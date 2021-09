Las novedades más importantes de las series de Netflix que nos dejó su evento fan TUDUM

Por primera vez en su historia, Netflix celebró el pasado sábado un evento fan de alcance mundial y accesible a través de redes sociales en el que se presentaron novedades de más 70 series y películas. Grandes estrellas y creadores de todo el mundo se subieron a un escenario virtual para un día lleno de avances exclusivos y sorpresas para los fans.

Las novedades en el terreno de las series fueron abundantes y variadas. Stranger Things, La casa de papel, The Witcher y Los Brigerton mostraron nuevas imágenes de sus esperadas continuaciones. The Crown y Emily in Paris anunciaron sus fechas de estreno. Cowboy Bebop enseñó sus títulos de crédito. Sex Education y Tiger King anunciaron sus renovaciones. Y eso no es más que el principio.

Nuevo avance de 'Stranger Things 4'

Netflix prometió que Stranger Things tendría cuatro grandes avances antes de su regreso en 2022. En Tudum se pudo ver el tercero de ellos, en el que descubrimos una casa encantada que no había aparecido nunca antes en la serie. Como en los anteriores lanzamientos de contenido inédito, el material publicado es suficientemente abstracto para que los fans no sepan qué esperar y suficientemente tentador para que estemos deseando que Once y compañía regresen de una vez.

Avance de 'La casa de papel Volumen 5 Parte 2'

La casa de papel ha sido la única serie o película española que ha tenido su espacio en la multitudinaria presentación del pasado sábado. El 3 de diciembre se estrenan los cinco episodios finales de una producción que ha hecho historia en todo el mundo. La serie de Álex Pina decidió mostrar una escena en exclusiva en la que vemos a los ladrones debatiendo sobre cuál debe ser su siguiente paso si quieren poder sacar el oro del Banco de España.

Primeras imágenes de la temporada final de 'Ozark'

Después de arrasar en la última edición de los Emmy, Netflix necesitará nuevos caballos ganadores en la próxima gala. The Crown no estrenará nuevos episodios a tiempo, pero Ozark estrenará la primera de las dos entregas que pondrán punto final a las intrigas criminales de la familia liderada por Jason Bateman y Laura Linney. En este primer avance de la cuarta temporada vemos qué pasa inmediatamente a continuación del impactante final de tercera entrega que llevó a la familia Byrde hasta México. Se vienen curvas.

Renovación de 'Sex Education'

Ooootra vez con los pelos de punta: ‘Sex Education’ tendrá cuarta temporada. #TUDUM pic.twitter.com/W6NZQoLUQv — Netflix España (@NetflixES) September 25, 2021

Sex Education parece ser inmune a la nueva norma de Netflix de no alargar sus series más allá de lo estrictamente necesario… o de dejar sus historias a medias. Días después del estreno de una tercera temporada que ha recibido algunas de las mejores críticas de su historia, la serie británica ha anunciado que tendrá una cuarta entrega. No podemos decir que estemos sorprendidos, pero la noticia es más que bienvenida.

Primeras imágenes del regreso de 'Los Bridgerton'

Ya estábamos avisados de antemano. En la segunda temporada del mayor éxito en la historia de Netflix, Los Bridgerton, asistiremos a una nueva historia de amor. Esta vez será el hermano mayor, Anthony, el que viva un apasionado y complicado romance en los nuevos episodios. Jonathan Bailey (Crashing) es el protagonista del primer gran avance de una producción que se ha quedado sin su gran reclamo (René-Jean Page), aunque desde Shondaland se asegurarán de que no le echemos de menos. Se desconoce cuándo volverá la serie por el momento.

Primeras imágenes de 'The Sandman'

Netflix ha enseñado las primeras imágenes de la versión audiovisual del aclamado cómic de Neil Gaiman que sigue a las personas y los lugares afectados por Morfeo (Tom Sturridge), el Rey del Sueño, mientras repara los errores cósmicos y humanos que ha cometido durante su vasta existencia. También se presentaron las nuevas redes sociales de The Sandman, en las que los seguidores podrán descubrir posters exclusivos del primer vistazo de los personajes.

Fecha de estreno y avance de 'Cobra Kai'

El 31 de diciembre, justo a tiempo de entrar (o no) en los ránkings de las mejores series de 2021, se estrenará la cuarta temporada de Cobra Kai. Este verano esta secuela de la saga ochentera se coló entre las nominadas a las mejores comedias de la televisión en los Emmy, confirmando el éxito de una apuesta que había saltado de YouTube Red a Netflix. La serie se unió así al club de rescates de la plataforma que funcionaron mejor en la plataforma que en su casa inicial (junto a You, La casa de papel, Lucifer y, próximamente, Manifest). Este nuevo avance muestra las primeras imágenes de su cuarta entrega, la primera producida directamente con vistas a estrenarse en Netflix.

