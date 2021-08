'Retreat': los creadores de 'The OA' cambian Netflix por FX para su nueva miniserie

Zal Batmanglij y Brit Marling preparan nuevo proyecto después del coitus interruptus de The OA, la serie de culto que fue cancelada repentinamente por Netflix en 2019. El siguiente proyecto de la pareja será Retreat, una serie limitada que verá la luz en Estados Unidos en FX. Por el momento se desconoce cuál será su hogar en España.

Retreat sigue a una detective aficionada mientras intenta resolver un asesinato en un retiro apartado. Su protagonista es una investigadora de la generación Z llamada Darby Hart. La joven es invitada junto a otras once personas por un multimillonario solitario a participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los invitados es encontrado muerto, Darby intenta demostrar que fue un asesinato antes de que se produzca una nueva muerte. Una marea de intereses contradictorios complicará aún más su labor.

Marling y Batmanglij compartirán las labores de dirección y guion. Marling volverá a reservarse un papel clave en la serie. Andrea Sperling (Transparent) será la productora ejecutiva del proyecto junto a una pareja profesional que llevan trabajando juntos desde 2007, cuando Marling apareció en el corto de ciencia ficción The Recordist. Desde entonces han repetido juntos en películas como Otra tierra, Sound of my voice y The East.

Retreat supone el regreso a la televisión de los creadores de The OA. En 2019, Netflix decidió cancelar la serie de culto al final de su segunda temporada pese a que ésta acababa con un final abierto. El plan inicial de Marling y Batmanglij era llegar a las cinco temporadas, hasta que la estrategia en las renovaciones de la plataforma cambió radicalmente.

"Brit Marling y Zal Batmanglij han creado una historia de suspenso que actualiza el género de misterio clásico con un nuevo personaje audaz para nuestros tiempos", prometió Gina Balian, presidenta de contenidos originales de FX, en la presentación del proyecto.

