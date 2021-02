Crítica: 'Bruja Escarlata y Visión' sigue imparable en su emocionante y perturbador episodio de Halloween

Hemos de suponer que Marvel Studios confía en que cada uno de sus estrenos sea un éxito, pero no sé hasta qué punto pudieron prever que la serie Bruja Escarlata y Visión, con una propuesta tan diferente a la del resto de sus producciones, se convertiría en todo un fenómeno. Desde luego, nos dejó intrigados con los episodios de su lanzamiento, pero cada semana ha conseguido sorprendernos y lo ha hecho subvirtiendo nuestras expectativas a cada paso.

La mejor muestra de ello fue ese cuarto episodio, en el que se introdujo en la trama el trabajo paralelo del equipo de S.W.O.R.D, cambio que algunos espectadores no recibieron con agrado, porque esperaban que ocurriera hacia el final de la temporada. Argumentaron que era sobreexplicativo, y nada más lejos de la realidad, porque abrió más interrogantes, enriqueció y dinamizó el relato.

En este sexto, incluyó, como siempre, varios guiños para los lectores de los cómics (como los disfraces y poderes de los gemelos o lo que anticipan los resultados clínicos de Monica Rambeau), pero aunque estos detalles y la parte de la comedia televisada son divertidos y funcionan, lo más interesante es lo relativo a la trama central y aquí se han plantado algunas ideas e interrogantes con mucho potencial.

Quién es realmente Pietro

Cuando la semana pasada apareció el Quicksilver interpretado por Evan Peters en las películas de los X-Men de Fox, asumimos que era un Pietro de otro universo, con el que Marvel aprovechaba para combinar sus franquicias y preparar las piezas de la fase de los multiversos. Esto no se ha descartado del todo, aunque en el episodio de hoy tampoco se confirma, porque Pietro hizo referencia a su muerte en La Era de Ultrón. Sin embargo, hay un detalle en particular que me ha sembrado dudas sobre las verdaderas intenciones de ese personaje.

No ha sido el hecho de que Billy pensara que es un vampiro, ni que reconozca saber que Wanda está en control de lo que está ocurriendo, fue la frase "no te estreses, hermana, no es como si tu marido pudiera morir dos veces", porque ningún Pietro de ningún universo sabe que Visión murió hace cinco años.

'Bruja Escarlata y Visión' en el episodio 6 de la serie. Disney+

¿Es posible que Agnes también sea una víctima?

Desde el primer episodio los lectores de Marvel tienen la teoría de que Agnes es realmente Agatha Harkness, un personaje muy vinculado con Wanda en los cómics, conclusión a la que llegan por detalles como su nombre, un broche que lleva al cuello, sus referencias al demonio o su misterioso marido Ralph.

En este episodio de Halloween parecía que su identidad se iba a confirmar finalmente, porque habíamos visto en varias promos que su disfraz era de bruja y todos los personajes principales iban vestidos con su verdadera identidad. Sin embargo, en la escena del coche en la que, como ocurrió con Norm, Visión despertó a la consciencia que está atrapada en el embrujo de Wanda, Agnes le preguntó si estaba ahí para ayudarlos y también que si estaba muerta, porque él lo estaba.

Por supuesto, podemos seguir pensando que todo forma parte de cualquiera que sea su plan, que fue ella la que empezó a sembrar la sombra de la duda en Visión para hacerlo salir del HEX, para que así Wanda se viera obligada a ampliar el campo de su burbuja. Reconozco que yo no lo tengo tan claro.

Qué pasará con las personas que están atrapadas en Westview

El episodio de Halloween fue divertido, pero también terrorífico e inquietante. Las personas que están lejos de Wanda físicamente se reducen a un fallo en el sistema. Se mueven como un GIF, como la mujer que está tendiendo la ropa (con una lágrima congelada en su mejilla), o no se mueven en absoluto, como las que están a las afueras.

Es una imagen perturbadora de por sí, pero lo es mucho más, si tenemos en cuenta que son personas reales cuyas mentes y cuerpos están secuestrados sin atender ninguna de sus necesidades vitales.

Ahora que hemos visto que la estructura molecular de Monica Rambeau ha sido modificada, se abre la posibilidad de que a todas las personas que están dentro del HEX les ocurra algo similar, lo que podría representar la entrada oficial de los mutantes al UCM.

Darcy Lewis y Jimmy Woo en 'All -New Halloween Spooktacular! Disney+

Habrá homenaje a 'Modern Family', pero ¿qué tal uno a 'The Office'?

Y por último, el giro final del episodio: los trabajadores de S.W.O.R.D. han sido absorbidos dentro de HEX, lo cual vuelve a cambiar el tablero de juego, pero también abre un enorme abanico de posibilidades para la comedia, desde Darcy parodiando al personaje que interpretó Kat Dennings en Dos chicas sin blanca a un homenaje a The Office (Randall Park participó en la novena temporada de la serie).

La trama se complica a falta de solo tres episodios en los que, además de descubrir cómo se originó todo, tendremos que volver a ver Dottie, conocer la identidad de la persona que estaba en el programa de protección de testigos, quién es el misterioso aliado (o aliada) de Monica, y lo más importante, que Wanda se enfrente finalmente con su trauma y la pérdida de Visión, otra vez. Nos van a romper el corazón.

Ver lo nuevo de Bruja Escarlata y Visión es un evento. Lo he dicho ya varias veces, pero no deja de maravillarme la efectividad de los guiones de esta serie, que consigue dar nueva información, hacer homenajes a las comedias de cada década, dejar guiños, entretener, sorprender, no pausar el ritmo de su trama, desarrollar personajes, transformar su statu quo, todo en solo 30 minutos. Es realmente admirable. Qué ganas de que llegue el próximo viernes.

'Bruja Escarlata y Visión está disponible en Disney+'

También te puede interesar...

• 'Falcon y El Soldado de Invierno': acción y espectáculo en el nuevo tráiler de la serie de Disney+

• Disney+ está desarrollando la serie 'Wakanda' con el director y guionista de 'Black Panther'