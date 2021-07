Los secretos de Nuria Roca: su viaje a Cuba y su pasado 'progre' con madre del PSOE

Nuria Roca siempre hace gala de ser originaria de Moncada. Y en el municipio valenciano ocurre algo parecido con ella. El grueso presume de que la presentadora, que en breve asumirá el magacín vespertino de los domingos en La Sexta, es su paisana. "La veo en El Hormiguero" es la respuesta más manida en el municipio, cuya biblioteca presume de tener todos sus libros. Pero pocos la conocen en persona, porque marchó del pueblo con apenas diez años. "Pregunta en el estanco", nos recomiendan. Y allí encontramos a Amparo, familiar y amiga de los Roca Granell.

Esta mujer es quien nos pone en contacto con Enedina, la madre de Nuria. Es una profesora "progresista, a la izquierda del PSOE". "La llevé a tantas manifestaciones que ha acabado odiando la política", reconoce espontánea al otro lado del teléfono, con un carácter que recuerda al de su hija.

Y así comienza la trayectoria de la presentadora, espontánea y ajena al guion. Hasta el punto que acabó en la tele pese a estudiar arquitectura. Triunfó en un concurso de la televisión valenciana Canal 9, en el que participó para pagarse el viaje a Cuba de fin de carrera. Y no solo consiguió pagárselo, sino que encontró en la pantalla su medio de vida.

Se llamaba La Sort de Cara (La Suerte de Cara). Y vaya si la tuvo. "No dijo nada en casa. Nos avisó cuando ya llevaba varios programas. Aspiraba a un premio de 50.000 pesetas y acabó ganando más de un millón de la época. Se compró su primer coche", recuerda su madre. "Me duró muchísimo el dinero", recordó recientemente la propia Nuria Roca.

Enedina asegura que nada hacía presagiar que se dedicaría al espectáculo. "La inquietud artística que tuvo de niña fue la pintura. Le gustaba mucho pintar y dibujar, así que la llevé con 4 o 5 años a una pareja de pintores extranjeros para que aprendiera. Hacía cuadros al óleo. Aún conservo el primero. Ella también tiene algunos en su casa", explica su madre, que subraya que "también era muy deportista y le gustaba mucho salir de juerga".

De Moncada, donde vivió en la calle Quintana, marchó a Valencia con alrededor de 10 años. Residió primero en Cardenal Benlloch y después en Pintor Benedito. Los estudios los cursó en La Masía (primero en Moncada y después en Museros). El BUP lo hizo en Massamagrell, salvo tercero, año en el que estudió en EEUU. Regresó para hacer COU en Valencia, antes de ingresar en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), donde se licenció en 2003.

Además de Moncada y Valencia, Náquera es otra de las localidades de Nuria Roca. Allí pasó muchos de sus mejores veranos. "Aquí teníamos un chalet y ella tenía su grupo de amigos", explica Enedina, que nos atiende desde la localidad. Su pulsión política la llevó a ser dos años concejal independiente de la localidad con el PSPV-PSOE. "Pero me lo dejé, no estaba de acuerdo con los posicionamientos del partido", explica, y subraya que ella se ubica "a la izquierda del PSOE". Militó en diversas formaciones desde la transición, y en la actualidad simpatiza con Compromís.

Marta, bibliotecaria de Moncada, posa con los libros de Nuria Roca.

Más allá de militancias, el progresismo era cotidiano en la familia Roca Granell. Los padres de Nuria y Ruth (su hermana), les enseñaron a llamarles por su nombre propio. "Alfredo y Ene". "Nada de papá y mamá, aquello no se llevaba en nuestra época progresista de los 80", recuerda.

Ambos progenitores se divorciaron cuando Nuria era todavía una niña, si bien presumen de tener "una excelente relación". Fueron "una familia moderna de padres separados" no tan habitual en la época. Él se volvió a casar y a divorciar. Ella tiene pareja desde hace 27 años. "Pero la relación es tan buena que celebramos los 50 años de casados toda la familia pese a estar divorciados", cuenta Enedina.

Relación abierta

Como es de sobra conocido, Nuria Roca está casada con el también presentador, escritor y guionista Juan del Val. Y su relación también es singular. La propia pareja reconoció en El Hormiguero que mantienen una relación abierta. "La fidelidad me parece aburrida", dijo él. "Si deseo a otro no tengo por qué decírselo a mi marido", explicó ella. "Otra cosa es que yo conozca los detalles ¡Eso no!", agregó.

Ambos son muy amigos del también valenciano Pablo Motos. Y de la mujer de este, Laura Llopis, quien trabaja, precisamente, con Juan del Val. La amistad entre ellos siempre ha derivado en colaboraciones profesionales. Motos, por ejemplo, escribió el prólogo del libro de Roca Sexual-mente En la actualidad se traduce en la colaboración semanal de la pareja en El Hormiguero que ha relanzado a la presentadora. Esta llegó a reemplazarle durante su ausencia. En sus intervenciones comentan desde sus vivencias personales hasta los indultos del procés.

El nuevo reto de Nuria Roca será asumir la franja vespertina de los domingos en La Sexta, un magacín de corte tradicional que reemplazará a Liarla Pardo. El programa se suma a muchos otros asumidos por la presentadora valenciana, que inició su andadura en la televisión valenciana con Fem tele hasta dar el salto al conocido concurso sobre el mundo animal Waku Waku de Televisión Española. En 1999 presentó junto a Ramón García las campanadas de bienvenida al año 2000.

En Telecinco presentó Buenas Tardes y Nada Personal. En Antena 3, La Isla de los Famosos y UHF. En Cuatro, Nos Pierde la Fama, Gran Slam o Factor X. También Tienes talento, Reforma sorpresa, Perdidos en la ciudad o Perdidos en la tribu, entre muchos otros.

Sancionada por su SL

Su prolífica actividad derivó en una sanción por utilizar, como muchos otros rostros televisivos, una sociedad para facturar sus servicios profesionales. Entre 2005 y 2010 ingresó 4,7 millones que declaró a través de la SL Tospelat. En la actualidad se encuentra inactiva con un patrimonio de 2,3 millones, según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Tras varios recursos por parte de Roca, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional desestimó en julio de 2019 le impuso dos sanciones de 86.749,16 euros y 126.880,77 euros por dejar de ingresar parte de las cuotas debidas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante esos seis años.

Pero cabe apuntar en defensa de Nuria Roca que hasta para crear su sociedad tuvo presente su origen de Moncada: Tos Pelat, la partida del municipio en la que hallaron un poblado ibérico amurallado.

