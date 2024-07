Si te gustó 'Reservation Dogs' tienes que ver esta película: una fantástica 'road movie' con Lily Gladstone

Unos meses después de cautivar a la crítica mundial y al público con su papel en Los asesinos de la luna, Lily Gladstone ha regresado de manera triunfal con Fancy Dance, la nueva película que protagoniza. Se trata de una road movie que está dirigida por Erica Tremblay (Reservation Dogs) y que está disponible en streaming.

El largometraje sigue a Jax (Gladstone), una estafadora que intenta cuidar de su sobrina Roki (Isabel Deroy-Olson) tras la repentina desaparición de su madre, algo que suele ocurrir con regularidad en las reservas de los pueblos nativoamericanos.

Roki es acogida por su tía y juntas llevan a cabo varios atracos. Sin embargo, los servicios sociales acaban determinando que no es adecuado que Jax sea la tutora de Roki y finalmente acaba quedándose con su abuelo (Shea Whigham). Lo que ocurre es que Jax no está dispuesta a perder a su sobrina, así que decide tomar cartas en el asunto por su cuenta.

Tras un estreno triunfal en el Festival de Sundance del pasado año 2023, Fancy Dance aterrizó en Apple TV+ a finales de junio. El título hace referencia a la Fancy War Dance, un estilo de baile que se cree que fue creado por una tribu entre las décadas de 1920 y 1930 para preservar su cultura y religión.

La película utiliza esta danza popular para arrojar luz en los márgenes y como telón de fondo para mostrar la discriminación que sufren las mujeres indígenas, como las desapariciones de muchas de ellas. Aunque también hay mucha luminosidad en el filme y escenas memorables entre las protagonistas.

Después de interpretar a Mollie Burkhart en la película de Martin Scorsese, Gladstone ha protagonizado también Under the Bridge: El asesinato de Reena Virk, una serie de Hulu que se estrena en Disney+ el día 10 de julio. Se basa en el caso real de asesinato de una adolescente de catorce años en un pequeño pueblo de Canadá. Por otro lado, Deroy-Olson es conocida por su interpretación en Three Pines, la serie de Amazon Prime Video.

Completan el reparto Ryan Begay (Yellowstone), Shea Whigham (Misión Imposible: Sentencia mortal), Crystle Lightning (Three Pines), Audrey Wasilewski, Tamara Podemski y Arianne Martin (Reservation Dogs).

Tras las cámaras

Fancy Dance está dirigida por Erica Tremblay, conocida por haber trabajado como guionista en la serie Reservation Dogs. Además de dirigir la película, Tremblay también ejerce como guionista de junto a Miciana Alise.

Se trata del debut como directora de Erica Tremblay, que ofrece un relato lleno de matices sobre la epidemia de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Estados Unidos, así como del proceso de superación de quienes las conocen.

Los productores son Deidre Backs, Tremblay, Heather Rae, Nina Yang Bongiovi y Tommy Oliver, junto a Bird Runningwater, la propia Gladstone, Forest Whitaker y Charlotte Koh.