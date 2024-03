Jake Gyllenhaal toma el relevo de Patrick Swayze en 'Road House. De profesión: duro', el remake del clásico de los 80

Existen pocas películas de los años ochenta que sean a la vez tan brillantes y cutres a la vez como lo es De profesión: duro, el largometraje que se sostenía gracias a la estrella Patrick Swayze y que se convirtió en un filme de culto, en parte, gracias a él. Por eso era extraño que aún no tuviera su propio remake. Sin embargo, el momento ha llegado y Amazon Prime Video estrena el 21 de marzo Road House. De profesión: duro, la nueva versión que protagoniza Jake Gyllenhaal.

El protagonista de otras películas como Donnie Darko toma el relevo de Swayze como el portero de bar Dalton, que también es un exluchador de la UFC. Cuando acepta un trabajo en un bar de carretera de los Cayos de Florida descubrirá que este paraíso no es todo lo que parece.

Más de treinta años después del lanzamiento del filme original, llega esta versión descrita por la plataforma como un largometraje "lleno de adrenalina". Estos son todos los detalles sobre la producción.

El remake que sí salió adelante

A lo largo de los 35 años que han pasado desde que se estrenó en cines la película original, hubo otro intento de rodar un remake de De profesión: duro, aunque por desgracia no salió adelante.

En 2015 se anunció que la exestrella de la UFC Ronda Rousey había firmado para interpretar el papel principal en el remake, que había escrito e iba a dirigir Nick Cassavetes (El diario de Noa). Además, según se reveló entonces, el propio Rousey habló con la viuda de Swayze, Lisa Niemi, para pedirle su bendición para interpretar al icónico personaje de Dalton.

Niemi se la concedió y el proyecto terminó pasando también por las manos de Rob Cohen (A todo gas), que fue elegido como director antes que Cassavetes, pero acabó por no llegar a buen término. A pesar de todo, finalmente, salió adelante la versión que protagoniza Gyllenhaal.

Delante y detrás de las cámaras

Junto a Gyllenhaal como Elwood Dalton, el reparto lo completan Daniela Melchior (Fast X), Billy Magnussen (Game Night), Jessica Williams (Shrinking), Joaquim de Almedia (Fast Five), Darren Barnett (Yo nunca), Beau Knapp (The Nice Guys), Lukas Gage (The White Lotus), J.D. Pardo (Mayans M.C.), Arturo Castro (Narcos), Gbemisola Ikumelo (A League of Their Own), Hannah Love Lanier (Special Ops: Lioness), Travis Van Winkle (You), B.K. Cannon (Switched at Birth), Dominque Columbus (Ray Donovan), comedian Bob Menery y Kevin Carroll (The Leftovers).

Por otro lado, Doug Liman, el director detrás de películas como Sr. y Sra. Smith y Al filo del mañana, asume el mismo cargo en este remake. Además, el guion está escrito por Anthony Bagarozzi (Dos buenos tipos) y Chuck Mondry, a partir de una historia que coescribieron junto al guionista de la De profesión: duro original David Lee Henry.

También Joel Silver, que produjo la película original, ejerce como productor de la nueva versión; Henry Braham (Guardianes de la Galaxia Vol. 3) es el director de fotografía y Doc Crotzer (Una boda explosiva) es el que firma el montaje.