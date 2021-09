'The Tragedy of Macbeth': Apple TV+ muestra el teaser tráiler de su película shakesperiana con Joel Coen

Apple TV+ muestra el avance de 'The Tragedy of Macbeth', la película shakesperiana de Joel Coen. Apple TV+

Apple TV+ ya está lista para mostrar las primeras imágenes de su esperada The Tragedy of Macbeth, la película con la que Joel Coen versionará una de las obras maestras de William Shakespeare con la ayuda de un reparto de campanillas que liderarán Denzel Washington y Frances McDormand. Entre el director y sus actores, la producción de A24 (Moonlight, Lady Bird) cuenta con los ganadores de nueve Oscars de la Academia. Previo paso por las salas de cine, la cinta se verá en Apple TV+ en todo el mundo a partir del 14 de enero de 2022.

Coen volverá a trabajar con muchos de sus colaboradores habituales en su primera película sin su hermano Ethan desde hace décadas: Bruno Delbonnel (Amelie) en la dirección de fotografía, Mary Zophres (La La Land) en el diseño de vestuario y el músico Carter Burwell (Carol) componiendo la banda sonora. Además de dirigir, Coen produce el film junto a Robert Graf (No es país para viejos) y la propia McDormand, cada vez más activa en su función detrás de las cámaras después de ganar el Oscar como productora y actriz con Nomadland.

Apple TV+ ya tiene en su catálogo películas como On the Rocks, la reunión de Sofia Coppola y Bill Murray; el documental ganador del Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance Boys State, sobre un campamento en el que sus jóvenes asistentes recrean la democracia estadounidense, y Wofwalkers, la cuarta película de Cartoon Saloon. Con The Tragedy of Macbeth aspiran a conseguir su primera nominación al Oscar en la categoría de mejor película. El pasado domingo, la plataforma se hacía con el premio a la mejor comedia de la televisión gracias a Ted Lasso.

Primer avance de 'The Tragedy of Macbeth' | Apple TV+

El reparto de The Tragedy of Macbeth se completa con Bertie Carvel (Doctora Foster), Alex Hassell (La casa de las miniaturas), Corey Hawkins (Infiltrados en el Kkklan), Kathryn Hunter (la serie Roma), Harry Melling (Neville en la saga Harry Potter) y Brendan Gleeson (Escondidos en Brujas).

La plataforma está también detrás de una película de Ridley Scott sobre la figura de Napoleón Bonaparte; Finch, una historia de ciencia ficción protagonizada por Tom Hanks; Swan Song, un drama con Mahersala Ali y Naomie Harris; y la esperada Killers of the Flower Moon, la primera película de Martin Scorsese con sus grandes actores fetiche juntos: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

'The Tragedy of Macbeth' se verá en Apple TV+ en todo el mundo a partir del 14 de enero de 2022.

