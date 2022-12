Escoger cuáles han sido los mejores largometrajes del año no suele ser complicado, pero el 2022 ha superado cualquier expectativa y después de una racha complicada, el mundo del cine ha levantado cabeza y está recuperándose a pasos agigantados. Esto se ve reflejado en la lista de las 25 mejores películas de 2022, que han sido seleccionadas por votación en SERIES & MÁS.

Para elaborar la lista de las 25 mejores películas de SERIES & MÁS, los tres periodistas de la redacción (Daniel Mantilla, Valentina Morilllo y la que escribe este artículo) hemos votado 20 títulos cada uno, otorgando 20 puntos a la primera posición, 19 a la segunda, y así sucesivamente hasta darle 1 punto a la vigésima. La única condición era que se hubieran estrenado legalmente en España durante 2022.

Entre las escogidas, hasta 17 títulos se han estrenado en salas de cine y la plataforma con más películas en la lista es Apple TV+, con 3 títulos incluidos; seguida de Disney+ con 2 y Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video, que tienen uno cada una. Algunas de las producciones estuvieron en la lucha de los pasados Oscar y otras estarán en la próxima edición. También se incluyen hasta cuatro largometrajes españoles, porque este año, el cine español nos ha regalado una cosecha inmejorable.

Os dejamos con las mejores películas del 2022 según la redacción de SERIES & MÁS.

25. 'Pinocho de Guillermo del Toro' (Netflix) - 10 puntos

Fotograma de 'Pinocho de Guillermo del Toro'. Netflix

Guillermo del Toro regresa al mundo de la animación y se embarca en el que es uno de los proyectos más importantes de su carrera como cineasta. Se trata de su propia versión de Pinocho, un cuento clásico que ya ha tenido más de una adaptación pero del que logra lo inimaginable: reimaginar una historia ya escuchada mil veces y hacer de ella una auténtica obra maestra. La marioneta de madera se convierte en un niño de verdad en un contexto tan complejo como la Italia de los años 30 y podría decirse que es el protagonista de una película tallada a mano.

24. 'Predator: La presa' (Disney+) - 11 puntos

'Predator: La presa'. Disney+

El universo Predator parecía estar muy manido, pero el director Dan Trachtenberg (Calle Cloverfield 10) ha demostrado que estamos equivocados y que todavía queda mucho por contar. Con mucha maña y talento, ha sido capaz de seguir exprimiendo al máximo el potencial de la premisa, abordándola desde otra perspectiva: la de los nativos americanos. De esta forma, el cineasta ha logrado rescatar la franquicia, yendo hacia atrás en el tiempo y volviendo a las raíces ultraviolentas que tanto caracterizaban a la saga para dar con una producción que podría estar a la altura de la original de 1987.

23. 'As bestas' (Salas de cine) - 11 puntos

'As bestas'

Este ha sido sin lugar a dudas uno de los grandes años del cine español y uno de los directores que han formado parte de él es Sorogoyen, que firma un terrorífico thriller rural basado en una historia real que tuvo lugar en la Galicia profunda. Es un viaje sin igual por el verde paisaje del norte que cada vez se vuelve más oscuro y espinoso para los personajes que lo habitan, irremediablemente acorralados en medio de un conflicto sin aparente solución. La interpretación del reparto protagonista es más que formidable y es un título que dará que hablar en la temporada de premios del cine español, con hasta 17 nominaciones a los Goya y otras 10 a los Feroz.

• Entrevista: Rodrigo Sorogoyen: "Hay cuentas pendientes con la guerra civil, no es malo hablar de nuestra historia"

22. 'Barbarian' (Disney+) - 12 puntos

'Barbarian'. Disney+

Perfecta para pasar una noche de terror bajo la manta con unas palomitas, Barbarian es capaz de brillar desde su presentación, con un fantástico primer acto que culmina en una terrorífica revelación que ha sido comparada con un clásico reciente del cine de terror español. Es cierto que la propuesta se resiente -moderadamente- pasados los primeros 40 minutos, pero Cregger no desiste y se revela como un prometedor creador de atmósferas y sustos, sin abusar de técnicas como el jumpscare y aprovechando para incluir la denuncia social y reflexiones como lo que convierte a las personas en los verdaderos monstruos. Es mejor no entrar en detalles y acudir a ella sin saber nada previamente de su sinopsis.

