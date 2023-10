Calendario de series y películas en noviembre de 2023: todos los estrenos de las plataformas de streaming

Aunque octubre fuera un mes repleto de novedades, el mes de noviembre tampoco se quedará corto en cuanto a estrenos se refiere y estará lleno de estrenos de series, películas y documentales que se estrenarán en los catálogos de las plataformas de streaming y canales como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus+, Apple TV+, Filmin y SkyShowtime.

Dejamos atrás unas semanas de grandes series como La Mesías, La caída de la casa Usher; o regresos como el de Loki, Lupin, Élite, 30 monedas o Rick y Morty; y películas como la de Paco Plaza Hermana muerte o Juego limpio, que cosechó muy buenas críticas en el Festival de Sundance.

Y comienza el penúltimo mes del año, que traerá series históricas como La luz que no puedes ver, del creador de Peaky Blinders Steven Knight, y Nolly, del creador de Years and Years. También títulos tan prometedores como las españolas Camilo Superstar, Romancero y El otro lado; y regresos a lo grande como el de Sagrada familia, Fargo y Doctor Who con nuevas tandas de episodios, y el de Reservation Dogs y The Crown con sus últimas temporadas.

Finalmente, cabe mencionar el estreno en streaming de El asesino, la nueva película de David Fincher, y el de El juego del calamar: El desafío, el polémico reality basado en el éxito de la serie distópica coreana de Netflix.

Miércoles, 1 de noviembre

'Ladronas' (película) - Netflix

'Encierro' (película) - Netflix

'Misterios de la fe' (serie documental) - Netflix

'Una vida no tan simple' (película) - Movistar Plus+

'Solar Opposites', temporada 4 (serie) - Disney+

'Nuovo Olimpo' (película) - Netflix

'Hasta que el asesinato nos separe: Soering vs. Haysom' (serie documental) - Netflix

Jueves, 2 de noviembre

'La luz que no puedes ver' (miniserie) - Netflix

'La chica de los cigarrillos', temporada 1 (serie) - Netflix

'Chucky', temporada 3 (serie) - Movistar Plus+

'Higuita: El camino del Escorpión' (documental) - Netflix

'Las buenas compañías' (película) - Movistar Plus+

'Onimusha', temporada 1 (serie) - Netflix

Viernes, 3 de noviembre

'Sly' (documental) - Netflix

'La noche más larga' (película) - Filmin

'65' (película) - Movistar Plus+

'Vacaciones contigo... y tu mujer' (película) - Filmin

'El sastre', temporada 3 (serie) - Netflix

'Copenhague no existe' (película) - Filmin

'Invencible', temporada 2 (serie) - Amazon Prime Video

'Suzhow River' (película) - Filmin

'Nyad' (película) - Netflix

'Romancero', temporada 1 (serie) - Amazon Prime Video

'Ferry: La serie', temporada 1 (serie) - Netflix

'Madonna: La reina del pop' (documental) - Movistar Plus+

'Inu-Oh' (película) - Filmin

'Vacaciones de verano' (película) - Netflix

'Crónica de una tormenta' (película) - Filmin

'Una dosis diaria de sol', temporada 1 (serie) - Netflix

'Frasier', temporada 1 (serie) - SkyShowtime

'El hombre ciego que no quería ver 'Titanic'' (película) - Filmin

'La quietud en la tormenta' (película) - Filmin

'Esto va a doler' (película) - Apple TV+

'A pesar de todo' (película) - Filmin

'Samurái de ojos azules', temporada 1 (serie) - Netflix

'El origen del mal' (película) - Filmin

Sábado, 4 de noviembre

'Remember my Name' (documental) - Movistar Plus+

'Los pasajeros de la noche' (película) - Filmin

'El algoritmo contra el crimen' (documental) - Movistar Plus+

'Una noche con David Johansen. Por Martin Scorsese' (documental) - Movistar Plus+

Lunes, 6 de noviembre

'Fantasmas', temporada 5 (serie) - Movistar Plus+

'Donde tú estés' (película) - Movistar Plus+

'Secaderos' (película) - Movistar Plus+

Martes, 7 de noviembre

'Allelujah' (película) - Movistar Plus+

'Nolly' (miniserie) - Filmin

'El caftán azul' (película) - Movistar Plus+

Miércoles, 8 de noviembre

'The Buccaneers', temporada 1 (serie) - Apple TV+

'Llamas gemelas' (serie documental) - Netflix

'El caso Bettencourt: El escándalo de la mujer más rica del mundo' (serie documental) - Netflix

'Crónica de un amor efímero' (película) - Movistar Plus+

'Cyberbunker: Un portal alemán a la dark web' (documental) - Netflix

'¡Vaya familia Claus', temporada 2 (serie) - Disney+

'Robbie Williams' (serie documental) - Netflix

Jueves, 9 de noviembre

'Rap Sh!t', temporada 2 (serie) - HBO Max

'Todas somos Jane' (película) - Amazon Prime Video

'Bright Minds', temporada 4 (serie) - COSMO

'El templo del cine: 100 años del legendario Egyptian Theatre' (documental) - Netflix

