Los estrenos de series más esperados en noviembre (2022): de 'The Crown' a 'El paciente' y 'La ruta'

La casa del dragón y Los anillos del poder ya llegarony Los anillos del poder ya llegaron a sus finales de temporada, pero aún queda mucha tela que cortar en la agenda seriéfila de 2022. El mes de noviembre viene especialmente cargado de novedades con varios regresos, como el de The Crown, cuya quinta temporada será analizada con lupa.

Entre los nuevos lanzamientos, tenemos dos series de fantasía que parten de títulos clásicos de finales de los 80 y principios de los 90; el nuevo proyecto de ciencia ficción de los creadores de Dark, y un thriller protagonizado por Steve Carrell que ha sorprendido a crítica y público en Estados Unidos.

También veremos la comedia española No me gusta conducir, de Borja Cobeaga con Juan Diego Botto; los finales de Manifest y Dead to Me, y la vuelta con nuevos episodios de series como Elite, Anatomía de Grey y La vida sexual de las universitarias.

Estas son las series a las que hay que seguirles la pista este mes de noviembre en las plataformas de streaming.

'The Crown' - Temporada 5 (Netflix)

Fecha de estreno: 9 de noviembre

En la quinta temporada de The Crown, la familia real británica se enfrenta a uno de sus mayores retos hasta la fecha: demostrar que sigue siendo relevante en la Gran Bretaña de los 90. Y tendrán que hacerlo con la guerra mediática entre Diana y Carlos protagonizando todos los titulares, una situación que empieza a socavar la imagen publica de la institución monárquica.

Los problemas domésticos afectan la imagen de la corona. Un escrutinio de los medios, por el que, probablemente, también atravesará esta nueva entrega de la serie, que llega con gran expectación por la forma en la que se representará en pantalla a la reina Isabel II, especialmente con lo relacionado con los hechos que condujeron a la muerte de Diana.

'La ruta' (Atresplayer Premium)

Fecha de estreno: 13 de noviembre

ATRESplayer Premium aprovechó la 70.ª edición del Festival de San Sebastián para mostrar a la prensa el primer avance de La ruta, y por la efusiva opinión de quienes pudieron ver ese primer episodio, la serie se convirtió desde ese momento en una de las más esperadas en lo que queda de 2022.

30 kilómetros. 12 años. 7 discotecas. 5 amigos. Un fantástico reparto liderado por Àlex Monner, Elisabet Casanovas, Claudia Salas, Guillem Barbosa y Ricardo Gómez son la fachada de la nueva producción de Caballo Films (Antidisturbios), la historia de cinco amigos que, desde 1982 a 1993, viven en sus carnes las grandezas y las miserias de la Ruta del Bakalao.

'1899' (Netflix)

Fecha de estreno: 17 de noviembre

1899. Un vapor transporta emigrantes a América. Los pasajeros, procedentes de diversos países de Europa, tienen en común las esperanzas y los sueños para el nuevo siglo y su futuro en el extranjero. Pero cuando descubren otro barco de emigrantes a la deriva en altamar, su viaje da un giro inesperado. Lo que se encuentran a bordo transformará su travesía a la tierra prometida en una pesadilla terrorífica.

Una de las peculiaridades del nuevo proyecto de los creadores de Dark, es que cada personaje -interpretados por actores de varios países europeos- hablará en su lengua materna. A las misteriosas circunstancias que rodean el viaje de un barco de inmigrantes desde el viejo continente al nuevo, se suma un enigma que conecta el pasado de cada uno de los pasajeros a través de una complicada red de secretos.

'Miércoles' (Netflix)

Fecha de estreno: 23 de noviembre

Aprovechando que las familias se reúnen en Estados Unidos para celebrar Acción de Gracias, Netflix estrena el cuarto miércoles de este mes la serie centrada en el personaje de Miércoles Adams, un misterio detectivesco impregnado de elementos sobrenaturales sobre sus años de adolescencia como estudiante en la academia Nevermore.

Sigue las aventuras de Miércoles, interpretada por Jenna Ortega (You), mientras intenta dominar su incipiente habilidad psíquica, detener una monstruosa ola de asesinatos que tiene aterrorizada a la ciudad y resolver el misterio paranormal en el que sus padres se vieron envueltos hace 25 años. Tim Burton dirige cuatro episodios de esta temporada.

'Willow' (Disney+)

Fecha de estreno: 30 de noviembre

Disney+ también busca su gran serie de fantasía y ha apostado por ampliar el universo de la clásica película de aventuras de 1988 de Lucasfilm. La historia comienza con un aspirante a mago en un pueblo de Nelwyn y una niña destinada a unir a los reinos, quienes ayudaron a destruir a una malvada reina y desterrar las fuerzas de la oscuridad.

Ahora, en un mundo mágico en el que florecen brownies, hechiceros, trols y otras criaturas místicas, la aventura continúa. En Willow, un grupo de héroes tendrá que partir hacia una peligrosa búsqueda, recorriendo lugares más allá de su hogar donde deberán enfrentarse a sus demonios interiores y unirse para salvar su mundo.

'El paciente' (Disney+)

Fecha de estreno: 30 de noviembre

Este thriller psicológico de episodios de media hora de los creadores de The Americans ha sido una revelación en Estados Unidos. Un atractivo cóctel que combina el drama y las sesiones de En terapia y con la tensión y el terror de Misery, en el que Steve Carell interpreta a un psiquiatra que es secuestrado por un asesino en serie (Domhnall Gleeson) que le pide que frene sus impulsos homicidas.

Es una de las series más sorprendentes de 2022 y llega a tiempo a España para incluirla en la lista de las mejores del año.

