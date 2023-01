3 películas recomendadas para ver el fin de semana en Netflix, HBO Max, Filmin y FlixOlé

Cambiamos de año, pero en SERIES & MÁS los sábados y los domingos siguen siendo nuestros días favoritos para sentarnos a ver películas, ya sea desde la butaca del cine o desde casa y a salvo del frío. Para los que prefieran la segunda opción, os proponemos una nueva lista de recomendaciones, con tres películas que se pueden disfrutar en Netflix, HBO Max y Filmin.

La primera de ellas es Los crímenes de la academia, un thriller con toques de terror y los mejores elementos del cine gótico que adapta la novela de Louis Bayard y está protagonizado por Christian Bale. Después, y aprovechando que acaba de estrenarse Al descubierto en cines -sobre la investigación periodística que dio pie al movimiento #MeToo-, también es una buena opción Los archivos del pentágono, un homenaje al periodismo que dirigió Steven Spielberg. Y por último, Arrebato, la obra de culto de Iván Zulueta que acaba de llegar a Filmin en una versión remasterizada -y que también está disponible en FlixOlé-.

'Los crímenes de la academia' (Netflix)

De qué va

Historia ambientada en 1830 sobre un veterano detective, Augustus Landor, que intenta resolver unos asesinatos cometidos en West Point con la ayuda de un joven cadete al que el mundo conocería luego como Edgar Allan Poe.

Por qué debes verla

Scott Cooper vuelve a juntarse con su actor fetiche Christian Bale, con quien ya rodó Hostiles y La ley del más fuerte, en un thriller con toques de horror gótico por el que Netflix llegó a pagar 55 millones de dólares en el mercado europeo del cine. Se trata de la adaptación de la novela homónima de Louis Bayard, que tras su paso por una cantidad limitada de cines, aterriza en la plataforma.

'Los archivos del Pentágono' (HBO Max)

De qué va

En junio de 1971 The New York Times y The Washington Post tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee (Tom Hanks) intentaban relanzar un periódico local en decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda.

Por qué debes verla

Ahora que acaba de estrenarse en cines Al descubierto, sobre la investigación que dio pie al movimiento #MeToo, es un buen momento para recuperar Los archivos del pentágono, una película de Steven Spielberg con la que decidió homenajear los mejores años del periodismo en una época concreta y en la que hacía falta recordarlo.

Durante el ascenso al poder de Donald Trump, el director señaló con el dedo al expresidente Richard Nixon para apelar también al que fuera nombrado presidente y apoyar a la libertad de prensa. El cineasta convirtió una investigación periodística en un thriller a contrarreloj, donde Meryl Streep y Tom Hanks deslumbran como los protagonistas.

'Arrebato' (Filmin y FlixOlé)

De qué va

José Sirgado (Eusebio Poncela) es un director de serie B en plena crisis creativa y personal, incapaz de romper con su expareja (Cecilia Roth). Inmerso en una espiral de autodestrucción, y con las drogas como acicate, José recibe noticias de un antiguo conocido, Pedro (Will More). Se trata de un extravagante joven que graba en Super 8 y cuya obsesión por controlar el ritmo de sus películas lo lleva descubrir el fotograma rojo. El hallazgo despertará la curiosidad de José, quien emprenderá un viaje hacia el "arrebato".

Por qué debes verla

Iván Zulueta solo dirigió dos películas, pero el cine español no podría entenderse de la misma manera sin tenerlas en cuenta. En el caso de Arrebato, presenta un largometraje donde el cine dialoga consigo mismo y se personifica en la figura del protagonista, una persona que se deja llevar por su obsesión y el amor que siente hacia el séptimo arte.

La experiencia de cada espectador será diferente al verla, pero la mayoría llegarán a una conclusión similar cuando lleguen a los créditos finales: que acaban de ver una de las joyas recientes de nuestro cine, una película de culto que sigue siendo rompedora 40 años después de su estreno.