• Más: 'Barbarian', la película de terror que Airbnb no quiere que veas, es el perfecto plan para la noche de Halloween

21. 'Armageddon Time' (Salas de cine) - 12 puntos

'Armageddon Time'.

Después de aventurarse en terreno desconocido con películas como Z. La ciudad perdida y Ad Astra, James Gray regresa con su película más personal a Nueva York y a Queens, el barrio donde creció. Allí se embarcará en una historia de amor auténtica, reflexionando sobre la juventud y la inocencia antes de despedirse de un mundo que llegó a su fin y que era necesario para construir el que disfrutamos hoy en día. Está repleta de grandes momentos, realzados por un elenco del que destaca especialmente Anthony Hopkins.

22. 'Macbeth' (Apple TV+) - 14 puntos

Fotograma de 'Macbeth'. Apple TV+

La primera película de Joel Coen como director de forma independiente -sin contar con su hermano Ethan como correalizador- es una adaptación de una obra de Shakespeare que se mantiene fiel al texto y que además rinde homenaje a las versiones más clásicas de Laurence Olivier en los 40 y 50. Da la sensación de que el mundo de Shakespeare y el de Joel Coen siempre han tenido un cordón umbilical que los unía, y que la capacidad del autor británico para radiografiar las miserias humanas es tan vigente como cuando las escribió, haciendo de su obra y la película un retrato atemporal y actual, pasen los siglos que pasen.

• Crítica: ‘Macbeth’, Joel Coen se independiza con una apabullante adaptación shakespeariana al cine

19. 'El acontecimiento' (Salas de cine) - 15 puntos

'El acontecimiento'.

Audrey Diwan recibió el León de Oro del Festival de Venecia por una película que sigue siendo rabiosamente actual incluso sesenta años después de los hechos narrados por Annie Ernaux en una aclamada novela inspirada en su propio aborto en la conservadora Francia de los 60. La película francesa retrata de forma brillante y asfixiante todo el proceso de toma de decisión, desde la soledad cuando nadie puede ayudarte y el rechazo de la sociedad cuando descubren sus intenciones. Siguiendo el camino de propuestas como 4 meses, 3 semanas y 2 días, El acontecimiento muestra el aborto en todas sus frentes y sin huir de sus imágenes más crudas y necesarias. Para que el público entienda lo que padecieron todas esas mujeres, y siguen padeciendo aún en muchos países, es necesario mirar a los temas que aborda Diwan de frente.

• Entrevista: Audrey Diwan: "'El acontecimiento' no solo habla del aborto, sino de la libertad sexual e intelectual"

18. 'Bailando por la vida' (Apple TV+) - 15 puntos

Cooper Raiff protagoniza, dirige y escribe 'Bailando por la vida'.

Los cínicos no tienen que buscar muy lejos para encontrar motivos para mirar Bailando por la vida con distancia irónica, pero lo tendrán increíblemente difícil para no caer rendidos ante un encanto y una sensibilidad que resultan simplemente arrolladores. Lo que en otros cineastas podría percibirse como falso o frívolo, aquí parece personal y auténtico. Ser optimista, romántico y empático es una declaración de intenciones por parte de un director que puede parecer ensimismado, aunque no lo está. Con 25 años y solo dos películas, la nueva promesa del indie estadounidense ya ha establecido una personalidad irresistible y un estilo reconocible. Muchos artistas necesitan toda una carrera para descubrir quién son y lo que quieren contar. Cooper Raiff lo tiene claro desde la casilla de salida.

