'La Ruta', a romper prejuicios: "En España se demonizó lo que en Berlín se juzgó como algo cultural"

La Ruta llega este domingo a ATRESplayer PREMIUM. La nueva serie de la plataforma de Atresmedia repasa desde la ficción un período muy importante de la historia reciente de la cultura española: el de la Ruta Destroy, el fenómeno social y artístico de los años 80 y 90 en Valencia.

Àlex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa protagonizan esta serie. Los cinco interpretan a un grupo de amigos de Sueca que viven el auge y caída de la Ruta del Bakalao. Como peculiaridad, la serie va mostrando un viaje al pasado desde 1993, cuando el movimiento estaba masificado y vivía sus últimos momentos de gloria, hasta 1981, cuando los amigos entraron por primera vez en la sala Barraca sin saber cómo aquel fenómeno cambiaría sus vidas.

Este emocionante recorrido mostrará la cara más desconocida y olvidada de una época que ha quedado marcada por el estigma de sus últimos días. "Yo me pensaba que era Chimo Bayo, Paco Pil y el documental del Plus del año 93", reconocía Àlex Monner en una entrevista con BLUPER y más medios durante el rodaje. "Luego me di cuenta de que tenía mucho más, de que está mucho más relacionado con esta eclosión de libertad que hubo a principios de los años 90, más parecido a la Movida madrileña", añade.

Y es que al reparto, que por su edad no vivió la época dorada de La Ruta, trabajar ene esta serie también le ha servido para romper estereotipos, incluso en lo musical. "Cuando nosotros nacimos, la Mákina era una música muy garrula. Ha sido un regalo redescubrirla sin juzgar la música, descubrir temas y cantantes y ver la evolución que hizo para la creación de los personajes", comenta Guillem Barbosa.

Eso, romper con los prejuicios, es lo que más han disfrutado los actores y actrices de esta ficción de Atresmedia. "Lo que más mola de hacer la ruta es tener la sensación de que vas a desestigmatizar un periodo de tiempo que está muy resobado por el prejuicio de mucha peña, les vamos a descubrir una cosa que no sabían", confiesa Monner.

Claudia Salas también asegura que tenía una imagen muy estereotipada de ese período de nuestra historia reciente, por lo que también celebra que los espectadores puedan redescubrir la Ruta Destroy desde un nuevo prisma. "Creo que la serie tiene la responsabilidad de informar y de nutrir al espectador de algo muy genuino que pasó en nuestra historia, que es para sentirse muy orgulloso", expresa.

Es precisamente por su factor revisionista y localista que La Ruta no es sólo una serie para nostálgicos. Así lo define Ricardo Gómez: "Es una mirada al pasado, a una parte muy concreta de la historia. Creo que puede enganchar tanto a la parte más nostálgica como a la parte de alguien que se siente identificado con esos personajes pese a que estén viviendo 30 años antes".

Los propios protagonistas han tenido que enfrentarse al reto de despojarse de sus prejuicios y acercarse a un período histórico que no conocían en profundidad. Además, con el desafío añadido de ir hacia atrás en el tiempo. "Hay huecos que rellenar, eso como actriz también es superinteresante porque no sabes lo que le ha pasado a tu personaje", cuenta Elisabet Casanovas.

Sobre el motivo por el que un movimiento social y cultural que unió a una generación acabó degenerando en un fenómeno estigmatizado y oscuro, Àlex Monner asevera: "Se degeneró porque el tiempo cambia, cambian las drogas y cambian las leyes. De repente España salía de 40 años de dictadura y yo creo que todo esto acaba pesando. Creo que en España hubo un momento en que se demonizó absolutamente lo que en Berlín, por ejemplo, se juzga como algo cultural que de alguna forma hace crecer el país".

"Claro que hubo accidentes de coche, pero hubo 20 accidentes, que no son tantos. Hubo una necesidad de capar eso porque se estaba yendo de madre, se estaba yendo de madre porque era la puta hostia", prosigue el actor.

Pero, al igual que les ha pasado a ellos trabajando en esta serie, los actores esperan que los espectadores terminen de ver La Ruta con una imagen distinta a la que tenían de esa época. En concreto, Claudia Salas expresa su deseo de que los jóvenes aprendan lo que significaba salir "sin prejuicios" y sentir que nadie podía juzgarte "rodeada de 500 personas en una macrodiscoteca". "Antes se salía a bailar y a pasárselo bien, ahora se sale a posar, a hacer una foto y a contar al día siguiente lo que hice la noche anterior", zanja la actriz.

En los primeros capítulos

La Ruta comienza en 1993. Marc, un famoso DJ de la conocida Ruta del bakalao, cierra un acuerdo para pinchar en Ibiza. Esa noche, por tanto, será la última vez que pinche en Puzzle, la discoteca valenciana de la que ha sido residente y que regenta su buen amigo Sento. El resto de sus amigos -Toni, Nuria, Vero- se reúnen para verle pinchar y despedirse de él. A lo largo de esa noche, Marc se debatirá si irse o no a Ibiza al tiempo que entra en una espiral de autodestrucción. Es la decadencia de La Ruta y del propio Marc.

El segundo episodio ocurre dos años antes, en 1991. Marc y Toni son ahora pareja y viven juntos. Él está obsesionado con el tema que está preparando para enseñar a Rulo mientras ella trabaja en un hotel frecuentado por ruteros. A lo largo de ese día, en el que Marc pinchará por primera vez su tema en el N.O.D., la discoteca que lleva Sento, tanto Marc como Toni se enfrentan a sus propios fantasmas, a dos hermanos, Lucas y Vero, que han marcado su vida para siempre.

