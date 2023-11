Alan Ruck está agradecido de que "nadie muriera" tras estrellar su coche contra una pizzería en Hollywood

Alan Ruck, protagonista de la serie de HBO Succession, ha dicho estar agradecido de que "nadie muriera" en el accidente múltiple en el que se vio involucrado en la noche de Halloween en Los Ángeles. "Estoy bien y gracias a Dios no ha muerto nadie", dijo el actor al medio TMZ.

La noche del 31 de diciembre, el coche eléctrico de Ruck se estrelló contra el lateral de Raffallo's Pizza en Hollywood. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a Los Angeles Times que el accidente se produjo sobre las 21 horas del martes en el cruce de la avenida La Brea con Hollywood Boulevard. En la colisión se vieron implicados cuatro vehículos y se registraron heridos leves.

El oficial de información pública de la policía de Los Ángeles, Matthew Cruz, dijo a The Times el viernes que "no hubo ningún crimen involucrado en este incidente y que tampoco se produjo ningún arresto."

Las imágenes de vigilancia mostraron al coche de Ruck circulando hacia el sur por La Brea acercándose a Hollywood Boulevard cuando chocó por detrás a un vehículo. El impacto empujó a ese vehículo hacia la intersección, donde luego chocó contra otro coche. El vehículo de Ruck continuó en dirección suroeste, chocando contra otro coche antes de estrellarse contra el lateral de Raffallo's Pizza rompiendo el exterior del edificio.

Un hombre de 32 años de edad, de uno de los otros vehículos implicados fue hospitalizado con lesiones leves, dijeron las autoridades. Ruck no resultó herido y tras prestar declaración a la policía en el lugar de los hechos fue trasladado al hospital. Según han informado las autoridades no se presentarán cargos como resultado del choque múltiple y no se sospecha que el conductor estuviera en estado de embriaguez.

Mientras hablaba con los paparazzi el jueves, Ruck, de 67 años, reconoció que llevaba un aparato ortopédico en la rodilla izquierda, pero aclaró que la lesión no está relacionada con los hechos. "Esto no es por el accidente", dijo Ruck. "Esto es simplemente porque me estoy haciendo viejo".

Al no haber ido a mayores, el incidente está siendo comparado en redes sociales con la famosa escena de la película Todo en un día (Ferris Bueller's Day Off) en la que el personaje de Ruck, Cameron Frye, estrella el ferrari rojo de su padre.

