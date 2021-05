'New Amsterdam' estrenará su temporada tres en FOX el próximo 2 de junio

FOX confirma el estreno de la tercera temporada de New Amsterdam en exclusiva. Los nuevos episodios se emitirán el próximo 2 de junio a las 22.00h en el canal. Además, desde el lunes 17 de mayo incluirán en su programación las dos primeras temporadas, que se podrán ver todas las tardes, de lunes a viernes, a partir de las 19.15h.

Las aventuras del Dr. Max Goodwin continúan

'New Amsterdam' FOX

New Amsterdam se basa en el libro Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue, escrito por Eric Manheimer, también productor de la serie. La trama tiene como eje central el centro médico del título, siendo el hospital público más antiguo de Estados Unidos. Allí, el doctor Max Goodwin (interpretado por Ryan Eggold) y su equipo de médicos se enfrentan a las crisis sanitarias más actuales.

Los tiempos de pandemia llegan a la serie

La tercera temporada tiene lugar en tiempos de COVID-19, donde también el Hospital de Bellevue será puesto a prueba por el peligroso virus y todo lo que entraña. Desde el primer capítulo veremos al equipo de médicos protagonista entregarse hasta el final para ayudar a sus pacientes, sorteando improvistos que les harán actuar a contrarreloj, como el accidente de un avión en el East River.

El equipo que hay detrás

'New Amsterdam' FOX

La serie creada por David Shulner (Trauma y The Event) cuenta con un reparto encabezado por Ryan Eggold (The Blacklist, Sensación de Vivir), Janet Montgomery (Salem), Freema Agyeman (Sense8), Jocko Sims (The Last Ship), Tyler Labine (Deadbeat) y Anupham Ker (Sense8).

