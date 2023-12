Muere a los 56 años Kamar de los Reyes, actor de 'One Life to Live' y 'Call of Duty'

Kamar de los Reyes, conocido por la serie diaria de ABC One Life to Live y por el videojuego Call of Duty, falleció en la víspera de Navidad, a los 56 años, tras una breve batalla contra el cáncer, según informó su familia.

Nacido en San Juan de Puerto Rico y criado en Las Vegas, de los Reyes se hizo un nombre interpretando a Antonio Vega en la telenovela de la ABC, a la que se incorporó en 1995. Su personaje era un antiguo miembro de una banda que había cumplido injustamente condena en prisión por un asesinato cometido en defensa propia, y luego se convirtió en abogado y policía. De los Reyes dejó el drama diurno en 1998, pero regresó en 2000 y formó parte del reparto hasta 2009. Apareció en más de 280 episodios.

También interpretó al antagonista Raúl Menéndez, un traficante de armas y terrorista nicaragüense que sentía un odio extremo por Estados Unidos, en Call of Duty: Black Ops II de 2012, Call of Duty: Black Ops 4 de 2018, Call of Duty: Mobile de 2019 y Call of Duty: Vanguard de 2021 de la popular franquicia de videojuegos. "Salí de esta experiencia sabiendo que acababa de terminar de trabajar en uno de los proyectos más increíbles de los que he formado parte", dijo en una entrevista de 2012.

Kamar de los Reyes como Raúl Menéndez en 'Call of Duty'

De los Reyes también interpretó al ladrón del Watergate Eugenio Martínez en Nixon (1995), de Oliver Stone, y protagonizó el papel de Tomas en Love & Suicide (2005), de Lisa France, un largometraje rodado clandestinamente en Cuba mientras los protagonistas asistían al Festival Internacional de Cine de La Habana.

Recientemente, tuvo papeles recurrentes como Jobe en la serie Sleepy Hollow de Fox en 2017 y como detective en The Rookie de ABC en 2021. En el momento de su muerte, de los Reyes estaba trabajando en la serie All American de The CW, y recientemente había rodado un papel para la aún no estrenada Washington Black de Hulu, protagonizada por Sterling K. Brown. También tiene un papel importante en la próxima serie de Marvel Daredevil.

Otros de sus créditos incluyen Valley of the Dolls, The Cell (2000), Mambo Café (2000), Cayo (2005) y Salt (2010), así como papeles como actor invitado en Urgencias, Infiltrados en Nueva York, Tocados por un ángel, Early Edition, Ley y orden, CSI: Miami, Blue Bloods y Castle.

De los Reyes estudió canto y baile, y se trasladó a Los Ángeles para dedicarse al teatro musical en la década de 1980. Comenzó su carrera como actor en producciones off-Broadway, donde interpretó al boxeador irlandés-mexicano Pedro "Roadman" Quinn en Blade to the Heat (1994) y a Ferdinand junto a Patrick Stewart como Próspero en The Tempest (1995).

