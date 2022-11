Lila Neugebauer ('Causeway'): "Hay una crisis enorme de salud mental y sigue siendo un estigma"

Apple TV+ acaba de estrenar Causeway, la ópera prima de Lila Neugebauer (La asistenta) como directora que además llegó a conmover al público del Festival de Cine de Toronto. Está protagonizada por Brian Tyree Henry y Jennifer Lawrence, que además ejerce como productora ejecutiva del largometraje.

En esta película se cuenta la historia de Lynsey, una ingeniera militar que vuelve a casa desde Afganistán con una lesión cerebral causada por una explosión. Su recuperación será lenta y dolorosa, y cuando regrese a Nueva Orleans tendrá que enfrentarse a recuerdos aún más dolorosos que los que guarda del servicio militar: un verdadero ajuste de cuentas con su infancia. Allí conocerá a James Aucoin, que trabaja en el taller de reparación y que poco a poco se convertirá en su principal compañía y consuelo.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con la directora de la película Lila Neugebauer sobre cómo encontrar el hogar en una persona, el poder del silencio para expresar y cómo convirtió su ópera prima en un relato sobre el trauma y la salud mental.

La ópera prima de Neugebauer

"Antes de dirigir esta película, la mayor parte de mi tiempo lo dedicaba a ser directora de teatro", explica Lila Neugebauer haciendo referencia a su carrera como directora en Broadway y reconociendo que para esta primera película "ha sido una gran suerte poder contar con un grupo de veteranos del mundo del cine".

"Me sentí tremendamente agradecida de estar equipada con un equipo de personas que tenían mucha más experiencia que yo, incluida mi socia principal, Jennifer Lawrence. Desde el principio supe que estaba en muy buenas manos en cuanto al equipo que se había formado y me dejaron claro que se me estaba dando la oportunidad de aprovechar lo que sé", expresó.

Nueva Orleans como telón de fondo

Brian Tyree Henry en 'Causeway'. Apple TV+

Para la directora de Causeway, es esencial que la película tenga lugar en Nueva Orleans, porque la ciudad en sí y la gente que vive en ella y recorre sus calles son capaces de añadir una capa más a la historia.

"Nueva Orleans es un lugar de gran tradición en los Estados Unidos. Hay muchas ciudades estadounidenses que son como otras ciudades estadounidenses, pero no existe nada parecido a Nueva Orleans. Es un lugar de una riqueza sin igual, una historia y cultura muy vivas y su gente es especialmente resiliente", describió Lila Neugebauer.

"Sin embargo, la protagonista no se siente como en casa en la ciudad que la vio nacer y no es un lugar en el que ella desee estar. Es un lugar del que se siente disociada y desconectada", continuó, dejando claro que su intención fue "mostrar una ciudad que se sintiera íntima y familiar para las personas que en realidad son de allí y viven allí, aportando un sentimiento de autenticidad".

Un trabajo en equipo

Brian Tyree Henry y Jennifer Lawrence en 'Causeway'. Apple TV+

Una de las cosas que cautivará al público cuando vea Causeway será el descubrimiento que llevan a cabo los dos protagonistas, en un viaje muy personal que les servirá para "ser capaces de encontrar el hogar en una persona", que fue lo que quiso plasmar la directora en un inicio, reflejando en pantalla el propio vínculo personal que ella comparte con Brian Tyree Henry y Jennifer Lawrence.

"Jennifer Lawrence es una compañera increíble. Especialmente cuando te enfrentas a tu primer trabajo como director, es esencial hacerlo con alguien que confíe en tu manera de proceder, y ella supo ser el baluarte, la aliada y la principal defensora de mi proyecto", comentó emocionada.

"Me siento tremendamente agradecida de que, desde el momento en el que nos conocimos, hayamos sido parte de una alineación artística tan profunda y significativa, donde hay la libertad y respeto mutuo cuando no estamos siempre de acuerdo. y donde el respeto mutuo para escucharnos unos a otros cuando no estamos de acuerdo".

Después, Lila Neugebauer recordó la labor de Brian Tyree Henry en la película, contando que "es un viejo amigo al que conoció cuando tenía 19 años" y que siempre fue consciente de que tenía que interpretar este papel.

Tratar el trauma con cuidado

Fotograma de 'Causeway'. Apple TV+

A la hora de abordar el trauma que sufre la protagonista, Lila Neugebauer sabía que debía hacerlo de la manera más delicada posible y por eso quiso acercarse a conocer a algunas personas que hubieran pasado por una experiencia similar.

"Sentí que relacionarme de manera significativa con las personas que habían vivido esta experiencia era vital para abordar esta película. Por eso consulté a algunos miembros del ejército estadounidense, a veteranos de la armada y a otros profesionales médicos con experiencia en el campo del traumatismo craneoencefálico", indicó.

"La película muestra diferentes tipos de trauma y creo que tanto Jeniffer como Brian fueron tremendamente sensibles, personas que conectaron profundamente entre sí y con sus personajes. Desde el principio sabían que tenían que cuidarse el uno al otro, porque todos lo hacían, delante y detrás de las cámaras".

El poder del silencio para expresar

Lila Neugebauer y Jennifer Lawrence en el rodaje de 'Causeway'. Apple TV+

Otra de las cosas que llama la atención de Causeway es la manera en la que inteligentemente hace uso del silencio, potenciando su poder de expresión al máximo. De hecho, este uso del silencio para compenetrarlo con el diálogo fue algo que también quiso destacar la cineasta.

"Me encanta el lenguaje y los idiomas. Estudié inglés y literatura inglesa en la universidad y me encanta la elasticidad del lenguaje y su capacidad de expresión ilimitada", declaró Neugebauer.

"Pero también estoy infinitamente obsesionada con las limitaciones que tiene el lenguaje, sus insuficiencias y los momentos en los que descubrimos que el lenguaje no basta para transmitir lo que pensamos y sentimos. Porque esos momentos son a menudo una indicación de que algo complicado está sucediendo, algo que tiene varias capas", añadió.

"También me interesan las formas, todas ellas únicas, en las que las personas pueden habitar el silencio juntas. La forma en que tú y yo nos sentamos en silencio juntos es muy diferente de la manera en la que me sentaría en silencio con mi madre o con mi amigo de la infancia. Y en Causeway ocurre lo mismo, porque aunque el silencio pueda sonar igual, en realidad está compuesto de diferentes moléculas y todos intercambiamos energía, incluso cuando no nos estamos comunicando", concluyó.

El dolor y la depresión

Una de las frases más icónicas de Causeway y que podría definir a la película en sí misma se pronuncia en una escena tranquila, donde Lynsey conversa con su médico, que le dice que "al igual que fumar está relacionado con el cáncer de pulmón, el trauma más doloroso está relacionado con el trastorno de estrés postraumático y la depresión, incluso formando un vínculo más fuerte".

En relación a este tema, Lila Neugebauer reconoció que "existe una verdadera crisis relacionada con la salud mental" y que "depende de la responsabilidad cívica cuidar de las personas que arriesgan sus vidas".

"Los problemas de salud mental siguen estando estigmatizados y es importante que todos nosotros encontremos la manera de aceptarnos a nosotros mismos en la medida de lo posible y que nos movamos por el mundo mostrando la mayor amabilidad posible hacia los demás y hacia nosotros mismos", afirmó.

'Causeway' está disponible en Apple TV+.

