5 joyas seriéfilas de 2022: Grandes series que no llegaron a los titulares y que vale la pena descubrir

Con la necesidad que nos hemos autoimpuesto de estar al día con los estrenos más populares para poder dar nuestra opinión, quejarnos de lo que toque en cada momento y seguir los memes en Twitter, se nos escapan series que valen mucho la pena. Series que no llegan a los titulares, y a veces tampoco encuentran espacio en las listas de lo mejor del año, y no porque no lo merezcan.

Sin nombres o rostros conocidos ni premisas que se venden con una frase, es fácil que propuestas como estas que hoy os traemos, cuya principal virtud radica en su sencillez y honestidad, terminen pasando desapercibidas. Asumimos la parte de responsabilidad que nos toca. La buena noticia es que, a diferencias de otras épocas en las que dependíamos de las reposiciones o las grabaciones propias o de un amigo, en la era del streaming siempre estamos a tiempo de recuperarlas.

Os dejamos con 6 joyas seriéfilas que nos dejó 2022 a las que os recomendamos darle una oportunidad.

[Las mejores series de Disney+ en 2022]

'Vaya tela, Sam' (Disney+)

Que no os engañe el desafortunado título en español que ha recibido Single Drunk Female. Llamarla Vaya tela, Sam no solo no le hace justicia, sino que despista, porque evoca una comedia disparatada en insulsa, y esta propuesta es una dramedia entrañable que habla de temas serios como el alcoholismo con un poco de necesario humor cotidiano y mucho corazón.

Original de Freeform, tiene ese espíritu optimista, luminoso y encantador de series como The Bold Type, que se convierten instantáneamente en lugares felices, porque nos muestran un mundo aspiracional en el que las personas pueden encontrar la mejor versión de sí mismas cuando encuentran una red de apoyo. Un maratón de los que alimenta el alma.

[Así se hizo la serie 'Ellas dan el golpe': Entrevista con su creador]

'Ellas dan el golpe' (Amazon Prime Video)

Puede que a algunos les sorprenda lo abierta y orgullosamente queer que es la nueva versión de Ellas dan el golpe, pero todo lo que vemos en pantalla está basado en realidad. Maybelle Blair, una de las jugadoras de la All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL) en los años 40 afirmó recientemente que "de 650 jugadoras de la liga apuesto a que 400 eran homosexuales". La película que dirigió Penny Marshall marcó a toda una generación de espectadoras en los años 90 que buscaban referentes en la gran pantalla, conquistó a crítica y público y se convirtió en un éxito de taquilla.

La versión que ha dado el salto a serie lo tiene todo para conquistar a toda una nueva generación y mantener viva la nostalgia de la anterior. Es una historia inspiradora, emocionante, entretenida, divertida y optimista, sin que ello implique el borrado de los desafíos propios de la época para las personas que no encajaban en la norma. Un homenaje a todas esas mujeres que lo dieron todo en el campo para entretener al público. Es delito que Amazon Prime Video siga sin renovarla.

'Somebody Somewhere' (HBO Max)

El día que conocemos a Sam Miller, en su vida entra por primera vez un rayo de luz en mucho tiempo, cuando un compañero de trabajo rompe su rutina solitaria, demostrando cómo un simple acto de compasión y conexión humana puede cambiar una vida para siempre.

Ese compañero es Joel y su amistad con Sam es el corazón de la serie. Una historia de aceptación y las segundas oportunidades que nos damos a nosotros mismos, que dibuja un emotivo retrato de un rincón de la América profunda en la que hay un submundo queer y un grupo de personas que no encajan, pero que se encuentran cuando más se necesitan para formar ese vínculo tan especial y poderoso que es la familia que se elige, no la que se nace. Solo os harán falta los 27 minutos que dura el primer episodio de Somebody Somewhere para no querer volver a salir de allí.

[Si necesitas un respiro, 'Somebody Somewhere' es la serie de HBO Max que te reconciliará con la vida]

'Esto te va a doler' (Movistar Plus+)

En su estreno en el Reino Unido, muchos espectadores acusaron a la serie de sensacionalista, pero el presidente del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos hizo una declaración pública en la que dijo que Esto te va a doler exponía "la dura realidad a la que se enfrentan los profesionales sanitarios".

La serie nos seduce desde su primer episodio, que es una carta de intenciones gráfica y llena de humor, la historia de Kay (interpretado por Ben Whishaw) y su lucha por hacer frente a la monstruosa carga de trabajo y la falta de personal en las salas de obstetricia y ginecología. Irónica, mordaz y con una siempre precisa ruptura de la cuarta pared, esta serie es realista, pero también muy divertida. Y llega donde muy pocos dramas se atreven: al interior de la necesidad humana básica de utilizar el humor como herramienta de supervivencia en situaciones traumáticas.

'Derry Girls' (Netflix)

Si hay algo que prueba cómo nos dejamos avasallar por el mandato de la actualidad es lo poco que se ha hablando en España de la temporada final de Derry Girls, que con su última temporada, por si no había sumado suficientes méritos, se consolidó como una de las mejores comedias de lo que llevamos de siglo.

Creada por Lisa Mc Gee, que se inspiró en su propia adolescencia, la serie sigue a un grupo de cinco adolescentes que viven en la ciudad de Derry, durante el conflicto de Irlanda del Norte a mediados de los años 90, un paisaje militarizado que forma parte de su cotidianidad. Tiene un humor menos blanco que el americano, pero mantiene la pizca de inocencia propia de la época, su banda sonora es envidiable, no tiene episodio malo y su final es perfecto.

[Las series homenajean al poder de las historias: la cultura popular como refugio y forma de conexión]

'Estación Once' (HBO Max)

Ni ni el libro en el que se basa (publicado en 2014) ni la serie (que empezó a rodarse en diciembre de 2019) se inspiraron en la pandemia de 2020. Ese tampoco es el foco de la narración, que se centra en las historias personales de los supervivientes en el presente y 20 años en el futuro. El eje de esta historia es emocional e íntimo, vivencias a escala personal, relaciones surgidas de encuentros fortuitos que tienen más fuerza que los lazos de sangre, traumas compartidos, el arte como elemento sanador.

Cada nueva pieza llega, no solo poner en contexto escenas que hemos visto antes, sino para conectarlas emocional y temáticamente, para resignificarlas. Y cuando se revisitan esos momentos y reinterpretamos lo que hemos visto, más que una revelación encontramos una recompensa. Un hermoso relato de la humanidad que prevalece en la adversidad, porque en tiempos difíciles la vida de una persona puede cambiar para siempre si un extraño decide ayudar. Nunca el apocalipsis había sido tan esperanzador e inspirador.