Qué series y películas ver este fin de semana: los estrenos de Netflix, Prime Video, Apple TV+ y Filmin

Este fin de semana son varios los estrenos destacados que han llegado a las plataformas de streaming españolas. En Filmin ya está disponible la nueva serie de Russell T. Davies, el creador de Years and Years, protagonizada por Helena Bonham Carter, en el papel de una leyenda de las telenovelas británicas. También de época y en Londres, pero en este caso ambientada a finales del siglo XIX, Apple TV+ estrena la adaptación de una novela inacabada de la ganadora del Pulitzer Edith Wharton.

A la misma plataforma llega la cuarta temporada de una de que es considerada por muchos la mejor serie de ciencia ficción desde Battlestar Galactica, y firmada por el mismo creador, Ronald D. Moore. En un registro totalmente diferente, Prime Video estrena la temporada 14 de una de las comedias españolas más populares y longevas.

Y por último, en Netflix, dos propuestas muy esperadas, la última película de David Fincher tras su paso por cines, y una serie documental en la que Robbie Williams exorciza sus demonios revisando miles de horas de metraje inédito sobre su vida y obra.

'Nolly'

'Nolly' | Tráiler español

Miniserie

Disponible en: Filmin

Helena Bonham Carter (The Crown) encarna a la espléndida actriz y presentadora de televisión británica Noele Gordon –Nolly para los amigos, Queen of the Midlands para Reino Unido–, que falleció en 1985.

La serie creada por Russell T. Davies es un biopic en clave de comedia dramática que sigue el auge de la reina televisiva, desde su estrellato durante los años 70 y principios de los 80 en la mítica telenovela Crossroads, hasta su posterior caída en desgracia tras ser despedida sin compasión en la cima de su carrera.

'The Buccaneers'

'The Buccaneers': aristócratas por amor' | Tráiler español

Miniserie

Disponible en: Apple TV+

Chicas con dinero y hombres con poder. Nuevas fortunas y viejos secretos. Un grupo de jóvenes estadounidenses, desenfadadas y fiesteras, irrumpe en la encorsetada escena londinense de la década de 1870, provocando un choque cultural angloamericano: la tierra de la rigidez y la disciplina es invadida por una refrescante indiferencia hacia las tradiciones centenarias.

Enviadas allí para asegurarse maridos y títulos, los corazones de las bucaneras tienen aspiraciones mucho más grandes, y decir "sí, quiero" será solo el principio. Inspirada en la novela inacabada homónima de la autora ganadora del Premio Pulitzer Edith Wharton.

'La que se avecina'

Serie (temporada 14)

(temporada 14) Disponible en: Prime Video

En esta entrega, los Recio estrenan pescadería y van lanzados a recuperar su imperio. Sin embargo, la marquesa pondrá todo su empeño en desahuciarles del local de su hermana y hacerles fracasar, pero Antonio se defenderá llegando hasta donde haya que llegar. Amador descubre algo inaudito sobre su salud que explica su pasado y que cambiará su vida. Fermín sigue intentando echarle morro y vivir según su código de pícaro de playa, pero ni Bruno ni el universo se lo pondrán fácil.

Yoli encuentra por fin el amor con una relación tormentosa y estresante, como a ella le gustan, mientras Menchu sigue intentando meterse en su vida. Maite descubre la importancia de la amistad, aunque sea forzada, y Greta intenta compaginar la presidencia del edificio con su papel de casera, su anodino matrimonio y, sobre todo, con los crecientes problemas que le crea su hija adolescente. Cristina y Martín, los nuevos vecinos, se instalan en el edificio recién llegados de su retiro soriano, para descubrir que quizá en el pueblo no se vivía tan mal.

'Para toda la humanidad'

'Para toda la humanidad'- Temporada 4 | Tráiler español | Apple TV+

Serie (Temporada 4)

(Temporada 4) Disponible en: Apple TV+

Avanzando hacia el nuevo milenio en los ocho años transcurridos desde la temporada 3, Happy Valley se ha expandido rápidamente por Marte al convertir a antiguos enemigos en socios. Ahora, en 2003, el programa espacial se centra en la captura y extracción de asteroides extremadamente valiosos y ricos en minerales que podrían cambiar el futuro, tanto de la Tierra como de Marte. Pero las tensiones latentes entre los residentes de la base internacional, en continua expansión, amenazan con destruir todo aquello por lo que están trabajando.

El reparto que regresa para la cuarta temporada incluye a Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu y Coral Peña, junto con las nuevas incorporaciones a la serie de Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern y Svetlana Efremova.

'El asesino'

Película

Disponible en: Netflix

Michael Fassbender interpreta a un asesino sin nombre que intenta matar a otros asesinos sin nombre antes de que acaben con él. Una idea simple pero certera que después se retuerce de manera satisfactoria para dar con una estructura similar a la de un videojuego al que, por cierto, David Fincher sabe jugar como nadie.

De hecho, es justamente la personalidad tan particular del protagonista y el humor tan fino y bien hilado de la película lo que nos mantendrá pegados al asiento. El asesino comete errores y le salen mal los planes milimétricamente estructurados, pero reconoce que puede ir a peor, así que decide priorizar su salud y trata de mantener las pulsaciones en una cifra normal y sus emociones a raya.

'Robbie Williams'

Serie documental

Disponible en: Netflix

Robbie Williams es uno de los artistas más aclamados del mundo. A sus casi 50 años, con cuatro hijos, una esposa que lo quiere y una joven familia, podría decirse que está casi satisfecho. Después de una vida bastante agitada, ahora toca estabilidad y felicidad. Pero Robbie no puede huir de su pasado, y ese pasado reside en miles de horas de metraje entre bambalinas que nunca habían salido a la luz. Hasta ahora.

Para exorcizar sus demonios, Robbie repasa cada fotograma, cada subidón y cada bajón. Los álbumes de platino, los conciertos abarrotados de multitudes devotas, el alcohol, las drogas, la caída al abismo y lo que sea que llega después de tocar fondo y seguir cayendo a tu pesar. Esta es la historia de una fama inconcebible a una edad demasiado temprana… y el precio que se paga.

