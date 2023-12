La Familia Real británica sí ve 'The Crown': Jonathan Pryce revela que se disculpó con la princesa Ana

Jonathan Pryce, uno de los protagonistas de The Crown, ha revelado que tiene constancia de que la Familia Real británica ha visto la serie de Netflix, y que en una ocasión se disculpó con uno de sus miembros por su interpretación del príncipe Felipe de Edimburgo.

En una entrevista con Times Radio emitida en Nochebuena, Pryce dijo a los presentadores Kate McCann y Adam que una vez que coincidió con la princesa Ana y tuvieron un curioso intercambio.

"Uno de nuestros actores conoció a un miembro de la familia real que me insinuó que la Familia Real veía la serie", dijo Pryce.

"Cuando me nombraron caballero y fui a Windsor, ya había rodado la quinta temporada en la que interpretaba al príncipe Felipe. Cuando la princesa Ana me puso la espada en el hombro yo estaba pensando que ella quizá estaba pensando en que yo iba a interpretar a su padre. Yo me incorporé y le dije: 'Oh, no sé qué decirte... um... ¿lo siento?' Y ella dijo: '¿Por qué? Ya está hecho'".

El intercambio no fue más allá y Pryce nunca llegó a hablar en detalle con la princesa, por lo que no puede asegurar si ella realmente entendió por qué se estaba disculpando, aunque su respuesta sugiere que sí. "Fue un momento bastante divertido, al menos para mí", recordó el actor.

La razón de la disculpa

En abril de 2022, cuando Pryce fue investido como Caballero, ya se había hecho público que la quinta temporada de The Crown, la primera de Jonathan Pryce en el papel, abordaría la trama del supuesto romance del príncipe Felipe con Penny Knatchbull, la condesa Mountatten de Birmania, el personaje que interpretó Natascha McElhone, y con el que el monarca se llevaba 30 años de diferencia.

Por aquel entonces, Lady Penny era novia de lord Brabourne, conde de Mountbatten de Burma y ahijados del propio duque de Edimburgo. Fue una tragedia la que unió los caminos de Penélope y Felipe, el fallecimiento a los 5 años de edad Leonora, la hija de cinco años de Norton y Penny, y por quien su madre crearía una organización benéfica a la que ha dedicado su vida. "Su vida servicial y de caridad es algo que la unió al duque. Había una gran admiración mutua entre ellos", reveló una fuente al Daily Mail.

Jonathan Pryce y Natascha McElhone en 'The Crown'

"Él fue un gran apoyo para ella durante aquel momento de dolor inimaginable. A pesar de su diferencia de edad, tenían muchas cosas en común. Penny siempre ha sido una mujer totalmente discreta, leal y que da una opinión honesta sobre las cosas, ya sean buenas o malas, como se supone que deben hacer las mejores amigas", aseguró otra fuente.

Su amistad se mantuvo durante 50 años y siempre estuvo en el círculo más íntimo de Felipe. El nombre de Penélope Romsey fue uno de los fijos en todos los eventos privados del palacio de BuckinghamBuckingham. A la reina de Inglaterra parece no molestarle su presencia. "Que flirtee le viene bien a su edad para mantenerse joven y alegre" era su respuesta cuando alguien le preguntaba si le molestaba que su marido tuviera amigas.

Esta trama de la serie fue criticada por el exsecretario de prensa de la Reina Dickie Arbiter, a quien le pareció de mal gusto que apareciera en pantalla "viniendo sólo semanas después de que la nación velara a su Majestad junto al príncipe Felipe, esto es muy desagradable y, francamente, una basura cruel. A Netflix no le interesan los sentimientos de las personas".

La reina Isabel falleció el 8 de septiembre de 2022 y la quinta temporada de The Crown se estrenó dos meses después, el 9 de noviembre del mismo año.