• Crítica: 'Bailando por la vida', un encantador y divertido remedio contra el cinismo en tiempos de crisis

17. 'Jerrod Carmichael: Rothaniel' (HBO Max) - 16 puntos

'Jerrod Carmichael: Rothaniel'.

Después de protagonizar entre 2015 y 2017 tres temporadas de la reconocida comedia de situación The Carmichael Show en la NBC, y haber sido nominado a los Emmy por su intervención en el programa Saturday Night Live como presentador invitado, el cómico ganó el Emmy a Mejor Guion de un programa especial de comedia por Jerrod Carmichael: Rothaniel. En él construye un relato personal donde revela su homosexualidad y cómo reaccionaron su familia y amigos cuando él les comunica cómo se siente en realidad. Todo ello desde un taburete y bajo un brillante foco, dejando que el público escuche su testimonio como si lo hiciera a escondidas y haciéndoles sentirse partícipes de un momento histórico para él que va más allá de la pantalla que tienen delante.

16. 'CODA: Los sonidos del silencio' (Apple TV+) - 16 puntos

'CODA' fue la sensación de Sundance 2020 y por fin llega a los cines con el beneplácito de los Oscar.

Esta feel good movie sobre la única miembro oyente en una familia de sordos inició su exitoso camino en Sundance, el prestigioso festival de cine independiente, convirtiéndose en la película más premiada y la más cotizada de la historia. 25 millones de dólares desenbolsó Apple TV+ tras una batalla con Netflix y Amazon Prime Video por hacerse con el remake americano de La familia Bélier. Una inversión más que rentable, ya que la película dirigida y escrita por Siân Heder terminó conquistando la estatuilla de Mejor Película (junto a Mejor Actor de reparto y Guion adaptado), en la última edición de los premios Oscar, consiguiendo Apple convertirse en la primera plataforma de streaming en conseguirlo, tras la encarnizada lucha de Netflix desde hace años. Una dramedia formulaica, pero eficaz, que ha hecho historia con sus dosis de empatía y buenos sentimientos.

• Crítica: 'CODA', Hollywood se apropia y mejora la fórmula de 'La familia Bélier'

15. 'Mantícora' (Salas de cine) - 16 puntos

Nacho Sánchez es Julián en 'Mantícora'.

Otro de los nombres que se escuchan al recordar el cine español del último año es el de Carlos Vermut, una de las voces más personales y únicas de nuestro cine. Tras Diamond Flash y Magical Girl, el cineasta se atreve a enfrentarse con algo inimaginable, apoyándose en Nacho Sánchez que parece dar vida a un ser mitológico. La historia de un diseñador de videojuegos con un oscuro secreto que al levantar la tapa descubre todo un universo perturbador y que será difícil de procesar para el espectador. Aunque no por ello dejará un mal recuerdo al abandonar la sala de cine.

• Entrevista: Carlos Vermut: “Las películas no son un tutorial para vivir, se debe poder hablar de cualquier tema”

14. 'El hombre del norte' (Salas de cine) - 17 puntos

Alexander Skarsgard protagoniza la película más ambiciosa del director de 'La bruja' y 'El faro'.

El hombre del norte es una experiencia violenta, intensa y personal que poco tiene que ver con los la serie Vikingos de History Channel. Robert Eggers da el salto a las producciones de gran presupuesto con esta película después de haber conquistado al público más cinéfilo con La bruja y El faro en los circuitos de festivales de cine independiente. Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Bjork y Willem Dafoe están al servicio de un sangriento espectáculo místico que convive con la obsesión de Eggers por reinterpretar el folclore y la mitología, inspirándose esta vez en el mismo relato milenario danés que inspiró el Hamlet de William Shakespeare.

• Crítica: 'El hombre del norte', un violento festín vikingo con ecos shakesperianos

13. 'Top Gun: Maverick' (Salas de cine) - 17 puntos

Tom Cruise se luce en el regreso de Maverick con un nuevo director, Joseph Kosinski.

