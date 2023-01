De 'You' a 'La chica invisible' y 'Todas las veces que me enamoré': las series más esperadas de febrero

Febrero es el mes de las ceremonias de entrega de los premios Oscar y los Goya, pero las series no se quedan atrás. Después de un enero que nos dejó novedades tan destacadas como The Last of Us, La chica de nieve o el final de Happy Valley, en las próximas semanas la agenda seriéfila no nos dará respiro, porque vienen varios estrenos muy interesantes.

Tenemos regresos muy esperados, comola cuarta temporada de You en Netflix, y la segunda de Cardo en Atresplayer Premium. La serie de Ana Rujas y Claudia Costafreda es una de las tres representantes de la ficción nacional junto a la nueva serie de Carlos Montero en Netflix y la adaptación de la trilogía de Blue Jeans en Disney+.

Este mes también veremos la nueva serie de Jason Katim, el creador de Friday Night Lights, que se verá en Apple TV+, plataforma que también estrena una seductora propuesta de ciencia ficción retrofuturista en la que un grupo de comerciales vende casas en multipropiedad en la luna.

En Amazon Prime Video veremos un thriller con toques de comedia negra ambientado en una empresa tecnológica, que está protagonizado por el ganador del Oscar, Christoph Waltz. Y por fin llegan a España dos series de 2021 que seguían inéditas en nuestro país, una estadounidense y la otra británica, que tienen algo en común: están protagonizadas por grupos musicales femeninos.

'Girls5Eva' (Netflix)

Fecha de estreno: 1 de febrero

Un grupo musical de la década de los 90 formado por chicas de la década que solo logró tener un éxito tiene una oportunidad inesperada de regresar al estrellato cuando su canción es sampleada por un rapero.

Esa es la premisa de esta alocada serie musical producida por Tina Fey, protagonizada por Busy Phillips, Paula Pell, Sara Bareilles y Renee Elise Goldsberry (Hamilton), una sinfonía de momentos paródicos y metarefenciales al mundo del espectáculo a través de unas canciones tan ridículas como pegadizas.

'Un lugar en el cielo' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 3 de febrero

Jason Katims, el creador de dramas familiares como Friday Night Ligths y Parenthood, regresa con esta adaptación de la novela homónima de Ann Napolitano (en inglés, Dear Edward), una historia desgarradora que celebra la vida y habla de supervivencia, resiliencia y conexión, a la vez que se pregunta qué es lo que nos hace humanos.

Protagonizada por la nominada al Emmy Connie Britton (The White Lotus) y Taylor Schilling (Orange is the New Black), sigue a Edward Adler (interpretado por Colin O'Brien), un niño de 12 años que se convierte en el único superviviente de un devastador accidente aéreo en el que pierde a toda su familia. Cuando Edward y otras personas alrededor del mundo se ven afectadas por la tragedia, tratan de dar sentido a la vida después del accidente.

'You' - Temporada 4 (Netflix)

Fecha de estreno: 9 de febrero

Año nuevo, país nuevo, identidad nueva, pero "no puedes huir de ti mismo". Joe Goldberg, el acosador obsesivo y asesino en serie que ha adoptado diferentes identidades en las tres temporadas anteriores para escapar de sus crímenes, vive ahora en Londres. Allí es conocido como el profesor de literatura Johnathan Moore y se sorprende a sí mismo al descubrir que disfruta enseñando, a pesar de estar rodeado de "un círculo de imbéciles privilegiados".

Sus viejos hábitos pronto empezarán a salir a la superficie, por mucho que intente mantenerlos reprimidos, y todo dará un nuevo giro cuando se revela que hay otro asesino en Londres, que tiene como objetivo a los privilegiados, y que aparentemente ha convertido a Joe en su nuevo objetivo.

'Cardo' - Temporada 2 (Atresplayer Premium)

Fecha de estreno: 12 de febrero

Tras lograr el aplauso del público y de la crítica, Cardo regresa con su segunda temporada para continuar contando la historia de María. En los nuevos episodios, habrá un lapso temporal de tres años en los que la vida habrá cambiado mucho para todos sus protagonistas.

Creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, la primera temporada se cerró con un aplauso unánime entre la crítica y los premios, alzándose con el Premio Ondas y dos Premios Feroz a Mejor Serie de Drama y Mejor Actriz.

