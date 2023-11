De 'A dos metros bajo tierra' a 'Hermanos de sangre', todas las series de HBO que puedes ver en Netflix

A dos metros bajo tierra, la serie que tiene para muchos el mejor final de la historia acaba de entrar al catálogo de Netflix 22 años después de su estreno y es la última de varias series originales de HBO en aterrizar en esta plataforma.

En junio de este año se anunció que Warner Bros. Discovery había llegado a un acuerdo con el servicio de streaming de la competencia para licenciarle algunos de sus títulos que, a partir de ahora pasarían a estar disponibles en ambos catálogos.

La lista por ahora no es muy extensa, pero sí variada. Es una buena oportunidad para descubrir series estrenadas años antes de que se comenzara con la afición seriéfila y que han permanecido todo este tiempo en la lista de pendientes, porque es innegable que siempre es más fácil animarse a empezar algo cuando está en Netflix, porque es la plataforma que con seguridad tienen todos nuestros amigos y familiares.

'A dos metros bajo tierra'

5 temporadas (2001-2005)

(2001-2005) Elenco: Peter Krause, Michael C. Hall, Francesc Conroy, Lauren Ambrose

Creada por Allan Ball, narra la vida de los miembros de una peculiar familia de Los Ángeles que posee una empresa funeraria. La serie empieza tras la muerte de Nathaniel, el patriarca de la familia, que fallece en un accidente de coche mientras esperaba la llegada de su hijo mayor, Nate.

Su hermano David, un gay que no ha salido del armario, dirige el negocio familiar, su hermana Claire es una problemática adolescente que consume drogas, y su madre, Ruth, tiene una aventura. La única persona aparentemente normal de la vida de Nate es Brenda, una apasionada mujer a la que conoce en un avión.

'Ballers'

5 temporadas (2015-2019)

(2015-2019) Elenco: Dwayne Johnson, Rob Corddry, John David Washington

Sigue las vidas de un grupo de jugadores de fútbol americano, tanto titulares como retirados, entre los que se encuentra Spencer Strassmore, interpretado por Dwayne Johnson 'La Roca' en su primer gran papel protagonista para una serie de televisión.

Strasmore es una superestrella del fútbol que, tras haberse retirado, intenta reubicar su vida mientras se dedica a ser el gurú de otros jugadores dentro del competitivo negocio del fútbol en pleno Miami.

'Hermanos de sangre'

10 episodios (2001)

(2001) Elenco: Damian Lewis, Ron Livingston, David Schwimmer, Donnie Wahlberg

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial y basada en el libro homónimo de Stephen Ambrose, esta miniserie coproducida por Steven Spielberg y Tom Hanks se centra en lo experimentado por la Compañía Easy del 506.º Regimiento de Infantería de Paracaidistas, de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos.

Los sucesos retratados tratan de ser fieles a la historia y se basan en la investigación de Ambrose y en entrevistas hechas a veteranos de la Easy Company. Todos los personajes que aparecen en la miniserie están basados en personajes reales de dicha compañía; además, algunos de ellos aparecen en entrevistas pregrabadas como prólogo a cada episodio.

'Insecure'

5 temporadas (2016-2021)

(2016-2021) Elenco: Issa Rae, Yvonne Orji, Jay Ellis, Natasha Rothwell, Lisa Joyce

Cuenta la experiencia de la mujer negra milenial desde la perspectiva de dos protagonistas femeninas, Issa y Molly, que han sido mejores amigas desde sus días universitarios en Stanford. Ambas tienen veintitantos años y se enfrentan a experiencias profesionales y sentimentales mientras viven en su ciudad natal del sur de Los Ángeles, California.

Las dos comparten un estrecho vínculo y, a lo largo de la serie, se enfrentan a luchas internas, a su amistad y a la comunidad afroamericana[13]. Issa trabaja en una organización sin ánimo de lucro llamada "We Got Y'all" y Molly es una abogada corporativa que tiene éxito en su carrera pero dificultades para salir con hombres.

'The Pacific'

10 episodios (2010)

(2010) Elenco: Rami Malek, James Badge Dale, Jon Seda, Joseph Mazzello

Sucesora de Hermanos de Sangre, también producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, y creada por Dreamworks y HBO, es la serie más cara de todos los tiempos.

Se centra en la intervención militar estadounidense en el Teatro del Pacífico y se basa principalmente en las memorias de dos soldados estadounidenses, With the Old Breed de Eugene Sledge y Helmet for My Pillow de Robert Leckie, que narran sus experiencias en la lucha contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

'True Blood'

7 temporadas (2008-2014)

(2008-2014) Elenco: Anna Paquin, Stephen Meyer, Sam Trammell, Alexander Skarsgård

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. A pesar de este acuerdo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana, en estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton, el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse, una camarera clarividente.

Adaptación de la serie de novelas Southern Vampire, de la escritora estadounidense Charlaine Harris, a cargo de Alan Ball, creador de A dos metros bajo tierra.