36 años después del estreno de un clásico del cine de acción tan icónico como anticuado, el director Joseph Kosinski sorprendió con una secuela extraordinaria y emocional que ha conquistado a crítica y público. En una época en la que hasta las superproducciones que cuestan 200 millones de dólares están plagadas de escenas de mediocres efectos visuales y un evidente uso de la pantalla verde, Kosinski y Tom Cruise consiguen crear una sucesión de impresionantes secuencias de vuelo elevadas por el carisma de su actor protagonista, un abrumador diseño de sonido y la emocionante banda sonora en la que han colaborado por primera vez Hans Zimmer y Lady Gaga. Es uno de los mejores blockbusters de los últimos años.

• Crítica: 'Top Gun: Maverick', emoción y espectáculo en una secuela ejemplar y muy superior a la original

12. 'Aftersun' (Salas de cine) - 18 puntos

'Aftersun'.

Charlotte Wells debutó como cineasta en el Festival de Cannes con una sorprendente historia protagonizada por Paul Mescal y Francesca Corio, sobre un padre divorciado y su pequeña hija que se van de vacaciones a un resort. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje de desconexión, acaba convirtiéndose un recorrido por los recuerdos de la infancia, que se van desgastando y transformando a medida que se proyectan a través de la memoria en la mente de los protagonistas. Es una película deliciosa, luminosa y un retrato sutil y también emocionante sobre lo que implica la paternidad tras un divorcio.

11. 'Dune' (Salas de cine) - 20 puntos

'Dune'.

El canadiense Denis Villeneuve ha vuelto a salir airoso de otro reto imposible. El director que se atrevió a continuar el universo de Blade Runner en una más que reivindicable secuela ha enmendado ahora la plana a David Lynch, un genio que fracasó creativa, crítica y comercialmente en su intento de llevar a la gran pantalla la popular serie de novelas de Frank Herbert. La Dune de 2021 es una propuesta que, a pesar de cierta sensación de lujoso y alargado episodio piloto tan característica de nuestros tiempos, resulta mucho más ambiciosa que el 95% de superproducciones que nos llegan cada año. El sentido de la aventura, la hábil construcción de un universo con fama de denso y el cuidado diseño audiovisual compensan la afectada seriedad con la que se toman todos los personajes de Herbert y los excesivos aires de grandeza que desprende a veces la película de Warner. En 2023, presumiblemente, se estrenará la segunda parte. Y esto es solo el principio.

• Crítica: 'Dune', un estupendo ‘blockbuster’ para desafiar el signo de nuestros tiempos

10. 'Elvis' (Salas de cine) - 22 puntos

rev-1-ELVIS-TRL-88633_High_Res_JPEG (3)

Buz Luhrmann ha construido su carrera cinematográfica caminando por la cuerda floja, algunas veces inclinándose por la brillantez de Moulin Rouge (2011), otras por el exceso de El gran Gatsby (2013). El fruto de la madurez de su carrera cinematográfica es Elvis, el biopic del cantante más importante de la historia. A través de su historia, el cineasta australiano conquista prácticamente todos los frentes en los que quiere pelear, consigue recorrer de cabo a rabo la compleja vida del músico abordando implicaciones políticas y sociales que le dan otra dimensión superior, y además construye una película musical vibrante y emocionante, donde destacan un Austin Butler desbordante dando vida a Elvis Presley y un Tom Hanks absolutamente entregado a la función.

• Crítica: 'Elvis', Austin Butler devuelve a la vida al rey del rock en el brillante biopic musical de Baz Luhrmann

09. 'Cinco lobitos' (Salas de cine) - 22 puntos

La maternidad y los cuidados están en el centro de 'Cinco lobitos'.

Entre los grandes nombres de directoras de cine españolas que han destacado este año se incluye a Carla Simón, Pilar Palomero, Clara Roquet y a Alauda Ruíz de Azua, confirmando que el futuro del cine español lo escribirán las mujeres. Con Cinco lobitos, ganadora de ocho premios en el Festival de Málaga, la directora vasca explora con emoción y contención una historia personal y universal sobre los retos de la maternidad, los roles familiares, la conciliación y la crianza en un sistema históricamente patriarcal. Es toda una joya del cine reciente donde destacan especialmente a las actrices protagonistas, y cuenta con hasta 11 nominaciones a los Premios Goya.

