Actor de 'Yellowstone', expulsado de un vuelo por ir bebido y negarse a viajar junto a alguien con mascarilla

Forrie J. Smith, actor de la serie Yellowstone, se quejó en sus redes sociales de haber sido expulsado de un vuelo y de que le dejasen tirado en el aeropuerto de Houston por estar borracho y negarse a sentarse al lado de un pasajero que llevaba mascarilla.

En un vídeo publicado el domingo en su cuenta de Instagram, el actor, que no proporcionó el nombre de la compañía aérea con la que tuvo el supuesto conflicto, reconoció que había bebido, pero afirmó que no estaba borracho.

"Sí, he estado bebiendo", reconoció Smith. "He estado sentado en el aeropuerto durante tres horas, sí, he estado bebiendo, pero no estoy borracho", dijo sin rodeos.

El actor dijo que no "no se sentía cómodo" con la disposición de los asientos y por eso se negó a sentarse junto al pasajero que llevaba mascarilla. "Porque ustedes no se levantan y le dicen a todo el mundo la mierda que es esto. Sólo les dije que no me sentía cómodo sentándome al lado de alguien que tenía que llevar mascarilla y me bajé del avión".

Smith, que interpreta al ranchero Lloyd Pierce en la popular serie creada por Taylor Sheridan, se ha manifestado abiertamente en contra de las vacunas, el uso de mascarillas y los protocolos implantados durante la pandemia, reconociendo que no había podido asistir a algunas galas de premios debido a su negativa a vacunarse.

"No estoy vacunado, no me vacunaré", dijo Smith en 2022 a Variety. "No me vacuno desde que era pequeño. No vacuno a mis perros, no vacuno a mis caballos. Nunca me he vacunado contra la gripe. Nunca lo haré. Creo que comprometen tus inmunidades... Son sólo mis creencias. Simplemente no creo en esas cosas. Lo que sea."

El final de Yellowstone

Después de un parón por conflictos detrás de cámaras encadenado con la huelga de guionistas y actores, Yellowstone se prepara por fin para iniciar la producción de los episodios restantes de la quinta temporada, y los finales de la serie.

El inicio del rodaje está previsto para primavera-verano y el estreno de la temporada a finales de noviembre en Paramount+ (en España se verá en SkyShowtime).

No se ha confirmado oficialmente si Kevin Costner volverá para interpretar a John Dutton en el final de la serie. Cuando la serie retome la producción y empiecen a salir las primeras noticias del rodaje probablemente se resuelva el misterio.