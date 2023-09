Sam Levinson, creador de 'Euphoria', revela que intentó ayudar a Angus Cloud a desintoxicarse varias veces

La muerte de Angus Cloud el pasado verano sorprendió y entristeció a sus compañeros en Euphoria, a la industria en general y a los seguidores de la serie. El actor falleció a los 25 años por una sobredosis accidental de drogas, tal como confirmó el forense unas semanas después. Una pérdida dolorosa para quienes conocían su enfermedad e intentaron varias veces ayudarlo a desintoxicarse, como a Rue, el personaje que interpreta Zendaya en la ficción.

Sam Levinson, el creador de la serie, fue una de esas personas. "No había nadie como Angus. Era demasiado especial, demasiado talentoso y demasiado joven para dejarnos tan pronto", dijo en un comunicado poco después del fallecimiento del actor. "También luchó, como muchos de nosotros, contra la adicción y la depresión. Espero que supiera cuántos corazones tocó. Yo le quería. Siempre le querré. Descanse en paz y que Dios bendiga a su familia".

En una entrevista en People, Levinson ha hablado sobre las luchas de Cloud con la adicción durante la producción de la serie."Le miré a los ojos y supe que no estaba bien", dijo. "He estado antes en estas situaciones en las que intentas que alguien se desintoxique. Y le dije: 'Me encanta trabajar contigo y tenemos planeada una temporada increíble, pero necesito que estés sobrio'".

Zendaya y Angus Cloud leyendo los guiones de 'Euphoria'.

El actor ingresó antes de empezar a rodar la segunda temporada de Euphoria en un centro de rehabilitación durante 30 días, seguido de 3 meses de tratamiento ambulatorio. HBO pagó la rehabilitación por petición de Levinson. Angus regresó a la serie, pero volvió a entrar en rehabilitación cuando llevaban rodados cinco episodios. "Tienes que buscar ayuda y tienes que buscar ayuda ahora mismo", le dijo. Levinson y su mujer llevaron nuevamente a Cloud al centro ese mismo día.

"Siempre sentí que él no quería la sobriedad tanto como todos la queríamos para él", dijo el creador a People. "Ahí es donde se complica todo, porque todo el mundo puede quererlo para ti. Pero él no"

"Ese el lado autodestructivo de la adicción y eso lo supera todo", continúa Levinson. "Pero no puedes renunciar a la gente. No iba a dejar que nadie se rindiera con él. Su personaje iba a morir al final de la primera temporada, pero yo le quería muchísimo", dice. Así que me dije: 'Vale, no puedo matarle porque entonces, ¿qué le espera?".

Sam Levinson sabe muy bien de lo que habla, pues él ha estado de ambos lados. Entró en rehabilitación a los 19 años para dejar los opiáceos y las metanfetaminas, un proceso que fue largo, difícil y doloroso para su familia y sus amigos, y en el que se basó para construir el personaje de Rue en Euphoria.

El primer contacto de Angus Cloud con los opiáceos fue como el de muchas personas en Estados Unidos, le fueron recetados como analgésicos potentes después de un accidente y le crearon adicción, una epidemia que se ha retratado recientemente en las series Dopesick y Medicina letal.

"Lo más probable es que el consumo de opiáceos y de drogas en general tuviera algo que ver con su necesidad de aliviar el dolor. Era feroz", dice Lisa, su madre. "Cuando tienes tanto dolor, sólo quieres alivio".