• Crítica: 'Cinco lobitos', emoción y honestidad en una desarmante ópera prima sobre la familia

08. 'Argentina, 1985' (Amazon Prime Video) - 24 puntos

Ricardo Darín es el protagonista de 'Argentina, 1985'.

La vibrante película, un drama basado en hechos reales que mezcla de forma brillante el clasicismo hollywoodiense del cine de juicios y el sentido de humor argentino, le regala a Ricardo Darín uno de esos personajes que marcan carreras. Los asistentes a la 70.ª edición del Festival de San Sebastián cayeron rendidos (le dieron una puntuación de 9,14 sobre 10) ante este largometraje que, si se hubiera hecho en los años 40 y fuera estadounidense, su protagonista sería Jimmy Stewart. Si en su lugar llegara en los 90, el personaje principal recaería en Tom Hanks. El protagonista captura la dignidad de un pueblo argentino, aún traumatizado por la dictadura, que suplica que esto no va vuelva a pasar "nunca más". Lo último de Santiago Mitre (Paulina, El suplente) tiene madera de clásico popular.

• Entrevista: Ricardo Darín sienta en el banquillo a la dictadura en ‘Argentina, 1985’: así se hizo una de las películas del año

07. '¡Nop!' (Salas de cine) - 25 puntos

Daniel Kaluuya se reúne con Jordan Peele en 'Nop'.

Con solo tres películas en su carrera, Jordan Peele ha conseguido ganarse el respeto y la atención de la industria y el público con una fórmula muy clara: historias artísticamente ambiciosas y ancladas en el lenguaje del cine de género que desafían, entretienen y hacen pensar a una audiencia adormecida por la saturación de sagas que ha invadido el cine comercial contemporáneo. En este caso, Nop saca a relucir el extraordinario talento del director para manipular a su audiencia desde el suspense, cambiando de género y los referentes. Donde brilla particularmente es en la construcción de la puesta en escena, que vuelve a tirar del terror para crear dos de las imágenes más impactantes y memorables de lo que llevamos de año: el sangriento flashback protagonizado por la versión infantil del buscavidas que interpreta Steven Yeun y la pesadillesca desaparición de un grupo de incautos que no son conscientes de estar jugando con fuego.

• Crítica: 'Nop', Jordan Peele mira al cielo en su película más spielbergiana y fascinante

06. 'Todo a la vez en todas partes' (Salas de cine) - 30 puntos

Michelle Yeoh protagoniza 'Todo a la vez en todas partes', una de las grandes sorpresas y esperanzas de 2022.

El multiverso de la locura no solo es accesible desde Marvel, las madres de familia también pueden acceder a él. La pareja creativa formada por Dan Kwan y Daniel Scheinert, los Daniels, demuestra con su nueva aventura -después de la loca Swiss Army Man-, que el cine independiente también puede ser comercial, y que las historias originales sin vínculos con propiedades intelectuales de renombre pueden atraer espectadores a las salas en tiempos difíciles para el cine. No hay límites ni prejuicios en el cine de unos directores que, irónicamente, acaban haciendo justicia al propio título de su segundo trabajo en el cine. Estamos ante una película que lo es todo, a la vez y en todas partes.

