Vuelve 'Nine Perfect Strangers': Prime Video anuncia el reparto que acompaña a Nicole Kidman

Han pasado casi cuatro años desde el estreno de Nine Perfect Strangers, pero Prime Video ha sacado a la serie del limbo para confirmar su regreso con el anuncio del nuevo reparto que acompañará a Nicole Kidman, que retoma el papel de la gurú Masha en la segunda temporada.

Kidman vuelve como protagonista de los nuevos episodios de la serie junto a Henry Golding (The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, La vieja guardia 2), que interpretará a Peter; Mark Strong (1917, Cruella) en el papel de David; y Lena Olin (Los niños de Winton, The Darkness), será Helena.

Según se informó en 2023, cuando se anunció oficialmente la renovación de la serie por una segunda temporada, esta seguirá la misma fórmula de la primera entrega, aunque viajará a una nueva ubicación: los Alpes suizos. Allí, nueve habitantes de la ciudad muy estresados intentan iniciar el camino hacia una mejor forma de vida en el complejo dirigido por Masha (Nicole Kidman).

Tranquillum House es un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación física y transformación radical de sus clientes en 10 días. Hasta allí llegarán los nueve protagonistas en busca de una vida más saludable y estable emocionalmente.

La primera temporada

Basada en el bestseller de The New York Times de la autora Liane Moriarty (Big Little Lies), y adaptada por David E. Kelley, Nine Perfect Strangers está ambientada en un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación y transformación y en el que nueve estresados urbanitas intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor.

Nicole Kidman es la enigmática Masha en 'Nine Perfect Strangers'.

La directora del complejo, Masha (Kidman), los vigila durante los 10 días de retiro con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos agotados. Sin embargo, estos 9 desconocidos no tienen ni idea de lo que les espera.

Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?), Bobby Cannavale (Homecoming), Luke Evans (El alienista), Regina Hall (Plan de chicas), Samara Weaving (Hollywood), Tiffany Boone (Little Fires Everywhere) y Michael Shannon (La chica del tambor) interpretaban a los pacientes que se sometieron al tratamiento en la primera temporada.

David E. Kelley, John Henry Butterworth (Al filo del mañana) y la australiana Samantha Strauss (The End) trabajaron para desarrollar los primeros episodios. Yves Bélanger (Big Little Lies, Heridas abiertas, Dallas Buyers Club) fue el director de fotografía y Jonathan Levine (Casi imposible) se encargó de las labores de dirección de todos los episodios.