25 fotos y curiosidades de ‘Titanic’ en el 25 aniversario de la película de James Cameron

11 de 25

James Cameron no quería que Titanic incluyera una canción pop en su banda sonara. El compositor James Horner estaba tan seguro de que la canción que había compuesto con el letrista Will Jennings, una poderosa balada llamada My Heart Will Go On, tenía potencial que decidió grabar una maqueta en secreto con Céline Dion. Cuando le enseñaron el resultado final a Cameron, decidió incluirla en la película. La canción se llevó el Oscar, cuatro premios Grammy y vendió más de 15 millones de copias. 25 años después sigue siendo una de las canciones más populares de todos los tiempos.