• Crítica: 'Todo a la vez en todas partes', el multiverso más emocionante y original del año

05. 'La hija oscura' (Salas de cine) - 31 puntos

'La hija oscura', un fascinante retrato de los desafíos identitarios de la maternidad

Maggie Gyllenhaal supo capturar con su pluma y la cámara la complejidad y sutilezas de la novela de Elena Ferrante, un relato intenso que, en clave de thriller, disecciona los retos y dilemas identitarios de la maternidad. El resultado es una punzante exploración de un ambiguo sentimiento de culpa y un evocador juego de dualidades que funcionan como espejo y contrapunto. Fue una de las propuestas más estimulantes y audaces de la pasada edición de los premios Oscar y es, sin duda, una de las mejores películas del año. Un sólido ejercicio de dirección en el que Gyllenhaal encuadra con elocuencia los anhelos, la curiosidad y la vergüenza que se alternan bullentes en el interior de cada una.

• Crítica: 'La hija oscura', un fascinante retrato de los desafíos identitarios de la maternidad

04. 'Drive my car' (Salas de cine) - 31 puntos

‘Drive my car’.

Ryûsuke Hamaguchi se ha consagrado como uno de los grandes directores del momento con un brillante juego de ficción dentro de la ficción que reivindica la vigencia de los grandes clásicos para seguir hablando de los problemas de hoy. El Tío Vania de Chejov y un relato corto de Haruki Muramaki sirven al maestro japonés para crear un relato tan grandilocuente como íntimo sobre la incomunicación y los traumas del pasado. Drive my car se cocina a fuego lento y la brillante construcción de personajes y dosificación de la información desemboca en un extraordinario tercer acto. La flamante ganadora del Oscar Internacional es un drama con vocación de clásico instantáneo.

• Crítica: ‘Drive my car’, la joya de Hamaguchi que puede dar la sorpresa en los Oscar

03. 'Licorice Pizza' (Salas de cine) - 37 puntos

'Licorice Pizza'.

La última película de Paul Thomas Anderson es atmosférica y posee un don evocador, capaz de llevar al espectador a un momento y lugares concretos, pero, sobre todo, a un estado de ánimo particular muy contemporáneo: la pérdida de la inocencia y el desánimo que comparte toda una generación al ver que su futuro no existe. Se trata de un desencanto que el cineasta es capaz de narrar de forma arrebatadora, con unos personajes que viven en una carrera existencial, literal y metafórica durante todo el metraje. Aunque Alana Haim debería haber estado nominada al Oscar.

• Crítica: ‘Licorice Pizza’, Paul Thomas Anderson enamora con una luminosa mirada a la confusión juvenil

02. 'Alcarràs' (Salas de cine) - 39 puntos

Carla Simón deslumbra en Málaga con su segunda película, un homenaje a un mundo en peligro de desaparición.

Alcarràs es una de esas películas en las que parece que no está pasando nada cuando en realidad bajo la superficie subyace un relato de escala monumental que funciona a varios niveles. Es un lugar donde la belleza y las pequeñas alegrías dominan la experiencia audiovisual y emocional, invitando a la audiencia a dejarse llevar por la subyugante mirada de Carla Simón detrás de la cámara. La directora ha llegado para quedarse y tras el flamante Oso de Oro, deja a su paso una serie de viñetas memorables que se quedan en la retina y el corazón después de abandonar la sala. Su largometraje es de lo mejor del cine español de este año y acaba de iniciar la intensa carrera de los Oscar.

• Crítica: 'Alcarràs', Carla Simón deslumbra con un drama familiar con vocación de clásico instantáneo

01. 'La peor persona del mundo' (Salas de cine) - 46 puntos

Renate Reinsve en 'La peor persona del mundo'.

Esta dramedia existencial generacional y su protagonista son realmente memorables y tenían que estar en lo mejor del 2022. Solo por la propia Renate Reinsve, que es una razón en sí misma por la que incluirla -y que además fue reconocida en el pasado Festival de Cannes-. La historia de Julie ha conseguido cautivar a absolutamente todos los que se han puesto delante de ella y su magnetismo en pantalla es lo que nos hace conectar con su historia sin que podamos oponer resistencia alguna. Es físicamente imposible quitar los ojos de la pantalla cuando Julie está presente y la cámara de Joachim Trier lo sabe.

• Crítica: 'La peor persona del mundo' o la insoportable levedad de ser milenial

