ha sorprendido. Con los días centrados en Brooke tengo ciertas reservas, Aduba está fenomenal y eso es indiscutible, pero da la sensación de que le han puesto demasiadas cosas en el plato, y no sé si todas hacían falta. En cualquier caso, no recordaba cuánto necesitaba En terapia hasta que he vuelto a entrar en su universo.

Los nuevos episodios de 'En terapia' (cuatro a la semana) están disponibles los lunes y martes en HBO España.

También te puede interesar...

• 'Friends: The Reunion' se verá en exclusiva en HBO España el día de su estreno en Estados Unidos

• 'El cuento de la criada': Los momentos clave de la temporada 4

• Los 10 mejores episodios piloto de las series en el siglo XXI