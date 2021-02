'Solos': Amazon Prime Video prepara una antología sobre la soledad con un reparto lleno de estrellas

Amazon Prime Video no quiere que estemos Solos. La plataforma de streaming acaba de anunciar el rodaje (y futuro estreno antes de que acabe el año) de antología llamada Solos, obra del productor ejecutivo y showrunner David Weil, un guionista que ya ha trabajado con la compañía en Hunters. Morgan Freeman (Million Dollar Baby), Anne Hathaway (Los miserables), Helen Mirren (The Queen), Uzo Aduba (Orange is the New Black), Nicole Beharie (Miss Juneteenth), Anthony Mackie (The Falcon and Winter Soldier), Dan Stevens (Downton Abbey) y Constance Wu (Estafadoras de Wall Street) lideran su espectacular reparto.

Solos es una serie antológica de siete episodios que invita a la reflexión al explorar el significado más profundo de la conexión humana, a través de la visión individual de sus protagonistas. La nueva antología de una plataforma que ya estrenó títulos como Historias del bucle y Modern Love promete contar historias de personajes únicos, cada uno desde una perspectiva y momento diferentes, que nos enseñan que incluso durante nuestros momentos aparentemente más aislados, en las circunstancias más dispares, todos estamos conectados a través de la experiencia humana.

Sam Taylor-Johnson (Cincuenta sombras de Grey), Zach Braff (Algo en común), Tiffany Johnson (Girls Room) y el propio Weil se pondrán detrás de las cámaras del proyecto. "Estoy más que encantado de dar vida a Solos junto a este grupo de artistas a los que admiro profundamente. He creado esta obra con el deseo de capturar historias sobre la conexión, la esperanza y la búsqueda de ese mantra común de la humanidad que nos une a todos", declaró el director, productor y showrunner del proyecto en su presentación.

'Solos' se estrenará mundialmente en Amazon Prime Video antes de acabar el año.