Tráiler de 'Arcane'

En Tudum se pudieron ver las primeras imágenes de Arcane, la primera serie de la compañía inspirada en el universo de League of Legends. Netflix ha decidido que la adaptación del popular videojuego merece una estrategia de estreno experimental siguiendo el caso de, por ejemplo, la trilogía La calle del terror. Los tres bloques de tres episodios llegarán a la plataforma el 7, el 13 y el 20 de noviembre. El primer avance de la serie de animación tiene una pinta mucho más prometedora que la mayoría de las series de animación de Netflix.

Primeras imágenes de 'Vikingos: Valhalla'

Vikings: Valhalla, la próxima serie de la franquicia Vikingos, arranca en los albores del noveno siglo de nuestra historia para narrar las vidas de algunos de los vikingos más conocidos, como Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter o Harald Hardrada, así como la del primer rey de Inglaterra de origen normando, Guillermo el Conquistador. Estos hombres y mujeres se abrirán camino en la historia mientras luchan por la supervivencia en un mundo en constante cambio. La precuela de la popular serie de Michael Hirst (Los Tudor) ha enseñado sus primeras imágenes.

Segunda temporada de 'Tiger King'

Cuando nadie lo esperaba ya, Netflix ha anunciado que está en marcha una segunda entrega de Tiger King, la serie documental que arrasó en los primeros compases de la pandemia. El 17 de noviembre se estrenarán siete nuevos episodios que estarán marcados por la ausencia de Caroline Baskin, todavía indignada por el tratamiento que recibió en la primera temporada. El avance presentado en Tudum no adelanta de qué versará el regreso de esta producción nominada a seis premios Emmy.

Títulos de crédito de 'Cowboy Bebop'

En agosto vimos las primeras imágenes de la adaptación del popular anime. Netflix ha mostrado en Tudum los vistosos títulos de crédito de Cowboy Bebop. John Cho (Searching) liderará el reparto de una serie que contará la historia de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine y Radical Ed, un anárquico grupo de cazarrecompensas que huyen de sus pasados mientras persiguen por todo el sistema solar a los criminales más peligrosos. Incluso podrían salvar el mundo... a buen precio.

Fecha de estreno de 'Emily in Paris' T2

Netflix confía tanto en el regreso de Emily in Paris que la plataforma ha cedido a la serie el hueco en el que el año pasado Los Bridgerton se convirtió en la serie más vista de la historia de Netflix. El 22 de diciembre nos reencontraremos con la heroína romántica que interpreta Lily Collins en una comedia romántica que ha sido tan crítica, como popular y sorprendentemente celebrada en los premios (con nominaciones como mejor serie en los Emmy y los Globos de Oro). No nos engañemos: todos estamos deseando comprobar si la desvergonzada Emily ha aprendido francés de una vez.

Mes de estreno de la nueva temporada de 'The Crown'

La mismísima Isabel II anunció desde el rodaje de The Crown que la serie no estrenaría su quinta temporada hasta noviembre de 2022. Cero sorpresas: la flamante ganadora de los siete premios más importantes de los Emmy (el primer drama que lo consigue) siempre se ha estrenado en noviembre.

Estreno de la nueva temporada de 'Big Mouth'

'Big Mouth' anuncia su regreso.

Nick Kroll y Andrew Goldberg seguirán explorando los retos de la pubertad en la quinta entrega de la mejor serie de animación para adultos de Netflix (desde el final de la irrepetible Bojack Horseman, por supuesto). En noviembre se podrán ver los nuevos episodios, que contarán con nuevas estrellas invitadas como Brandon Kyle Goodman, Keke Palmer y Pamela Adlon.

Tráiler de 'Ultrasecretos'

Shion Takeuchi, guionista de Gravity Falls, es el creador del nuevo estreno de animación de Netflix, una comedia ambientada en un gobierno secreto donde abundan las teorías conspirativas. La serie también sigue a un genio (doblada en la versión original por Lizzy Caplan) de la tecnología que trabaja en un lugar lleno de cambiaformas reptilianos y hongos psíquicos mientras intenta descubrir los secretos del mundo.

Visita por el rodaje de 'The Witcher: Blood Origin'

Declan De Barra (Los originales, Iron Fist) es el máximo responsable de este spin-off de The Witcher, la saga literaria de Andrzej Sapkowski que Netflix ha adaptado con Henry Cavill en el papel protagonista. The Witcher: Blood Origin nos llevará 1200 años antes de los acontecimientos de The Witcher. En Tudum se pudo ver un vídeo sobre las localizaciones de la épica serie.

Tráiler y avances de la nueva temporada de 'The Witcher'

Geralt de Rivia, un cazador de monstruos mutante, viaja en pos de su destino por un mundo turbulento en el que, a menudo, los humanos son peores que las bestias. La segunda temporada de The Witcher fue el estreno que más adelantos trajo a los fans que se acercaron a ver Tudum: hasta tres vídeos promocionales inéditos se publicaron durante la presentación.

