Muere Kevin Turen, productor de 'Euphoria', 'The Idol' y las películas 'X' y 'Pearl', a los 44 años

Kevin Turen, productor de las series de HBO Euphoria y The Idol, y de las aclamadas películas de terror X y Pearl dirigidas por Ti West ha fallecido a los 44 años. La noticia fue anunciada por un portavoz de Penske Media Corporation, empresa matriz de The Hollywood Reporter. No hay detalles sobre la causa de su muerte.

"A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la mayor pasión de Kevin eran su familia y sus amigos", dijo en un comunicado oficial Jay Penske, consejero delegado de PMC y amigo íntimo de Turen.

"Estaba muy orgulloso de sus hijos. Él y su esposa, Evelina, estaban decididos a que sus hijos crecieran con grandes valores y se aseguraban de que marcaran la diferencia en el mundo en general. Nuestro corazón colectivo se rompe por ellos, y todos sentimos una profunda pérdida. Echaremos mucho de menos a Kevin, y esta ciudad ha perdido hoy a una de sus estrellas emergentes más brillantes".

['The Crown': qué hechos reales cubrirá y todas las polémicas que han rodeado la temporada final de la serie]

Turen mantenía una estrecha relación con Sam Levinson y su esposa Ashley. El trío cofundó Little Lamb Productions, la compañía que produjo la serie Euphoria, nominada a 25 premios Emmy y ganadora de nueve.

Turen y los Levinson también produjeron The Idol para HBO y el largometraje Fragmentos de una mujer (2020), que le valió a su protagonista, Vanessa Kirby, una nominación al Oscar a la mejor actriz.

También mantuvo una estrecha relación creativa con el cineasta Ti West, produciendo X (2022) y Pearl (2022), las dos primeras partes de su trilogía X, aclamada por la crítica y protagonizada por Mia Goth, y la próxima tercera película MaXXXine.

Turen nació en Nueva York en 1979. Estudió en la Universidad de Columbia, donde se licenció en Inglés y Estudios Críticos de Cine. En su camino hacia la industria cinematográfica, empezó su carrera en Capital Entertainment, que se convirtió en First Look Studios.

'Euphoria'. HBO Max

Comenzó como ejecutivo creativo en First Look y, con el tiempo, ascendió a presidente de producción y ayudó a la empresa a pasar de cuatro empleados a más de 150. En First Look, Turen adquirió y distribuyó más de 100 películas, entre ellas The Proposition, The Dead Girl (2006) y An American Crime (2007).

Después se trasladó a Infinity Media, donde fue presidente de producción antes de convertirse en director de Treehouse Pictures. En Treehouse, Turen se dio a conocer produciendo Arbitrage (2012), de Nicholas Jareki, protagonizada por Richard Gere, y All is Lost (2013), de J.C. Chandor, protagonizada por Robert Redford.

En 2014, David S. Goyer contrató a Turen como presidente de su productora Phantom Four, donde produjo el largometraje de Netflix Tau (2018), y la película de comedia negra de Sam Levinson Assassination Nation (2018).

En 2018, Turen y los Levinson fundaron Little Lamb Productions. Euphoria, adaptación de la miniserie israelí del mismo nombre protagonizada por Zendaya, fue la primera incursión de Turen y los Levinson en la televisión. Hasta la fecha se han producido dos temporadas de Euphoria, y su descripción franca y realista de la vida adolescente y la adicción la ha convertido en una sensación en redes y en la favorita de la crítica.

[De 'A dos metros bajo tierra' a 'Hermanos de sangre', todas las series de HBO que puedes ver en Netflix]

Se espera que la tercera temporada de Euphoria, con Turen como productor ejecutivo, comience a producirse en diciembre. Turen y los Levinson también produjeron con The Weeknd la miniserie de HBO The Idol. Al igual que Euphoria, The Idol fue una sensación en las redes sociales, aunque por razones distintas.

Little Lamb también produjo los largometrajes Malcolm y Marie (2021), protagonizada por Zendaya y John David Washington y dirigida por Sam Levinson, la película de John Boyega Breaking (2022) y la miniserie de Olivier Assayas para HBO Irma Vep (2022).

Entre los otros créditos notables de Turen como productor se incluyen el drama de acción de Netflix The Last Days of American Crime (2020), de Olivier Megaton; la comedia de Lena Dunham Sharp Stick (2022), y el filme protagonizado por Nicolas Cage El insoportable peso de un talento descomunal (2022), de Tom Gormican.

Sigue los temas que te interesan