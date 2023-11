Muere Evan Ellingson, exestrella infantil de 'La decisión de Anne' y 'CSI', a los 35 años

Sus primeros pasos en el mundo de la televisión fueron a la edad de 13 años, con un pequeño papel en una película para televisión y como invitado especial en Hospital General . A partir de ahí, pasó a interpretar papeles en otras series como Titus, That Was Then, Mad TV, Complete Savages y Bones, entre otros.

Ellingson también trabajó en otras películas como Walk the Talk, Cartas desde Iwo Jima, The Bondage, Confession, Rules of the Game, Time Changer, The Gristle y más. En Cartas desde Iwo Jima (2006), la película dirigida por Clint Eastwood, interpretaba a un joven soldado durante la batalla entre los Estados Unidos y el Japón imperial de la Segunda Guerra Mundial, contada desde la perspectiva de los japoneses que lucharon en ella.

Sin embargo, Evan Ellingson se alejó del mundo de la interpretación a partir del año 2010, desde el cual ya no se registró ningún otro proyecto más en el panorama audiovisual.