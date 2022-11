Daniel Radcliffe, sobre J.K. Rowling: “Los fans tenían que saber que no todos en Harry Potter pensaban así”

No es habitual que en Hollywood un actor muerda la mano que le ha dado de comer. El 8 de junio de 2020 Daniel Radcliffe publicó una carta abierta en contra de J. K. Rowling, la creadora de Harry Potter, el personaje que cambió para siempre su carrera y su vida. Las opiniones de la autora contra la comunidad trans, en particular contra las mujeres trans, hicieron que el actor dijera basta. Dos años después, Radcliffe ha explicado el porqué de sus palabras en una entrevista con la web IndieWire durante la gira promocional por su última película, el biopic Weird: The Al Yankovic Story.

“La razón por la que sentí que necesitaba decir algo cuando lo hice fue porque, particularmente desde que terminó la saga, conocí a muchos niños y jóvenes queer y trans que sentían una gran identificación con Potter”, explicó el actor. “Al verlos heridos, pensé que quería que supieran que no todos en la saga se sentían así. Eso era realmente importante para mí”.

A sus 30 años Radcliffe decidió publicar una carta abierta en la web de The Trevor Project, una ONG con la que trabaja desde hace más de una década y que está especializada en la lucha contra el suicidio en la comunidad LGTBQ. “No creo que hubiera podido mirarme en el espejo si no hubiera dicho nada”. A lo largo del texto, el británico insistió en que “las mujeres transgénero son mujeres”.

Días antes Rowling había criticado en Twitter que “discutir la identidad de género niega el sexo biológico”, comentando que “si el sexo no es real, no hay atracción por el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchos de hablar de manera significativa sobre sus vidas”.

“Cualquier declaración en contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos de las asociaciones de profesionales de la salud que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo”, criticó Radcliffe en su carta abierta. “A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros [de Harry Potter] se ha visto empañada, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no perdáis por completo lo que fue importante en estas historias para ti”.

Radcliffe no fue el único actor de la franquicia en plantar cara a las palabras de Rowling. “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente", lamentó Emma Watson en Twitter, también en junio de 2022. Recientemente, Tom Felton, Draco Malfoy en las películas, insistió en que “estoy a favor del derecho a decidir, a favor del debate, a favor de los derechos humanos en todos los ámbitos y a favor del amor. No tengo tiempo para cualquier cosa que no entre en esos términos”, zanjó.

Ralph Fiennes ha defendido varias veces a la autora

Ralph Fiennes

A pesar del rechazo prácticamente unánime de los miembros más jóvenes de la franquicia, uno de los veteranos, Ralph Fiennes, ha defendido varias veces a la escritora inglesa. "J.K. Rowling ha escrito esos libros geniales sobre empoderamiento, sobre niños descubriéndose como seres humanos. Es sobre cómo te conviertes en un ser humano mejor, más fuerte y más centrado moralmente. El abuso verbal dirigido hacia ella es repugnante y perturbador", declaraba a The New York Times este mes de octubre.

"Puedo entender que un punto de vista pueda estar enfadado por lo que dice sobre las mujeres. Pero no es algo obsceno, ni de ultraderecha fascista", insiste el nominado al Oscar por El paciente inglés. "Es solo una mujer diciendo: 'Soy una mujer, siento que soy una mujer y quiero poder decir que soy una mujer'. Y comprendo de dónde viene, incluso aunque yo no sea una mujer".

