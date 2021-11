Calendario de series y películas: los estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Disney+ y Movistar+

Comienza una nueva semana y, como siempre, viene cargada de novedades en las plataformas de streaming de España. Entre los estrenos más destacados del 22 al 28 de noviembre destacan Ojo de Halcón, la última serie de Marvel en Disney+; una nueva temporada de Venga Juan, ahora en HBO Max; Herida, la película dirigida y protagonizada por Halle Berry en Netflix; y el regreso de How to with John Wilson, una de las mejores series que nos dejó 2020.

Martes, 23 de noviembre

'Masters del Universo: Revelación' - Temporada 2 (Netflix)

'Masters del Universo: Revelación'. Netflix

Basándose en la historia original creada en los años 80, la serie se sitúa en el fantástico reino de Eternia, donde He-Man, el hombre más poderoso del Universo, luchaba contra Skeletor (amos del universo) para proteger al reino y salvaguardar los secretos del Castillo de Grayskull. En este caso, la nueva serie de Netflix ahonda en las diversas líneas temporales que quedaron sin explorar.

Miércoles, 24 de noviembre

'Ojo de Halcón' - Temporada 1 (Disney+)

'Ojo de Halcón' | Tráiler | Disney+

La serie está ambientada en la ciudad de Nueva York, poco tiempo después de que tenga lugar el Lapso de Vengadores. En esta ocasión, el ex-Vengador Clint Barton (Jeremy Renner) tiene una importante y aparentemente simple misión: reunirse con su familia por Navidad. Para ello contará con la ayuda de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una súper heroína.

'True Story' - Temporada 1 (Netflix)

'True Story' | Tráiler | Netflix

Con la ciudad de Philadelphia como telón de fondo, la serie se centra en la historia de Kid (Kevin Hart), un famoso comediante de la ciudad, y su hermano mayor Carlton (Wesley Snipes). El lugar planteará una cuestión de vida o muerte para Kid y su hermano, que verá cómo todo lo que hasta ahora había construido amenaza con derrumbarse ante sus ojos.

'Herida' - Película (Netflix)

'Herida' | Tráiler | Netflix

Jackie Justice (Halle Berry) es una luchadora de artes marciales mixtas que cae en desgracia y acaba abandonando el deporte. Perseguida por la mala suerte y consumida por la rabia y el arrepentimiento, Jackie participa en una brutal pelea clandestina convencida por su novio Desi (Adan Canto), y acaba volviendo al octógono. Halle Berry dirige y protagoniza el largometraje.

Jueves, 25 de noviembre

'El corazón del imperio' - Serie documental (Movistar+)

Fotograma de 'El corazón del imperio'. Movistar+

Roma dominó Occidente durante más de 1000 años. A pesar de que sus hijos dominaron medio mundo como emperadores, sus hijas no recibieron el mismo reconocimiento. En este documental ficcionado, los Marco Antonio, Julio César o César Augusto ceden el papel protagonista a Cleopatra, Livia, Julia Mesa y Fulvia, entre otras.



'The Beatles: Get Back' - Serie documental (Disney+)

'The Beatles: Get Back'. Disney+

En esta serie documental se muestra la cordialidad, la camaradería y el humor que reinaban durante la realización de Let It Be, el legendario álbum de estudio de los Beatles, su último concierto en directo como grupo en la azotea de la calle Savile Row en Londres. La producción recopila más de 55 horas de material inédito.

Sábado, 27 de noviembre

'How to with John Wilson' - Temporada 2 (HBO Max)

'How to with John Wilson'. HBO Max

En esta divertida serie, un neoyorquino inquieto intenta dar consejos sobre el día a día, y analizar el mundo que le rodea mientras intenta lidiar con sus propios problemas del día a día.

Domingo, 28 de noviembre

'Venga Juan' - Temporada 3 (HBO Max)

'Venga Juan' | Tráiler | HBO Max

Las aventuras de Juan Carrasco continúan esta temporada en HBO Max. Siguiendo la historia de Vota Juan y Vamos Juan, la serie sigue los pasos del político interpretado por Javier Cámara, que en esta tercera parte ha llegado al pico más alto de su carrera. En la nueva vida de Juan hay espacio para muchas cosas, pero no para su mujer Paula (Yaël Belicha), su hija Eva (Esty Quesada) ni su antigua jefa de prensa, Macarena (María Pujalte). Todo se viene abajo cuando reaparece en su vida lo único de lo que nadie se puede librar nunca: su ciudad de origen, Logroño.

También te puede interesar...

• Crítica: ‘Vida Perfecta’, Leticia Dolera vuelve a acertar con su realista mirada a la maternidad

• 'Emily en París' prepara su regreso con el tráiler de la segunda temporada de la comedia más vista de Netflix

• 'La vida sexual de las universitarias', la nueva serie de Mindy Kaling y Justin Noble, llega a HBO Max

Sigue los temas que te interesan