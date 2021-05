Crítica: 'Exterminad a todos los salvajes', la maravillosa serie de HBO que deberían poner en los colegios

• Esta crítica de la serie documental 'Exterminad todos los salvajes' de HBO se ha elaborado tras ver la temporada completa y no contiene spoilers.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es imposible no preguntarse eso cuando uno ve el telediario. El auge de la extrema derecha, la muerte de George Floyd, las balas en sobres, nazis por las calles que caminan orgullosos, las agresiones al colectivo asiático en EEUU… ¿En qué momento hemos perdido la razón?, ¿cuál es el punto de inflexión en esta deriva? Las preguntas no son sencillas, las respuestas tampoco. Porque para responder de forma real a estas cuestiones no vale con analizar lo que ha pasado en los últimos años, que también, sino que hace falta revisar toda nuestra historia.

La historia de un mundo basada en el genocidio, la colonización, la brutalidad, el racismo… La historia que han contado los vencedores una y otra vez. Los hombres blancos que han escrito los libros. La historia oficial. Ay, el que se atreva a negarla, a ponerla en solfa. Se le acusa de antipatriótico, de loco, de provocador. Pero, quizás, revisar toda nuestra historia es la única forma de entender por qué estamos actuando así. Que hay unos motivos socio políticos que se remontan a los inicios de nuestra civilización, y que hasta que no entonemos el mea culpa se va a seguir perpetuando.

Eso es lo que intenta hacer Raoul Peck en su maravillosa serie documental -que se presenta como una película en cuatro partes- para HBO. Se llama Exterminad a todos los salvajes, y es un ensayo personal y poderoso que repasa todos los acontecimientos donde se forjaron las conductas que tenemos los hombres occidentales (y principalmente blancos). La conquista de América, el tráfico de esclavos, las colonias… todo está en esta serie apabullante que coge su nombre de un libro de Sven Lindqvist y que ofrece una mirada crítica y dolorosa a la historia de la civilización.

Raoul Peck dirige 'Exterminad a todos los salvajes'. HBO

Peck acierta no sólo en su afán por cuestionar la ‘versión oficial’, algo tan necesario y tan poco hecho. Sino también en la forma. Exterminad a todos los salvajes no es una serie documental al uso, es un ensayo que mezcla lo personal, lo íntimo, la historia y la Historia (con H mayúscula), porque sólo es posible entender lo que ocurre en pequeños colectivos si primero vemos de dónde venimos.

El director va y vuelve del presente al pasado. Trenza y relaciona hechos históricos. La brutalidad policial con el esclavismo. El esclavismo con la conquista de América. Y así va tejiendo una red que cuestiona todo. Lo hace con datos, pero también con reflexiones, opiniones y poniéndose él en el centro del relato. Raoul Peck se convierte en uno de los protagonistas de su propia serie documental.

Lo hace como haitiano que se exilió al congo, que estudió en EEUU, que ha viajado por todo el mundo y que ha asistido a los mismos procesos. En todos se acaba imponiendo el hombre blanco. Exterminad a todos los salvajes mezcla imágenes históricas, infogragías, vídeos personales de la familia del director, y va desgranando todos aquellos momentos de la historia que son fundamentales. Un planeta construido bajo el exterminio de a aquellos que se consideraban salvajes.

Raoul Peck junto a Josh Harnett en el rodaje de 'Exterminad a todos los salvajes'. HBO

Hay una propuesta estética, ética y política en la serie que la convierte en una obra que trasciende, una de esas que deberían ponerse en los colegios o en las universidades. Peck reitera una y otra vez la importancia que ha tenido el arte y la ficción en la construcción de esa versión oficial de la historia. Eso que tantas veces se ha llamado el relato. ¿Cómo ha contado Hollywood el asedio de El Álamo?, ¿por qué en Pocahontas se nos presentó a John Smith como un héroe romántico en vez de como un sanguinario colonizador? Es necesario revisar cómo el cine, los libros, los cuadros, han contado el colonialismo, la esclavitud. Lo han hecho desde el lado del vencedor.

Como dice la serie en un momento, se han utilizado eufemismos para que no cuestionemos lo que hicieron. Los indígenas “fueron descubiertos”. Peck logra esto creando una nueva ficción que intercala en su ensayo fílmico. Coloca a una estrella de Hollywood como Josh Harnett y nos muestra sucesos concretos con la violencia con la que realmente ocurrieron. A la vez, nos pone fragmentos de películas clásicas para que veamos cómo se trataron esos sucesos en la ficción, o cómo se ha perpetuado el racismo y el supremacismo blanco. Una obra inteligente, dolorosa, profunda y exigente quedebe ser vista y que todos le presten la atención que se merece.

