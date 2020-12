Los bombazos con los que Disney quiere vencer a Netflix: 'Star Wars', 'Indiana Jones', 'Marvel'...

El jueves pasado fue Warner la que dio un golpe en el tablero de la guerra de las plataformas que dejó a todos tiritando. La compañía anunció que durante el próximo año -y supuestamente sólo en 2021 por culpa del coronavirus- todos sus estrenos llegarían a la vez a HBO Max, su plataforma de contenido y a salas en los países donde se pudiera. Esto dinamitaba las ventanas tradicionales en un movimiento que no sólo busca salida a un atasco de películas por estrenar, sino también su posicionamiento en la guerra contra Netflix y compañía.

Tal y como contaba la experta Elena Neira en este periódico, los próximos movimientos llegarían desde Disney, que tenía su famoso día de accionistas este jueves 10 de diciembre, y en el que se esperaba que se contaran novedades. Tanto de sus contenidos como de su estrategia respecto a los cines. Y vaya que si lo ha hecho. Su anuncio es tan apabullante que ha dejado asustados. Más de 50 producciones originales que irán directamente a su plataforma, Disney+. Casi todas centradas en sus marcas más conocidas.

También han tranquilizado a los distribuidores. Después de los sustos de Mulán y Soul, que abandonaron a las salas en su peor momento, los grandes taquillazos de la compañía irán a cines tradicionales. Estos son los bombazos con los que Disney quiere quedarse con el primer puesto en la guerra de las plataformas, y también los taquillazos con los que pretende arrasar en las salas post coronavirus. Actualmente tienen 86,6 millones de suscriptores, todos en su primer año. Pero su nuevo objetivo es llegar hasta los 350 millones de abonados en todo el mundo a finales de 2024 y así superar a Netflix.

Fotograma de The Mandalorian.

'Star Wars'

La apuesta más ambiciosa de Disney+ en su llegada fue The Mandalorian, y el resultado no pudo ser mejor. Después de la decepcionante película con la que cerraron la trilogía en las salas, los fans se enamoraron de la primera serie de la franquicia que ha ido creciendo hasta su genial segunda temporada. Y no han esperado. Diez series y dos películas llegarán en los próximos años.

La más avanzada es Andor, basada en el personaje de Diego Luna en Rogue One; y Obi Wan Kenobi, que recupera a Ewan McGregor para dar al mítico personaje. Esta anunció que también veremos a Hayden Christensen -el actor que dio vida a Anakin en los tres primeros episodios-... como Darth Vader.

The Mandalorian dará lugar a dos spin-offs, el primero centrado en Ahsoka, la Jedi que interpreta Rosario Dawson y que ya salía en la serie animada de las Guerras Clon, el otro se llamará Rangers of the new republic. Además, para los próximos años la compañía prepara una serie sobre el personaje de Lando Calrissian, una ficción de animación que se llamará The Bad Batch, otra antología de cortos bajo la marca Visions y A Droid Story con los míticos R2-D2 y C-3PO.

Cuadrante de todos los estrenos de Star Wars y Lucasfilms

Y todavía quedaban más cosas por anunciar de Star Wars. Dos películas originales, las dos anunciadas para cines, y no para Disney+. La primera la desarrollará Taika Waititi, y la segunda Patty Jenkins. La directora de Wonder Woman cambia a Warner por Disney tras su malestar por la decisión de estrenar películas en plataformas, y dirigirá Rogue Scuadron. Lucasfilms es la gran vencedora de la noche. No sólo anunció esto, sino la continuación de otras dos sagas. El clásico Willow tendrá una serie con su protagonista Warwick Davis, y el explorador más mítico, Indiana Jones, tendrá quinta entrega para salas con Harrison Ford al frente y James Mangold en la dirección.

'Marvel'

La otra gran franquicia comenzó con el anuncio más esperado, sobre todo por los cines. Viuda Negra no irá a la plataforma. Irá a salas en mayo del 2021. Así lo anunciaron ayer, igual que anunciaron que en cines se estrenarán la segunda parte de Capitana Marvel, la segunda entrega de Pantera Negra, que no sustituirá al fallecido Chadwick Boseman, la tercera de Ant-Man, Thor, The eternals... Todas intentarán revitalizar los cines.

Pero eso no hará que no haya contenido propio de Marvel para Disney+. De hecho, ayer, en total 23 producciones de la franquicia. Se mostraron imágenes de las ya anunciadas Loki, Falcon and the Winter Soldier, Wanda Vision y What if, pero se anunció toda esta batería de producciones: Ojo de Halcón, con Hailee Steinfeld como Kate Bishop, She-Hulk, Moon Knight, Secret Invasion (con Nick Furia y Talos), IronHeart, sobre la nueva Iron Woman y protagonizada por Dominique Thorne o Armor Wars. También dos series de Guardianes de la Galaxia.

No hubo mención a los esperados X-Men o a Deadpool, pero sí se anunció algo esperado. Los cuatro fantásticos tendrán película dentro del universo Marvel tras las dos intentonas fallidas de Sony. Lo harán bajo la supervisión de Jon Watts, que tan bien les ha funcionado revitalizando Spider-Man.

WandaVision

'Pixar'

Tres películas originales para cines y muchas series para Disney+. Las películas serán Luca en 2021, Turning Red en 2022 y una precuela sobre Buzz Lughtyear para junio del mismo año. Las series tendrán que ver también con personajes ya conocidos. Una protagonizada por el perro de Up, la segunda con los protagonistas de Cars y la tercera es una creación completamente original. Irán en 2021, 2022 y 2023 respectivamente.

'Disney'

Disney reservará dos grandes lanzamientos para su oferta televisiva. Por un lado, la esperada nueva versión de Pinocchio que protagonizará Tom Hanks y, por otro, una vuelta al país de Neverland en Peter Pan and Wendy dirigida por Peter Lowery. Pero las mayores sorpresas vinieron de secuelas que no todos esperaban.

En Disney+ tendremos la tercera entrega de Sister Act, con Whoopi Goldberg, la segunda de Encantada con Amy Adams, la secuela de El retorno de las brujas y dos series sobre Moana y Tiana. Disney será la única que haga un estreno simultáneo en cines y salas, lo harán con Raya y el último dragón, que como llega el 21 de marzo quieren asegurar su estreno mundial simultáneo. Es la única vez que compartirán estrategia con el rival Warner.

Sister Act regresa a Disney+

Otras series

Otro de los anuncios que dejó a todos con la boca abierta fue una serie sobre otra franquicia que pertenecía a Fox. Se trata de Alien, que verá su primera serie basada en la película de Ridley Scott. Ahora la criatura amenazará a la Tierra y su showrunner será Noah Hawley, el mismo que ha creado Fargo o Legion. En España estos contenidos irán dentro de Star, el canal de contenido adulto de la compañía.

También llegarán series de ficción originales, entre ellas una creada por la dupla Richard E. Kelley y Nicole Kidman, que abandonan HBO tras los éxitos de Big Little Lies y The Undoing. Juntos harán Nine Perfect Strangers, basada también en una novela de Liane Moriarty. También volverá Selena Gómez a la comedia en Only Murders in the Building.