Netflix Reino Unido anuncia siete nuevas series para seguir los pasos de The Crown y Sex Education

La división británica de Netflix busca savia nueva. Además de las nuevas temporadas de éxitos consagrados como Sex Education, After Life y The Crown, el equipo de desarrollo liderado por la vicepresidenta Anne Mensah ha anunciado siete proyectos de marcado acento local y fantástico. Las adaptaciones de superventas fantásticos, un intento de suceder a Fleabag como título de culto, la nueva comedia de Rowan Atkinson y el salto a la televisión de una de las últimas promesas del cine independiente británico son los grandes titulares del anuncio. Esto es lo que sabemos de ellas por el momento

'Baby Reindeer'

A partir de una historia real y un popular monólogo salido del Festival Fringe de Edimburgo (el mismo en el que se originó el fenómeno de Fleabag) celebrado en 2019, Baby Reindeer sigue la relación del escritor y actor Richard Gadd con su acosadora. La dinámica con ella hará que después de mucho tiempo se vea obligado a hacer frente a un trauma profundo que había permanecido enterrado hasta entonces. La primera temporada estará compuesta por ocho episodios de 30 minutos. Gadd ya tiene experiencia en Netflix como guionista de varios episodios de Sex Education.

'Cuckoo Song'

Sarah Dollard (Los Bridgerton, Doctor Who), Andrea Gibb (Elizabeth Is Missing) y Corinna Faith (The Innocents) están detrás de los guiones de la adaptación de la novela de Frances Harding, un relato de terror sobre dos hermanas en guerra, una humana y un monstruo, que deben unirse para revertir un pacto sobrenatural que salió terriblemente mal y, de paso, arreglar a su afligida familia. La primera entrega estará compuesta por seis episodios de una hora de duración.

'Half Bad'

Andy Serkins (El señor de los anillos) es el productor ejecutivo de esta adaptación de la trilogía de Sally Green, que en su salto al medio televisivo estará adaptado por el guionista Joe Barton (Giri/Haji). El protagonista de esta aspirante a saga adolescente es el hijo ilegítimo de 16 años del brujo más temida del mundo. Nathan ha pasado toda su vida siendo controlado en busca de señales de que pueda seguir el mismo camino destructivo que su padre. La primera temporada estará compuesta por ocho episodios de una hora.

Joe Cornish lanzó su carrera con la película 'Attack the Block' Film 4 Productions

'Lockwood & Co'

El director y guionista Joe Cornish (la gran revelación de Attack the Block y autor de la reciente y poco vista El niño que pudo ser rey) es el gran reclamo de esta adaptación de las novelas de Jonathan Stroud. En Londres, una ciudad en la que los cazadores de fantasmas adolescentes más talentosos se aventuran cada noche en un peligroso combate con espíritus mortales, una particular empresa campa a sus anchas en un mundo sobrenatural sin querer tener nada que ver con las agencias corporativas dirigidas por adultos. Es una pequeña start-up, dirigida por dos adolescentes y que sin esperarlo encuentran la ayuda de una recién llegada, una niña superdotada psíquicamente. Este trío de renegados está destinado a desentrañar un misterio que cambiará el curso de la historia. Lockwood & Co. tendrá ocho episodios de una hora de duración.

‘Man vs. Bee’

La apuesta de Netflix por hacer series de diez minutos también ha llegado al Reino Unido. Rowan Atkinson, el legendario Mr. Bean, se ha vuelto a asociar con el guionista Will Davies (Johnny English) en su regreso a la comedia. La leyenda del humor inglés se convertirá en un hombre que declara la guerra a una abeja mientras cuida una lujosa mansión. ¿Quién ganará la batalla y qué daño irreparable habrá que pegar para salir victorioso? La primera entrega de Man vs Bee estará compuesta por diez episodios.

‘The Red Zone’

Esta es una comedia sobre fútbol, pero tampoco sobre fútbol. Principalmente es una historia sobre las personas y las superficies que chocan en la órbita de este extraño y obsesivo mundo de fanfarrones, tiburones y talento genuino. Se trata de la amistad, la confianza y la familia, en un mundo donde nadie es realmente tu amigo, donde no hay confianza y donde las familias tienden a devorarse entre sí cada seis meses. Sam Mendes es el productor ejecutivo de la respuesta de Netflix a la encantadora Ted Lasso, de Apple TV+. Su primera temporada tendrá seis episodios de media hora y contará con guiones de dos novatos en la ficción: Barney Ronay y Jonathan Liew.

‘The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle’

Siete episodios de una hora formarán la primera temporada de la serie. Sophie Petzal adaptará la primera novela de Stuart Turton, un éxito de ventas y ganadora del premio Costa. Las siete muertes de Evelyn Hardcastle (Ático de los libros) intente descifrar un misterioso asesinato que ha tenido lugar en los terrenos de una extensa finca rural y cuyo elemento diferencial es cuanto menos original: ¿cómo se resuelve un asesinato cuando cada vez que se acerca a la respuesta, se despierta en el cuerpo de otra persona? Petzal tendrá siete episodios de una hora para resolver el misterio.