'Napoléon' de Ridley Scott tiene un montaje del director de más de 4 horas y se verá en Apple TV+

El 24 de noviembre llega a las salas de cine españolas y de todo el mundo Napoleón, la última epopeya histórica de Ridley Scott, en la que el cineasta vuelve a reunirse con el oscarizado Joaquín Phoenix tras su colaboración en Gladiator. El metraje ha sido reducido a 158 minutos para su paso por la gran pantalla, pero hay una versión extendida de 250 minutos en la que está trabajando ahora mismo el director, que podrá verse en exclusiva en Apple TV+ en los primeros meses de 2024.

Ridley Scott ya ha estrenado anteriormente montajes del director de sus propias películas que han demostrado aportar algo interesante a la primera experiencia. Por ejemplo, en El reino de los cielos o la más conocida, Blade Runner: The Final Cut se eliminó la voz en off original de Harrison Ford, que tal como pudo comprobarse, era innecesaria.

En una entrevista con Total Film Magazine, Ridley Scott afirma que está muy contento de que la distribución de su última película sea una colaboración entre Sony Pictures y Apple Original Films, ya que esto le ofrece lo mejor de ambos mundos, con un estreno en cines y la libertad de edición que ofrece el streaming.

[Gastón Duprat ('Nada'): "Y así fue como Robert De Niro protagonizó por primera vez una serie"]

"Primero estrenaremos la película en salas con Sony, y luego llegará el montaje del director a streaming, en Apple TV+, donde tendremos una película de cuatro horas y diez minutos", dijo refiriéndose a la versión en la que está trabajando actualmente y que todavía está en la sala de montaje.

Su última superproducción histórica de se describe como "el implacable viaje al poder de Napoleón Bonaparte a través del prisma de su adictiva y volátil relación con su verdadero amor, la emperatriz Josefina. Muestra sus visionarias tácticas militares y políticas en unas de las secuencias de batallas más dinámicas jamás filmadas".

Dirigida por Ridley Scott a partir de un guion de David Scarpa (Todo el dinero del mundo), está protagonizada por Phoenix, en el papel del emperador y líder militar francés, y Vanessa Kirby (The Crown, Fragmentos de una mujer) interpretando a Josefina.

Scott reveló en esa mismta entrevista que su pasión por el tema nació en parte de su amor por Francia. El cineasta recuerda sus vacaciones en Saint Tropez cuando era adolescente, "me embadurné de aceite de oliva y sufrí las peores quemaduras solares de mi vida". Y añade: "Siempre me ha gustado el estilo de vida francés. Nunca he olvidado los veranos franceses. Me gusta tanto París que tengo una oficina allí. Mi primera película, Los duelistas, trataba de Napoleón, aunque no salía en ella".

El director cuatro veces nominado al Oscar, reveló que rodó la película en sólo 62 días. "Normalmente, una película como ésta se rodaría en 110. Descubrí hace años que ocho cámaras son ocho veces más rápidas", explica Scott.

"Todos los departamentos tienen que poder seguir mi ritmo. Los actores no quieren oír la historia de su vida antes de cada toma. Lo descubrí muy pronto. Un conocido actor galés me dijo una vez: 'Me encanta lo que haces porque te mueves muy rápido'. Tienes que conocer la geometría de la escena. Si no lo haces, llegarán las 3 de la tarde antes de que ruede tu primera toma".

Sigue los temas que te interesan