'Todas las veces que nos enamoramos' (Netflix)

Fecha de estreno: 14 de febrero

Septiembre de 2003. Irene llega a Madrid con unas ganas locas de comerse el mundo y ser directora de cine. Allí conocerá a los que serán sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista ideal de sus películas y de su vida. Pero las cosas no siempre salen como una quiere.

La nueva serie de Carlos Montero (Élite) es una historia radiante, con un toque de nostalgia, sobre el amor y la amistad que florecen en la época universitaria y sobre la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo.

'La chica invisible' (Disney+)

Fecha de estreno: 15 de febrero

Protagonizada por Daniel Grao (Hit, Perdida, Gigantes) y Zoe Stein (Mantícora, Merlí Sapere Aude, La Caza Tramuntanta), recientemente nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación, esta adaptación de la primera novela de la trilogía de Blue Jeans dota la historia de un tono más adulto, convirtiéndola en un thriller más oscuro.

La pareja de actores interpretan a un padre y a su hija que se ven envueltos en la investigación del asesinato de una adolescente durante las fiestas de verano de Cárdena, un apacible pueblo ficticio de Andalucía, que será el asfixiante escenario en el que todos los habitantes son sospechosos.

'Por un mañana mejor' (Apple TV+)

'Por un mañana mejor' | Tráiler | Apple TV+

Fecha de estreno: 17 de enero

Ambientada en un mundo retrofuturista, la serie se centra en un grupo de comerciales a domicilio que venden casas en multipropiedad en la Luna. Billy Crudup interpreta a Jack, un vendedor de gran talento y ambición cuya fe inquebrantable en un mañana más brillante inspira a sus compañeros de trabajo e insufla vida en sus desesperados clientes.

Sin embargo, el protagonista corre el riesgo perderse para siempre en el mismo sueño que lo mantiene en pie. El reparto coral que acompaña a Crudup incluye a Haneefah Wood, Alison Pill, Nicholas Podany, Dewshane Williams, el ganador del Premio Emmy Hank Azaria, Matthew Maher y la nominada al Premio de la Academia Jacki Weaver.

'Fleishman está en apuros' (Disney+)

Fecha de estreno: 22 de febrero

La serie sigue al recién divorciado Toby Fleishman, de 41 años, que se sumerge en el agitado mundo de las citas a través de apps con un éxito que jamás había experimentado en los encuentros que tenía de joven antes de casarse. Sin embargo, justo al inicio de su primer verano con libertad sexual, su exmujer, Rachel, desaparece dejándole con Hannah, de 11 años, y Solly, de 9, y sin una pista sobre dónde está o cuándo tiene pensado regresar.

Cuenta con un reparto lleno de estrellas, encabezado por Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Christian Slater, Adam Brody y Josh Radnor. La crítica de Estados Unidos, ha elogiado la interpretación de la protagonista de Homeland como una de las mejores de su carrera.

'El consultor' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 24 de febrero

La historia sigue a Regus Patoff, un consultor contratado por una empresa tecnológica con el objetivo de mejorar los resultados de la empresa. Los empleados tendrán que soportar las nuevas exigencias y desafíos de su nuevo jefe, unas condiciones que pondrán todo en cuestión, incluyendo sus vidas.

Un tenso thriller con toque de comedia negra basado en la novela homónima de Bentley Little, y protagonizado por Christoph Waltz, en el papel de un jefe despiadado que establece una siniestra relación con su subalternos y que es capaz de llevar al límite sus competencias.

'We Are Lady Parts' (Filmin)

Fecha de estreno: 28 de febrero

Esta excepcional, encantadora y divertidísima comedia británica sigue a las cuatro componentes de una banda femenina de punk, cuatro veinteañeras musulmanas que viven en el Reino Unido e intentan triunfar en el mundo de la música, mientras navegan sus relaciones sentimentales, familiares, sus vidas en el trabajo o los estudios y definen su lugar en el mundo manteniendo sus tradiciones culturales.

Las actrices están fenomenales, pero las letras de las canciones son éxitos inmediatos. La serie conquistó a la crítica británica y estadounidense en su estreno y su creadora, Nida Manzoor, ha cosechando éxitos con su primera película, Polite Society, estrenada la semana pasada en el Festival de Sundance.

