Revive las series clásicas en streaming: de 'El equipo A', 'Colombo' y 'Magnum' a 'Xena: la princesa guerrera'

Cada semana se estrenan en promedio entre 10 y 20 series. A pesar de que tengan un envoltorio brillante y nuevo, muy pocas se pueden equiparar al placer de volver a ver o descubrir por primera vez esas series de hace décadas que son consideradas, y con justa razón, clásicos de la televisión.

La estructura, la narrativa, el ritmo y la tecnología han cambiado mucho con el paso del tiempo, pero ya sea por nostalgia o por curiosidad tiene mucho encanto y algo de reconfortante ver las series con las que creció toda una generación que, a diferencia de la era del streaming, se veía obligada a ver episodios sueltos o a medias si no sintonizaba el televisor en el momento de la emisión.

Series de aventuras, de ciencia ficción, policiales, comedias o de acción, en esta nostálgica colección que ha llegado al catálogo español de SkyShowtime los espectadores tienen una cita con la tele de ayer, pero listas para ser disfrutadas con la comodidad de hoy.

'Colombo' (1971)

En esta serie siempre quién es el asesino porque el crimen se muestra al principio de cada episodio. Y a pesar de poder observar cómo el asesino —normalmente de la alta sociedad— prepara un crimen en teoría perfecto, se sabe también que el Teniente Colombo (Peter Falk) descubrirá al criminal, gracias a un detalle menor o un descuido ínfimo del asesino.

Colombo juega la carta de la humildad para hacer que los sospechosos se sientan más confiados y provocando incluso que le traten como un pelagatos, aumentando su seguridad y confianza de que este aparentemente inofensivo policía nunca resolvería su crimen.

'El hombre de los seis millones de dólares' (1974)

Steve Austin (Lee Majors) es un astronauta y piloto de prueba, que sufre un terrible accidente durante un vuelo experimental. Pierde su ojo izquierdo, ambas piernas y el brazo derecho.

La agencia gubernamental que trabajaba en el desarrollo de un proyecto secreto llamado Biónica, toma a Steve como sujeto de prueba y reemplaza sus miembros perdidos por partes cibernéticas que tienen un coste de seis millones de dólares. Los nuevos miembros le dan una fuerza enorme, además de gran velocidad y capacidades de visión telescópica e infrarroja. Después de esto, y como pago a la deuda por su intervención quirúrgica, Steve se convierte en agente y cumple peligrosas misiones.

'Los casos de Rockford' (1974)

Tras haber cumplido condena por un crimen que no había cometido, Jim Rockford (James Garner) es indultado y empieza a trabajar como detective privado en casos sin resolver, investigaciones de personas desaparecidas y estafas de seguros de bajo presupuesto.

En contraste con detectives de la televisión de la época, Rockford viste ropa informal, es campechano, trata de evitar los altercados físicos y prefiere salir de los problemas hablando. Es experimentado, observador, tenaz, rápido de reflejos y tiene facilidad para la suplantación de identidad y los acentos.

'Magnum P.I.' (1980)

Thomas Magnum (Tom Selleck), exoficial de inteligencia de la armada estadounidense, trabaja como investigador privado en Hawái resolviendo crímenes misteriosos y viviendo todo tipo de aventuras.

Magnum vive en la casa de invitados de una mansión invitado por su propietario, Robin Masters. El piloto y varios de los primeros episodios sugieren que Magnum había hecho algún tipo de favor a Masters, posiblemente cuando éste le contrató para un caso. Masters aparece en contadas ocasiones y es el célebre autor de varias docenas de novelas escabrosas. Su voz, que sólo se oye en cinco episodios, la puso Orson Welles. La serie mezcla comedia, acción y drama y recibió 17 nominaciones a los Emmy.

'El coche fantástico' (1981)

Michael Knight (David Hasselhoff) es un defensor de los pobres y desamparados, cuyo nombre real es Michael Long, un misterioso hombre que combate la injusticia conduciendo un prototipo de automóvil de alta tecnología.

El automóvil, llamado KITT (Knight Industries Two Thousand), incorpora una computadora central, que realmente es una IA (inteligencia artificial) autoconsciente, altamente inteligente y con capacidad de hablar e interactuar como si fuese una persona real.

'El equipo A' (1985)

En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército estadounidense, fueron encarcelados por un delito que dijeron que no habían cometido: No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna.

Este equipo de veteranos deja un rastro de explosiones a su paso, pero siempre se detiene para luchar contra la corrupción y ayudar a las personas a las que las autoridades no pueden o no quieren ayudar.

'A través del tiempo' (1989)

La trama cuenta la historia del científico cuántico Dr. Samuel Becket (Scott Bakula), quien, investigando los viajes en el tiempo, entra en una máquina que traslada su mente a distintos cuerpos en el pasado en el espacio de su vida.

Como compañero de aventuras tiene a su amigo, el Almirante Albert Calavicci (Dean Stockwell), que aparece como un holograma proyectado desde el presente y que solo él puede ver y oír, mientras intentan descubrir qué deben hacer para mejorar los eventos que terminaron mal en el pasado. Cuando la línea temporal ha sido alterada para bien, Sam vuelve a saltar y aparece en el caso del episodio siguiente.

'Frasier' (1993)

El psiquiatra Frasier Crane (Kelsey Grammer) se traslada de Boston a Seattle, su ciudad natal, para empezar una nueva vida como locutor de un programa de radio. Sus planes se complican cuando su padre Martin (John Mahoney), un expolicía retirado, se muda al que iba a ser su apartamento de divorciado tras resultar herido en el cumplimiento del deber.

Daphne (Jane Leeves) es contratada entonces como la asistente que cuida Martin 24 h, una británica de la que se enamora perdidamente el hermano de Frasier, Niles (David Hyde Pierce), también psiquiatra y tan sibarita, petulante y neurótico como él.

'Xena: la princesa guerrera' (1995)

En un mundo antiguo y peligroso, por capricho de los dioses y la tiranía humana, una princesa guerrera que busca expiar sus errores viaja con su compañera barda para ayudar a los inocentes y luchar contra la injusticia y las fuerzas de la oscuridad.

Es una serie de aventuras que mezcla historia y mitología, y transcurre principalmente en la antigua Grecia. Narra las aventuras de la guerrera Xena (Lucy Lawless), que tras varios años como temible señora de la guerra consigue redimirse de su pasado gracias al héroe Hércules (Kevin Sorbo). A partir de ese momento, Xena hará todo lo posible para luchar por el bien y la paz, peleando contra guerreros despiadados, dioses, demonios y hasta con la misma muerte.

'Star Trek: Voyager' (1995)

Cuando la nave Voyager de la Federación es lanzada a un sector remoto de la galaxia, inexpo la capitana Janeway (Kate Mulgrew, Orange is The New Black), la primera mujer líder de la Flota Estelar, y su tripulación descubren mundos extraños y enemigos peligrosos mientras intentan regresar a casa.

Los tripulantes de la Flota Estelar y Maquis se unen y trabajan juntos mientras comienzan un viaje de 75.000 años luz desde este territorio inexplorado por la Federación para volver a casa. Un viaje que tomaría 70 años.

