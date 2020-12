Disney+ estrenará ‘Marvel Studios: Legends’, una serie para que no te pierdas en sus tramas

Con el estreno de Vengadores: Endgame y Spider-Man: Lejos de casa en el retrovisor y los retrasos de Eternals y Viuda Negra a 2021 por culpa del coronavirus, la compañía dirigida por Kevin Feige sigue preparando el camino para la Fase 4 de su ambicioso universo cinematográfico. Además de todas las novedades anunciadas o confirmadas en el abrumador evento para inversores de la pasada semana, Disney + acaba de confirmar que el 8 de enero estrenará Marvel Studios: Legends, una serie de la que no se sabía nada y que repasará los momentos más claves de los superhéroes clave de Marvel.

Wanda Maximoff (la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) serán los primeros en pasar por este particular formato que no incluirá imágenes nuevas, sino que se centrará en recordar y contextualizar lo que ha sucedido antes en un Universo Cinematográfico de Marvel que ya supera los 20 títulos. El objetivo es preparar a los seguidores para las series y películas que están por venir. No es casual que los protagonistas de Bruja Escarlata y Vision abran fuego: su serie llega a Disney + el 15 de enero, una semana después del estreno en la plataforma de Marvel Studios: Legends.

Marvel será una de las principales fuentes de contenido de la plataforma de streaming de Disney en 2021: Falcon y el Soldado de Invierno, Loki, Hawkeye y la original Mrs. Marvel seguirán los pases de Bruja Escarlata y Visión en los próximos doce meses. Además, la serie de animación What if….? (Y qué pasaría si…, en castellano) viajará al pasado para revisitar y cambiar momentos clave en la historia de los Vengadores. Un total de siete series para el año que viene. Hay Marvel para rato, amigos.