Viernes, 10 de noviembre

'Sabotaje' (película) - Filmin

'¡Sálvese quien pueda!' (programa) - Netflix

'Siete inviernos en Teherán' (documental) - Filmin

'Para toda la humanidad', temporada 4 (serie) - Apple TV+

'No he hecho nada para merecer esto' (película) - Filmin

'Amor aquí y ahora', temporada 1 (serie) - Netflix

'Oso vicioso' (película) - Movistar Plus+

'La sangre' (película) - Filmin

'El asesino' (película) - Netflix

Sábado, 11 de noviembre

'Paris, City of Love' (documental) - Movistar Plus+

'The Killing Kind', temporada 1 (serie) - AXN

'Dónde está Anne Frank' (película) - Filmin

'Taylor Swift: La voz de una generación' (documental) - Movistar Plus+

'Te estoy amando locamente' (película) - Movistar Plus+

Lunes, 13 de noviembre

'Basado en una historia real', temporada 1 (serie) - Movistar Plus+

'El peso de la duda' (película) - Movistar Plus+

Martes, 14 de noviembre

'Asesinato en el fin del mundo' (miniserie) - Disney+

'Roni', temporada 1 (serie) - Filmin

'To Leslie' (película) - Movistar Plus+

'El ADN del delito', temporada 1 (serie) - Netflix

'Los invencibles', temporada 1 (serie) - Filmin

'Los alienígenas han abducido a mis padres' (película) - Movistar Plus+

Miércoles, 15 de noviembre

'Marcados al nacer' (documental) - Netflix

'Vuelo al límite' (película) - Movistar Plus+

'Respuestas', temporada 1 (serie) - Netflix

'Mi nombre es Alfred Hitchcock' (documental) - Movistar Plus+

'Matt Rife: Natural Selection', temporada 1 (serie) - Netflix

Jueves, 16 de noviembre

'Mejor Navidad, ¡Imposible!' (película) - Netflix

'Julia', temporada 2 (serie) - HBO Max

'Pasión oculta' (película) - Amazon Prime Video

'Amor en aguas turbulentas' (película) - Netflix

'David Holmes: El chico que sobrevivió' (documental) - HBO Max

'The Crown', temporada 6. Parte 1 (serie) - Netflix

Viernes, 17 de noviembre

'Monarch: El legado de los monstruos', temporada 1 (serie) - Apple TV+

'El trío en mi bemol' (película) - Filmin

'Nuevos ricos' (película) - Netflix

'Ambulance: plan de huida' (película) - Amazon Prime Video

'Super Mario Bros: La película' (película) - Movistar Plus+

'Scott Pilgrim da el salto', temporada 1 (serie) - Netflix

'El regreso de las golondrinas' (película) - Filmin

'LeMond: un americano en París' (documental) - Movistar Plus+

'Ojitos de Huevo', temporada 1 (serie) - Netflix

'Dashing Through the Snow' (película) - Disney+

'Última noche en Milán' (película) - Filmin

'Sagrada familia', temporada 2 (serie) - Netflix

'Condena', temporada 2 (serie) - Movistar Plus+

'Los reyes de Queenstown' (película) - Netflix

'The Road Dance' (película) - Filmin

'Rustin' (película) - Netflix

'Single, Out', temporada 1 (serie) - Filmin

'Believer 2' (película) - Netflix

Domingo, 19 de noviembre

'Camilo Superstar' (miniserie) - Atresplayer

'Sí, quiero... o no' (película) - Movistar Plus+

'Fellow Travelers', temporada 1 (serie) - SkyShowtime

Lunes, 20 de noviembre

'El regreso de Manson' (película) - Movistar Plus+

Martes, 21 de noviembre

'Leo' (película) - Netflix

'The End of Sex' (película) - Movistar Plus+

'Dreamland', temporada 1 (serie) - SkyShowtime

'Furia', temporada 2 (serie) - Filmin

'Bottoms' (película) - Amazon Prime Video

'Un paso adelante' (película) - Movistar Plus+

Miércoles, 22 de noviembre

'El juego del calamar: El desafío' (reality) - Netflix

'No voy a pedirle a nadie que me crea' (película) - Netflix

'Alguien que cuide de mí' (película) - Movistar Plus+

Jueves, 23 de noviembre

'El otro lado' (miniserie) - Movistar Plus+

'No tengas miedo' (película) - Amazon Prime Video

Viernes, 24 de noviembre

'Una familia normal' (miniserie) - Netflix

'Holy Shit!' (película) - Filmin

'No te preocupes querida' (película) - Movistar Plus+

'El fantástico caso del Golem' (película) - Filmin

'Última llamada para Estambul' (película) - Netflix

'Mad About the Boy' (documental) - Filmin

'Elena sabe' (película) - Netflix

'Millennium Mambo' (película) - Filmin

'Doi Boy' (película) - Netflix

'Fauna' (documental) - Filmin

Sábado, 25 de noviembre

'Doctor Who', temporada 14 (serie) - Disney+

'El hombre del norte' (película) - Amazon Prime Video

Domingo, 26 de noviembre

'Australia: Faraway Downs' (miniserie) - Disney+

'Oink Oink' (película) - Movistar Plus+

Lunes, 27 de noviembre

'Mi crimen' (película) - Movistar Plus+

Martes, 28 de noviembre

'Romance a lo k-drama' (reality) - Netflix

'Aquello que me contaste' (película) - Movistar Plus+

'Todas las criaturas grandes y pequeñas', temporada 4 (serie) - Filmin

'Onmyoji', temporada 1 (serie) - Netflix

'Retorno a Seúl' (película) - Movistar Plus+

Miércoles, 29 de noviembre

'Fargo', temporada 5 (serie) - Movistar Plus+

'Reservation Dogs', temporada 3 (serie) - Disney+

'Slow Horses', temporada 3 (serie) - Apple TV+

'Amigos hasta la muerte' (película) - Amazon Prime Video

'Champagne!' (película) - Movistar Plus+

'Criminales', temporada 1 (serie) - Disney+

Jueves, 30 de noviembre

'Hechos polvo', temporada 1 (serie) - Netflix

'Familia revuelta' (película) - Netflix

'Bookie', temporada 1 (serie) - HBO Max

'Hard Days' (película) - Netflix

