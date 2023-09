'Saw X': la escena poscréditos explicada y lo que significa para el futuro de la saga

Después de haberse promocionado con una de las campañas más divertidas de los últimos meses, Saw X, la décima entrega de la mítica saga de terror acaba de estrenarse en cines, trayendo de vuelta a Jigsaw, el inventor de las escape rooms más diabólicas que existen.

Dirigida por Kevin Greutert (montador de las tres primeras entregas de Saw y que ejerció como director en Saw VI y Saw VII), la película se sitúa entre los acontecimientos ocurridos en Saw y Saw II y es una de las más esperadas del mes de octubre.

Concretamente, cuando John (Tobin Bell), desesperado y enfermo, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal.

[Guillermo del Toro confirma los rumores: estuvo a punto de dirigir una película de 'Star Wars' sobre Jabba el Hutt]

Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables. Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, los jóvenes se enfrentaran a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego.

Todos aquellos que acudan a las salas para disfrutar del largometraje, deberán saber que deben quedarse hasta después de los créditos finales ya que, tras ellos, se proyectará una escena adicional. Y que incluso podría servir como el verdadero broche final.

El regreso de Tobin Bell

Tobin Bell repetirá como John Kramer, el conocido asesino en serie de la saga. El personaje murió en Saw III, pero reapareció en flashbacks en las películas posteriores, algo que generó especulaciones entre los fans, que antes de que se confirmara, pensaron que Saw X podría ser una precuela.

Kramer es un psicópata que se comunica con sus víctimas a través de Billy, el muñeco de un ventrílocuo, pero no siempre fue un monstruo. De hecho, antes era un respetado ingeniero civil, promotor inmobiliario, esposo y futuro padre. Todo ello antes de que todo su proyecto de vida se arruinase.

['Balada de pájaros cantores y serpientes' tiene nuevo tráiler con Rachel Zegler luchando en la arena]

En un comunicado, Lionsgate confirmó el regreso de Bell, diciendo: "El regreso de Tobin Bell a la franquicia promueve el objetivo de Lionsgate y Twisted Pictures de lograr una película que captura todo lo que los fans de 'Saw' adoran de la franquicia, al mismo tiempo que les mantiene alerta, adivinando cuáles son las nuevas trampas y tratando de resolver un nuevo misterio".

Y, junto a él, también regresa a la saga Amanda Young (Shawnee Smith), una de las víctimas del protagonista que logró sobrevivir a una de sus pruebas y que ha decidido ayudarle a cumplir sus objetivos.

Qué ocurre en la escena

Dos de los protagonistas de la escena postcréditos aparecen en las primeras secuencias del filme.

El productor Mark Burg ya adelantó que "al final de Saw X, hay una escena en la que habrá personajes de películas anteriores" y también adelantó que los fans de la saga se "pondrán muy contentos de verles de nuevo". Quizá sería mejor no resvelar cuál o cuáles son esos personajes, pero sí que se puede decir que la escena poscréditos será el cierre definitivo para la película. Y quizá ayudará a que sea más satisfactorio para los espectadores.

En la escena, volverá a aparecer uno de los primeros embaucadores de la película, concretamente la persona que le recomienda a Kramer el "tratamiento milagroso". Aunque no aparezca en gran parte del metraje, será la víctima que Jigsaw se reserve para el final. Y el reencuentro entre ambos se producirá en la última secuencia, aunque quizá no sea del todo un antecedente de lo que ocurrirá en el futuro.

Sigue los temas que te interesan