El impresionante cambio de Daryl Sabara, el niño al que Chandler le dijo que era adoptado en 'Friends'

En el episodio En el que Ross está bien de la temporada 10 de Friends, mientras el personaje de David Schwimmer demuestra que efectivamente no lo está y se quema las manos haciendo ¡fajitas!, Chandler y Monica están en casa de unos amigos de Phoebe para conocer su experiencia con el proceso de adopción. Cuando Chandler va al baño a lavarse las manos, se cruza con Owen, el hijo de la pareja, a quien le revela que es adoptado.

Chandler le da 50 dólares para que no le cuente a sus padres su metida de pata, pero al final no solo sí se los cuenta, sino que Chandler la lía aún más y también le dice que Santa son los padres. Ese niño de ojos grandes cuya pérdida de inocencia a manos de la incontinencia verbal nerviosa del personaje de Matthew Perry tanto nos hizo reír está interpretado por Daryl Sabara, una estrella infantil que tenía 11 años en el momento que se rodó el episodio.

Nació el 14 de junio de 1992 en Torrance (California) y ese mismo año hizo su debut en la serie Murphy Brown, donde interpretó en tres episodios al bebé de la protagonista. A los siete años ya había aparecido en episodios de Roswell, Will & Grace, Love and Money y había prestado su voz al hijo de la familia protagonista de la película Mis vecinos Los Yamada de Isao Takahata.

Protagonista de 'Spy Kids'

Cuando apareció en Friends, ya era una estrella. A pesar de su corta edad, Sabara ya había aparecido en 12 series y había interpretado a Juni Cortés en la trilogía Spy Kids antes de ese memorable episodio.

En los años siguientes, apareció como estrella invitada en series como House, Criminal Minds o The Closer, fue la voz de varios videojuegos y de personajes en series animadas como Gravity Falls, Ulitimate Spider-Man y Generator Rex y tuvo personajes recurrentes en otras como Weeds o Los magos de Waverly Place.

En la gran pantalla fue Hero Boy en The Polar Express, Weasley Rhoades en Halloween (2007), Ned en John Carter y volvió para interpretar a Juni en la cuarta película de Spy Kids. Sus últimos créditos en cine, televisión y videojuegos corresponden, casualmente, a tres títulos de la misma franquicia: Ben 10.

Está casado con Meghan Trainor

Sabara también actuó en teatro, protagonizando junto a Chloë Grace Moretz la obra off-Broadway de Steven Soderbergh The Library en 2014. Fue su compañera de reparto en la obra quien presentó a la pareja.

Después de que Trainor le preguntara a Moretz si conocía a alguien con quien pudiera salir, la actriz le recomendó a Sabara, a quien describió como "el chico más simpático del mundo", según Trainor.

Trainor y Sabara acabaron quedando para una cita doble de bolos y karaoke. "Me besó en la bolera", contó la cantante a Cosmopolitan. Para Sabara, fue amor a primera vista.

El 22 de diciembre de 2019, la pareja se casó. Casi un año después, Trainor anunció que estaban esperando su primer hijo Riley, que nació el Día de San Valentín en 2021.

Desde que nació su hijo, el actor cambió su biografía de Instagram simplemente a "papá de Riley y Barry". Su segundo hijo nació en julio de este año.

"Por mucho que me divirtiera haciendo las películas de Spy Kids, me perdí mucha infancia", dijo Sabara en una entrevista en Mr. Feel Good. "He tenido muchos altibajos. Ahora Riley me está enseñando a jugar. Los niños siempre están en el presente, y Riley es un recordatorio constante para traerme al presente y no preocuparme tanto."

Sabara, que actualmente tiene 31 años, no ha participado en una película de acción real desde 2014, pero ha aparecido en varios videos musicales de su esposa, entre ellos Marry Me, que usó imágenes reales de su boda. Su aparición más reciente en televisión fue en Australian Idol, donde sorprendió a Trainor, una de las jueces, presentándose a una audición junto a su hijo Riley.

