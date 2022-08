3 series de estreno recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Disney+ y Apple TV+

Con el viernes llega el momento de elegir qué película de la cartelera podemos ver en las salas de cine y de ponernos al día con las novedades en las plataformas de streaming. Para el plan casero, os traemos nuestras recomendaciones de series para ver el fin de semana del 19 al 21 de agosto: tres series de estreno recién llegadas a Netflix, Disney+ y Apple TV+.

La primera recomendación es She Hulk: Abogada Hulka, la nueva serie de Marvel en Disney+, una comedia legal con Tatiana Maslany como Jennifer Walters. Si el entretenimiento ligero y los superhéroes no son lo vuestro, en Apple TV+ tenéis Hermanas hasta la muerte, un cóctel de suspense, crimen y comedia negra escrito y protagonizado por Sharon Horgan. Y si lo que realmente os gusta es ver un episodio detrás de otro, el thriller sobrenatural Alma de Netflix es vuestra apuesta segura.

'She-Hulk: Abogada Hulka' (Disney+)

De qué va

Jennifer Walters, una abogada especializada en casos sobrehumanos, debe compatibilizar la complicada vida de una soltera treintañera con el hecho de convertirse en una superheroina de 2 metros de color verde con una fuerza sobrehumana.

Por qué debes verla

Tras Iman Vellani como Kamala Khan, Marvel ha vuelto a demostrar tener un gran ojo para los fichajes con la elección de Tatiana Maslany para el doble papel principal en She-Hulk, porque con su carisma y enorme talento interpretativo, que fue reconocido con un premio Emmy por Orphan Black, ya tiene la mitad del trabajo hecho.

Una serie entretenida que mezcla la comedia con la trama legal y la acción superheroica en un relato que juega con elementos meta y la autoconciencia de su protagonista con la ruptura de la cuarta pared. Y lo mejor: los episodios solo duran media hora.

'Alma' (Netflix)

De qué va

Tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros de clase, Alma se despierta en un hospital sin recordar nada del incidente ni su pasado. Con la ayuda de sus padres y amigos, desconocidos para ella, intentará descubrir el misterio que rodea al accidente a la vez que lucha por recuperar su vida y su identidad.

Por qué debes verla

Esta historia que mezcla misterio sobrenatural y narrativa amnésica con una protagonista que mientras intenta armar el rompecabezas de su existencia no puede confiar en nadie, ni siquiera en sí misma despertó expectativas desde que se anunció como proyecto en 2018 y ahora podemos ver el resultado.

Es la primera serie de Sergio G. Sánchez, guionista de El orfanato, Lo imposible y El secreto de Marrowbone películas por las que estuvo nominado al premio Goya, consiguiendo el galardón a mejor guion original en 2008 por la historia de terror protagonizada por Belén Rueda.

'Hermanas hasta la muerte' (Apple TV+)

De qué va

Las hermanas Garvey siempre han estado muy unidas y se han cuidado la una a la otra. Cuando su cuñado muere, la compañía que debe pagar el seguro de vida inicia una investigación para descubrir si ha habido intenciones maliciosas y pone el ojo en las hermanas, cada una de las cuales tenía abundantes razones para matarle.

Por qué debes verla

La razón principal es Sharon Horgan, creadora de series como Catastrophe, Divorce, Motherland y This Way Up, que ha demostrado con cada uno de sus proyectos tener gran sentido del humor y un talento especial para el retrato de las relaciones personales en la sociedad moderna.

En su nueva serie reúne un elenco coral encabezado por Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene y Eve Hewsony en un relato que combina géneros como el crimen, suspense y la comedia negra para crear un entretenido cóctel.

