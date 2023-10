Paco Plaza: "La devoción que tenemos por el martirio en la cultura católica linda mucho con el sadismo"

Rodada en el Real Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba (Alfauir, Valencia), un escenario en el que se enfatizan el blanco de sus muros y los patios soleados, Hermana Muerte comienza siguiendo a una novicia que, en plena crisis de fe, llega a un convento reconvertido en escuela para niñas huérfanas. Esa novicia es Narcisa, a quien el espectador conoció en la notable anterior película de Paco Plaza, Verónica.

En una de las primeras imágenes Plaza hace coincidir -con un blanco cegador- los hábitos de las monjas con la cal de la pared y sobre ella negros agujeros de balazos. Un plano potente que retrata la España de la posguerra en la que las cicatrices siguen abiertas. Unas cicatrices que ata con los secretos, fantasmas, pecados y delitos que se esconden en los pasillos del convento.

Con un guion escrito junto a Jorge Guerricaechevarría y protagonizada por Aria Bedmar, Almudena Amor y Maru Valdivieso, Plaza narra los orígenes de una de las monjas que aparecen en su elogiada película de 2017. Pero al margen de los varios guiños, y de que la historia queda atada con un lazo sangriento y preciso, Hermana muerte es un relato devastador y emocionante que tiene entidad propia y se sustenta por sí solo.

Alguna vez has dicho en el cine la trama es una excusa para hablar de un concepto que trasciende la historia, ¿cuál era la idea que querías explorar en 'Hermana Muerte'?

Paco Plaza: Yo creo que sería la reverberación de los actos del pasado en el presente. Nosotros vamos acumulando capas como los troncos de los árboles, lo que te ha pasado en el pasado determina tu presente y eso es algo con lo que todos podemos empatizar.

Las cosas que nos han pasado en la infancia o la adolescencia nunca se olvidan. De alguna forma se siguen construyendo día a día. Quería hablar de eso y por eso la película está ambientada en la posguerra, porque me interesaba mucho pensar como la guerra de alguna forma no había terminado. A veces hoy en día tenemos la impresión cuando vemos las noticias de que no ha terminado y han pasado 40 años, pues imagínate después de 10. Quería expresar eso a través de una historia de fantasmas.

"Paco me dijo 'tu personaje no sabe que está en una película de terror' esa fue la clave" Aria Bedmar

Aria, ¿cómo recuerdas las pruebas de casting?

Aria Bedmar: Soy muy tímida y me daba mucha impresión enfrentarme a un casting de una peli de terror. Tenía como un deseo oculto de que no me escogieran como para no pasarlo mal.

Recuerdo que la prueba fue muy especial porque hicimos una escena en la que estoy con Rosa en la habitación y aparentemente no pasaba nada, pero pasaba todo. Mi personaje se gira para ver la consecuencia de algo que ha hecho, pero ve que no ha pasado nada. Durante la escena probamos diferentes cosas, a veces había un ruido muy fuerte, a veces nos deteníamos antes... Exploré algo que nunca había explorado antes.

"La noche tiene muy mala fama, pero por el día pasan unas cosas muy tremendas" Paco Plaza

¿Recuerdas alguna indicación que te haya dado Paco Plaza que fuera clave para entender tu personaje o la película en general?

Aria Bedmar: Para mí la clave, la indicación que me sustentó todo el rodaje fue cuando me dijo "tu personaje no sabe que está en una película de terror". Tenía que vivir su situación, su contexto y su evolución desde dentro, porque el terror viene de fuera. Lo terrorífico es lo que le pasa, no es lo que ella hace. Para mí eso fue la clave para calmar mis inseguridades, calmar mi miedo a pasarlo mal y ser capaz de focalizarme en trabajar el personaje como actriz.

'Hermana muerte'

Lo que da más miedo en 'Hermana muerte' es que el terror no surge de lo sobrenatural, sino de actos horribles que han perpetrado humanos a plena luz del día.

Paco Plaza: Bueno, es que yo creo que la noche tiene muy mala fama, pero por el día pasan unas cosas muy tremendas. Para mí eso era un reto a nivel formal y estilístico, porque quería sostener escenas de terror pero con una luz casi cegadora. Mostrar, no sugerir.

Quería evitar las sombras para generar terror y ese fue un buen ejercicio para mí como director, porque lo habitual es intentar generar inquietud a través de la oscuridad y de las sombras. Mostrar cosas terribles que pasan a la luz del día era estimulante para mí.

"La exaltación católica del sufrimiento realmente es para hacérnoslo mirar" Paco Plaza

¿Qué tiene la iconografía católica y sus ritos que evocan tan fácilmente el terror?

Paco Plaza: Bueno, es que. A ver. El martirio de San Sebastián. San Lorenzo quemado vivo. La curación de los leprosos, la tortura y muerte de Jesucristo... Toda la historia de los mártires y la devoción que en la cultura católica tenemos por el martirio, linda mucho con el sadismo y con una exaltación del sufrimiento que realmente es para hacérnoslo mirar a todos los que nos hemos criado y la gente de mi generación.

Creo que la vuestra menos, pero hemos sentido mucho el peso de tener una educación religiosa, y que la religión tuviera un lugar tan preeminente en todos los aspectos de la sociedad nos ha predispuesto para ello. Recuerdo en el cole había un retrato de un Jesucristo con una corona de espinas y toda la cara llena de sangre.

'Hermana muerte'

Aria Bedmar: Se censuran y se prohíben muchas cosas en el cole, pero eso no.

Paco Plaza: Netflix pone la advertencia antes de que empezar de que la película es para mayores de 16 años, pero yo con ocho años veía a un señor sangrando todos los días, santos con flechas clavadas y la cabeza de Juan Bautista. Es que te llenan la cabeza de una serie de imágenes terroríficas desde niño, pero a mí profesionalmente me ha venido muy bien, la verdad.

'"Viridiana' es mi película favorita porque es la mejor que se ha hecho nunca" Paco Plaza

¿Cuál es vuestra escena favorita?

Paco Plaza: La mía es la que comentaba antes Aria, cuando Narcisa y Rosa están en la habitación y hacen algo esperando una respuesta. Creo que es mi escena favorita de todas las que he hecho en mi vida. Es la escena que más se parece a lo que quería alcanzar. La escena más conseguida que he rodado nunca. Me encanta esa escena.

Aria Bedmar: Sin revelar mucho para no estropear nada a quien no haya visto aún la película, diría que es la de la celda por todo el viaje emocional que hice en mi cabeza para que en cámara fuera potente. Fue un reto y creo que conseguí bastante lo que quería. Fue la conjunción de mis expectativas y la realidad, se acerca mucho al resultado que buscaba.

'Hermana muerte' está disponible en Netflix.

