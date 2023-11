Muere Peter White, actor de la revolucionaria 'Los chicos de la banda' y 'All My Children', a los 86 años

Muere Peter White, actor de 'Los chicos de la banda' y 'All My Children', a los 86 años

Peter White, actor de la obra de teatro y la película Los chicos de la banda (The Boys in The Band) y la serie diaria All My Children, ha fallecido a los 86 años en su casa de Los Ángeles a causa de un melanoma, según informó su compañera de reparto Kathleen Noone a The Hollywood Reporter.

White interpretó el papel de Alan McCarthy en la pionera obra de teatro Los chicos de la banda de Mart Crowley. La obra se estrenó en el Teatro Four del off-Broadway el 14 de abril de 1968 y estaba programada originalmente para cinco representaciones, pero el éxito fue tan rutilante que pasó a un teatro más grande y se despidió el 6 de septiembre de 1970 después de más de mil representaciones.

En el público se dejaron ver figuras como Jackie Kennedy, Marlene Dietrich, Groucho Marx y Rudolf Nureyev, así como el propio el alcalde de Nueva York, John Lindsay.

El elenco incluyó a Kenneth Nelson como Michael, Peter White como Alan McCarthy, Leonard Frey como Harold, Cliff Gorman como Emory, Frederick Combs como Donald, Laurence Luckinbill como Hank, Keith Prentice como Larry, Robert La Tourneaux como Cowboy (o Texas), y Reuben Greene como Bernard.

La historia gira en torno a un grupo de homosexuales que asisten a la fiesta de cumpleaños de su amigo Harold (Leonard Frey) en un apartamento de Manhattan y fue una de las primeras obras de teatro en presentar una historia centrada en hombres gays. Hasta entonces, la mayoría de los personajes homosexuales del teatro estadounidense habían sido velados o demonizados.

A pesar del éxito de la obra, los miembros gays de la compañía original, no salieron del armario después del estreno. Entre 1984 y 1993, cinco de los actores de la producción original (así como el director Robert Moore y el productor Richard Barr) fallecieron como consecuencia de la epidemia de Sida.

"La noche del estreno, ninguno de nosotros sabía lo que teníamos entre manos", recordaba White en una entrevista de 2008. "Todos pensábamos: 'Es una obra, es algo nuevo, es diferente y es bueno'. Era un público cien por cien gay... y al día siguiente, ¡se volvió loco!

"Nos llamaron para que fuéramos pronto al teatro, porque había tanta gente alrededor que no podías acercarte. En aquella época, todo el mundo quería llamarla obra gay, pero yo siempre pensé que no era tanto una obra gay como una obra con personajes gays".

Crowley produjo y adaptó la obra para la histórica película de 1970 dirigida por William Friedkin (El exorcista), considerada uno de los primeros ejemplos de cine comercial en mostrar abiertamente la vida de los gays. Estuvo nominada en los Globos de Oro. Protagonizada por Zachary Quinto, Jim Parsons y Matt Bomer La obra tuvo un revival en 2018 por su 50 aniversario y una nueva versión cinematográfica en 2020 con el mismo elenco.

Nacido en Nueva York el 10 de octubre de 1937, White empezó su carrera en telenovelas interpretando a Jerry Ames en The Secret Storm de CBS, entre 1965 y 1966, y luego actuó como invitado en un episodio de Policías de Nueva York en 1968.

Estaba trabajando junto a Myrna Loy en una producción en gira de Descalzos por el parque cuando le ofrecieron la oportunidad de Los chicos de la banda. "Me estaba yendo muy bien y pensé: 'No necesito este tipo de riesgo'", recuerda. "Hablé con Myrna -se convirtió en mi mentora- y me dijo: 'Peter, si vas a ser actor, vas a tener que asumir algunos riesgos en tu vida'".

White regresó al mundo de las telenovelas en 1971 con un papel como el Dr. Sanford Hiller en Love Is a Many-Splendored Thing, de CBS, y también apareció en la película dirigida por Robert Mulligan The Pursuit of Happiness ese mismo año.

Trabajó en la popular serie diaria All My Children interpretando a Linc Tyler, el hijo de la matriarca de Pine Valley, Phoebe Tyler de 1974 a 1980. Regresó para volver a interpretar al personaje en los años 81, 84, 86, 95 y 2005.

White también interpretó a Arthur Cates, el abogado de Sable Colby (Stephanie Beacham), en las dos primeras temporadas de la telenovela de ABC The Colbys, y volvió a aparecer como el padre médico fallecido de los personajes interpretados por Swoosie Kurtz, Sela Ward, Patricia Kalember y Julianne Phillips en el drama de NBC 1991-96 Sisters.

Actuó como invitado en docenas de programas de televisión como Cannon, Canción triste de Hill Street Blues, The Jeffersons, Dinastía y Knots Landing hasta Star Trek, Loco por ti, Expediente X, El ala oeste y Caso abierto.

Su currículum cinematográfico también incluye Dave (1993), Mother (1996), Flubber (1997), Armageddon (1998), Thirteen Days (2000) y First Daughter (2004). En los últimos años, ejerció de profesor de interpretación para quienes se preparaban para una audición.

