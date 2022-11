3 películas recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Apple TV+ y Amazon Prime Video

Con el fin de semana llegan esos anhelados pequeños momentos de ocio, ideales para desconectar y entregarnos al disfrute de una buena película. Para disfrutar de una sesión de cine podemos ver las novedades que han llegado a las salas, pero si optamos por el plan de sofá y manta, ese que nunca nos falla, también tenemos estrenos que han llegado esta semana a las plataformas de streaming.

Si ya estáis pensando en turrones, podéis abrazar el espíritu festivo en Netflix con una tradicional película navideña protagonizada por Lindsay Lohan. Cambiando un poco de tercio, en Apple TV+ se ha estrenado un emotivo drama psicológico con Jennifer Lawrence y Brian Tyree Henry. Y por último, el relato de un triángulo amoroso narrado en dos tiempos, los años 50 y los 90, con un elenco en el que destacan Harry Stiles, Emma Corrin y Rupert Everent, que podéis ver en Amazon Prime Video.

Y si queréis ver historias más largas tenéis , como siempre, nuestras recomendaciones de series, para que tengáis todas las opciones cubiertas.

'Navidad de golpe' (Netflix)

De qué va

Después de un accidente de esquí que le provoca amnesia total, la mimada y recién prometida heredera de un hotel acaba al cuidado del atractivo propietario de un albergue y su precoz hija en los días previos a la Navidad.

Por qué debes verla

Sería injusto esperar que cada película navideña se convierta en la cita de fija de cada otoño como Love Actually, pero Falling for Christmas da lo que promete y cumple. La actuación de Lindsay Lohan, la absoluta protagonista de esta predecible pero reconfortante historia es digna de destacar. Cumple en su papel de pija caprichosa y más aún en los momentos de pura comedia.

La película avanza a buen ritmo, acierta en todas las teclas que toca y llega a los créditos finales antes de que preguntemos cuánto falta para que se acabe, que ya es bastante.

'Causeway' (Apple TV+)

De qué va

Una ingeniera militar que ha regresado a los Estados Unidos desde Afganistán con una lesión cerebral causada por una explosión tiene que aprender a caminar de nuevo y entrenar su memoria. Cuando vuelve a casa en Nueva Orleans tiene que enfrentarse a recuerdos aún más dolorosos que los que guarda del servicio militar: un verdadero ajuste de cuentas con su infancia.

Por qué debes verla

Es un placer volver a disfrutar del innegable talento y carisma de Jennifer Lawrence en las películas intimistas de corte indie. Está realmente fantástica, lo cual no es una sorpresa, y lo mismo hay que decir de su compañero de reparto, Brian Tyree Henry (Atlanta), con quien tiene una química estupenda.

La historia de amistad de las dos almas rotas que interpreta la pareja de actores le da forma a la solvente ópera prima de Lila Neugebauer, una emocionante historia sobre la suerte de encontrar un hombro en el cual apoyarse para hacer las paces con el pasado y seguir adelante.

'The Policeman' (Amazon)

De qué va

Una historia de amor prohibido y convenciones sociales en contínuo cambio que sigue a tres jóvenes -el policía Tom, la profesora Marion y el curador de arte Patrick, mientras se embarcan en un viaje emocional en la Gran Bretaña de los años 50. En la década de los 90, los tres siguen sintiendo nostalgia y arrepentimiento, pero ahora tienen una última oportunidad de reparar el dolor del pasado

Por qué debes verla

El principal reclamo de la adaptación cinematográfica de la novela de Bethan Roberts (Mi policía) es su elenco de actores, encabezado por Harry Stiles (No te preocupes, querida), Emma Corrin (Ladi D en The Crown 4) y David Dawson (The Last Kingdom) como el trío protagonista en los años 50; y Gina McKee (Notting Hill), Linus Roache (Homeland), y Ruper Everett (La boda de mi mejor amigo), que los interpretan 40 años después.

Un drama clásico narrado en dos tiempos sobre tres personas atrapadas en las cambiantes mareas de la historia, la libertad y el perdón con la visión de Michael Grandage, director de El editor de libros.

