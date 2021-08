'Jaguar': la serie de Netflix con Blanca Suárez como cazadora de nazis ya tiene fecha de estreno y primeras fotos

22 de septiembre. Es el día que Netflix estrenará en todo el mundo su nueva serie con Blanca Suárez desde el final de la popular Las chicas del cable. La actriz interpretará a una superviviente del Holocausto que dedicará su vida a atrapar a los nazis que hicieron de su vida, y la de millones de personas, un auténtico infierno.

Todo comienza con una España en los años 60, convertida en refugio de cientos de nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Isabel Garrido, una joven española que logró sobrevivir al campo de exterminio de Mauthausen, está tras la pista de Bachmann, conocido como el hombre más peligroso de Europa. Isabel a lo largo de la historia descubrirá que no está sola en su misión, y se unirá a un grupo de agentes en busca de justicia oculta tras un nombre en clave: Jaguar.

Suárez estará acompañada por Iván Marcos (45 revoluciones, Fariña) como Lucena, Francesc Garrido (Días de Navidad, Grietas) como Marsé, Adrián Lastra (Primos, Velvet) como Sordo y Óscar Casas (Siempre Bruja, Xtremo) como Castro. La serie está creada por Ramón Campos y Gema R. Neira. En el equipo de guion también han participado David Orea, Salvador S. Molina, y Moisés Gómez. Carlos Sedes y Jacobo Martínez dirigirán los episodios de esta historia de amistad y acción.

Oscar Casas y Adrián Lastra en 'Jaguar'. Netflix

"Jaguar es la serie más ambiciosa a la que me he enfrentado en mi carrera", promete Campos. "Cabalga entre la emoción y la acción para recordar lo que le sucedió a miles de españoles en los campos de exterminio nazis y cómo después, y hasta no hace tantos años, aquellos criminales vivieron en nuestro país con total libertad. Porque más de 40 mil criminales nazis se establecieron en España tras la Segunda Guerra Mundial y, con total impunidad, ni siquiera se cambiaron sus apellidos. Jaguar es una ficción, pero está inspirada en la realidad. Es hora de que conozcamos esa parte de nuestra historia".

Gema R. Neira va más allá: "Jaguar es la historia de un grupo de personas unidas por el dolor y las ganas de justicia. Es una historia en busca de justicia, pero también es una historia de amistad. De encontrar aquellos que te entienden y darían su vida por ti. Porque mientras la mayoría del mundo seguía adelante, los supervivientes de los campos de concentración nazis no podían olvidar".

'Jaguar' se estrenará en Netflix el 22 de septiembre.

