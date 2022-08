Netflix lanza por sorpresa un nuevo episodio de 'Sandman' basado en dos de sus historias más famosas

Los espectadores que ya hayan terminado de ver la primera temporada de Sandman no tendrán que esperar demasiado para ver cómo continúa la historia del personaje creado por Neil Gaiman. Netflix acaba de publicar sin previo aviso un episodio doble inspirado en dos de los volúmenes más famosos del mítico cómic: Un sueño de mil gatos y Calíope, dos historias independientes que no habían aparecido hasta ahora en la serie por no encajar de forma orgánica con la trama más general de la historia que han adaptado Allan Heinberg y el propio Gaiman.

A pesar de que la plataforma de streaming no ha anunciado todavía la renovación de Sandman por una segunda temporada, se ha reservado para los fans una agradable sorpresa que llega solo dos semanas después del estreno de una primera temporada que, sin lograr la unanimidad, ha logrado una notable recepción entre la crítica y los entregados lectores de la obra de Gaiman.

El episodio especial cuenta con Sandra Oh, James McAvoy, David Tennant y Michael Sheen como dobladores de la Profeta, el hombre del pelo rubio, Don y Paul, respectivamente. Los dos últimos vuelven a participar en una adaptación de Gaiman después de compartir protagonismo en Good Omens, de Amazon Prime Video. El capítulo tiene otro reclamo especial: Un sueño de mil gatos / Calíope está construido a partir de un modelo híbrido de animación e imagen en acción real.

Los once episodios de la primera temporada de 'Sandman' se pueden ver solo en Netflix.

