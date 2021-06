Netflix anunció el regreso de la cuarta temporada de la serie el pasado febrero de 2020 a través de los hermanos Duffer, las dos mentes detrás de la exitosa serie. Tras el parón que sufrieron todas las producciones por culpa de la COVID-19, los creadores tuvieron tiempo para reflexionar y confirmaron que habrá más aventuras preparadas para nuestra panda de amigos preferida y que la cuarta temporada de Stranger Things no será la última.

En esta cuarta entrega de episodios, de la que aún se desconoce la fecha de estreno, volveremos a encontrarnos con Millie Bobby Brown (Once), Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughin (Lucas), Winona Ryder (Joyce), Sadie Sink (Max), Charlie Heaton (Jonathan), Natalia Dyer (Nancy), Maya Hawke (Robin) e incluso David Harbour (Hopper), pero también contaremos con la incorporación de nuevos personajes como Vickie (Amybeth McNulty), Patrick (Myles Truitt), la Sra. Kelly (Regina Ting Chen) o Chrissy (Grace Van Dien), que tendrán que viajar fuera de Hawkins para resolver los nuevos misterios que se presentan para ellos como el origen del demogorgon, la existencia de otros niños con poderes como Once o qué ha pasado en realidad con Hopper, que puede seguir vivo en un lugar tan lejano como la fría y enigmática Rusia.