Todo lo que tienes que saber de 'Sandman', la serie de Netflix que se ha atrevido a adaptar el cómic de Gaiman

Uno de los estrenos más esperados que llegan este verano a las plataformas de streaming es Sandman, una serie creada por David S. Goyer (Fundación) y Allan Heinberg que adapta los cómics del sello Vertigo de DC escritos por Neil Gaiman y que llegará a Netflix este viernes 5 de agosto.

Treinta años después de la publicación del primer volumen de la colección, regresaremos al mundo de los sueños para conocer a Morfeo (Tom Sturridge) -también conocido como Sandman o Sueño-, capaz de darle forma a todos nuestros miedos y fantasías más profundos. Un día, Morfeo es capturado y permanecerá encerrado y prisionero durante cien años, dando lugar a una serie de eventos que cambiarán para siempre tanto el mundo de los sueños como el de la vigilia.

Intentando restaurar el orden de nuevo, el protagonista deberá viajar a través de diferentes mundos y líneas temporales para reparar los errores que cometió durante su vasta existencia.

Conociendo la mitología de los cómics

La saga de cómics de The Sandman está considerada como una de las más originales, sofisticadas y ambiciosas a nivel artístico dentro del Universo DC y los números que la componen incorporan historias de terror, elementos del género fantástico y de la mitología clásica y contemporánea.

Es por ello que, antes de ver la serie, convendría conocer a los personajes originales de la historia, un grupo de siete seres conocidos como Los Eternos que representan diferentes fuerzas de la naturaleza y que además son hermanos: Destino, Muerte, Sueño, Destrucción, Deseo, Desesperación y Delirio.

Sueño, el protagonista de la historia

También conocido como Morfeo o el Hombre de Arena, Sueño es el protagonista de la serie y la versión personificada de los sueños. Él es también uno de los personajes más poderosos del Universo DC y su fuerza reside en tres herramientas fundamentales que utiliza para controlar los sueños: el Yelmo de los Sueños, la Bolsa de Arena y la Gema del Sueño.

Si Morfeo cuenta con estos tres artilugios y además se encuentra en el Reino de los Sueños, será capaz de poseer una fuerza descomunal y muy pocos personajes del mundo DC serán rivales contra su poder.

El resto de los Eternos

Muerte, Destino, Sueño, Destrucción, Deseo, Desesperación y Delirio, los protagonistas de The Sandman -de izquierda a derecha y de arriba abajo-.

Dentro del conjunto de hermanos que componen los Eternos, el más mayor del grupo es Destino, al que reconocemos por vestir una túnica gris y carecer de ojos. Su función principal consiste en vagar por el Jardín de las Bifurcaciones leyendo el Libro del Destino. Después de él nacería Muerte, encargada de acompañar a todas las almas de los que fallecen y enviarles al Cielo o al Infierno.

Por otro lado, destaca Destrucción, que a pesar de lo que pueda sugerir su nombre, no representa la guerra o el odio, sino el cambio, ya sea positivo o negativo. En el mismo grupo incluimos también a Deseo y Desesperación, dos hermanos gemelos. El primero de ellos nació cuando el primer ser vivo anheló tener algo y el segundo unos insttantes después, cuando ese mismo ser vivo sintió la desesperación de no poder conseguirlo.

En último lugar encontramos a Delirio, la hermana más pequeña del grupo. Al principio comenzó siendo conocida como Deleite y era la personificación del placer y la alegría, pero por razones desconocidas e inexplicables terminó evolucionando a Delirio. Su apariencia cambia constantemente.

Corintio: el villano por excelencia

Boyd Holbrook como el Corintio en 'Sandman'. Netflix

Además del grupo de los Eternos, también es importante presentar a uno de los grandes villanos de la historia: Corintio -al que interpreta Boyd Holbrook-. Esta pesadilla andante es capaz de poseer el cuerpo de los humanos como si fuera un parásito y siente una especial fascinación por la violencia y la brutalidad de los seres humanos.

Su aspecto suele ir cambiando, pero uno de sus rasgos inconfundibles es que viste de blanco y que lleva gafas de sol. Las utiliza para ocultar que no tiene ojos y que en lugar de ellos tiene dos filas de dientes pequeños e irregulares que se alinean en cada cuenca ocular.

La implicación de Neil Gaiman

Sueño, así es en el cómic y en la serie.

El conocido Neil Gaiman -que además de The Sandman también escribió American Gods, The Good Omens y Coraline- participa en la serie como productor ejecutivo y llegó a revelar que incorporará ciertos cambios significativos, ya que lo que funciona para las novelas gráficas, puede que no lo haga de la misma manera en pantalla.

Uno de los cambios que más llamará la atención será la apariencia de Los Eternos, que tienen la piel blanca como el alabastro, y la de Morfeo, cuyos ojos son negros con dos puntos de luz en el centro. En el tráiler de la serie se puede ver que los protagonistas tendrán un aspecto menos sobrenatural, pero sin abandonar la estética gótica y tan terrorífica que les caracteriza.

"Empezamos con un Morfeo blanco como la nieve con los ojos negros y una enorme cabellera negra. Tom parecía alguien disfrazado de manera impresionante, no como alguien que sería capaz de caminar por el mundo de la vigilia más o menos desapercibido. Así que tiramos hacia atrás hasta que funcionó. Y sí, a veces está pálido", explicó el propio autor Neil Gaiman.

La primera temporada de la serie adaptará los primeros tomos de cómics Preludios y nocturnos y La casa de muñecas, pero también incorpora una mezcla de diversas etapas del cómic original. El reparto lo completan Gwendoline Christie, Sanjeev Bhaskar, Amid Chaudry, Charles Dance, Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste y Mason Alexander Park, entre otros.

