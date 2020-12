La primera comedia de David Schwimmer desde ‘Friends’ ya tiene fecha de estreno en España

El más esquivo de los seis amigos favoritos de medio planeta está a punto de volver a llamar a nuestras puertas. David Schwimmer, el inolvidable Ross Geller de Friends, es el protagonista de Intelligence, la nueva serie que estrenará en nuestro país COSMO el próximo 15 de enero, tal y como ha podido saber en primicia EL ESPAÑOL.

La ficción británica, una comedia producida por Sky One y que en Estados Unidos ha sido adquirida por Peacock, anunció la renovación por una segunda temporada tras la emisión de sus primeros seis episodios de esta comedia ambientada en el mundo de la ciberseguridad y que busca repetir el éxito de otros fenómenos de la comedia transcurrida en espacios laborales como The Offfice, Parks and Recreation y Rockefeller Plaza.

Intelligence supone el regreso a la comedia de Schwimmer, el actor de la mítica serie de NBC que menos se ha prodigado por la pantalla desde su despedida en 2004. A pesar de haber hecho apariciones especiales en la citada Rockefeller Plaza, Web Therapy (donde volvió a coincidir con su compañera Lisa Kudrow) o Will & Grace, este es su primer proyecto como protagonista en una comedia en más de quince años. Schwimmer interpreta a Jerry Bernstein, un agente de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) que llega al Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido con la intención de hacerse con el control del departamento.

Fotograma de la serie.

Cada viernes a las 22:30 h el canal de pago estrenará un nuevo capítulo de una comedia creada y coprotagonizada por el humorista británico Nick Mohammed, al que recientemente hemos podido ver en una de las comedias del año, Ted Lasso, el estreno más aclamado de Apple TV+ hasta el momento. Mohammed es un torpe analista informático cuyo único rasgo de personalidad particularmente notable es su obsesión por el actor Matthew McConaughey.

Su carácter pondrá de los nervios al personaje de Schwimmer, un estadounidense orgulloso, engreído y sabelotodo que contará con la voz en español de Alberto Mieza, el mismo actor que dobló al paleontólogo en la comedia de NBC, actualmente disponible en Amazon Prime Video y HBO.